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Haberler Fotohaber UEFA Şampiyonlar ligi finali ne zaman, ayın kaçında oynanacak? İşte 2023 UEFA şampiyonlar ligi finali (Manchester City Inter maçı) tarihi
Giriş Tarihi: 07.06.2023 16:05 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 16:06

UEFA Şampiyonlar ligi finali ne zaman, ayın kaçında oynanacak? İşte 2023 UEFA şampiyonlar ligi finali (Manchester City Inter maçı) tarihi

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için geri sayım başladı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma için tüm dünyanın gözü kulağı İstanbul'da! Bu noktada ise "2023 UEFA şampiyonlar ligi finali ne zaman, ayın kaçında oynanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan UEFA, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 il ile Suriye'de yıkıcı etkilere neden olan depremlerden etkilenen vatandaşlar için UEFA Çocuklar Vakfı aracılığıyla bağış toplanacağını da açıkladı. Peki, 2023 UEFA şampiyonlar ligi finali (Manchester City Inter maçı) ne zaman, ayın kaçında oynanacak? İşte detaylar.

UEFA Şampiyonlar ligi finali ne zaman, ayın kaçında oynanacak? İşte 2023 UEFA şampiyonlar ligi finali Manchester City Inter maçı tarihi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı için geri sayım resmen başladı. Dev bir finale sahne olacak İstanbul'da Manchester City Inter maçı ardından kupayı kaldıran takım belirlenecek. Bu kapsamda ise "2023 UEFA şampiyonlar ligi finali ne zaman, ayın kaçında oynanacak?" soruları yanıt arıyor. İşte UEFA şampiyonlar ligi finali (Manchester City Inter maçı) tarihi ve detaylar.

UEFA Şampiyonlar ligi finali ne zaman, ayın kaçında oynanacak? İşte 2023 UEFA şampiyonlar ligi finali Manchester City Inter maçı tarihi

MANCHESTER CİTY-İNTER ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İngiltere'nin Manchester City takımı ile İtalyan ekibi Inter arasındaki maç, 10 Haziran Cumartesi günü İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Dev mücadele saat 22.00'de oynanacak ve TV8 ile Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

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UEFA Şampiyonlar ligi finali ne zaman, ayın kaçında oynanacak? İşte 2023 UEFA şampiyonlar ligi finali Manchester City Inter maçı tarihi

MÜCADELEYİ POLONYALI HAKEM YÖNETECEK

Manchester City ile Inter arasında İstanbul'da oynanacak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

UEFA Şampiyonlar ligi finali ne zaman, ayın kaçında oynanacak? İşte 2023 UEFA şampiyonlar ligi finali Manchester City Inter maçı tarihi

Marciniak, 2022 FIFA Dünya Kupası finali sonrası Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde de düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek.

UEFA Şampiyonlar ligi finali ne zaman, ayın kaçında oynanacak? İşte 2023 UEFA şampiyonlar ligi finali Manchester City Inter maçı tarihi

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE DEPREMZEDELER İÇİN KAMPANYA
UEFA, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 il ile Suriye'de yıkıcı etkilere neden olan depremlerden etkilenen vatandaşlar için UEFA Çocuklar Vakfı aracılığıyla bağış toplanacağını açıkladı. Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aracılığıyla depremden etkilenenler için 200 bin Euro bağışta bulunan UEFA, final müsabakası öncesinde de depremzedeler için yardımlarına devam edecek. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi Festivali ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki taraftar bölgelerinde vatandaşların bağış yapabilmesi için QR kodlu cihazlar ayarlanacak.

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