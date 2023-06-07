UEFA Şampiyonlar ligi finali ne zaman, ayın kaçında oynanacak? İşte 2023 UEFA şampiyonlar ligi finali (Manchester City Inter maçı) tarihi

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için geri sayım başladı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma için tüm dünyanın gözü kulağı İstanbul'da! Bu noktada ise "2023 UEFA şampiyonlar ligi finali ne zaman, ayın kaçında oynanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan UEFA, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 il ile Suriye'de yıkıcı etkilere neden olan depremlerden etkilenen vatandaşlar için UEFA Çocuklar Vakfı aracılığıyla bağış toplanacağını da açıkladı. Peki, 2023 UEFA şampiyonlar ligi finali (Manchester City Inter maçı) ne zaman, ayın kaçında oynanacak? İşte detaylar.