Giriş Tarihi: 08.05.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
15:55
Ulusal Staj Programı sonuçları için geri sayım başladı! 2024 Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gençlere kamu ve özel sektörde staj imkanı sunan Ulusal Staj Programı sonuçları hakkında yeni bir gelişme yaşanıyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından aylaşılan bilgiye göre stajyer havuzu işverenin erişimine açıldı. Kariyer Kapısı üzerinden 12 Mart tarihine kadar alınan başvuruların ardından gözler sonuçlarda olacak. Peki; 2024 Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, USP sonuçlarında son durum!