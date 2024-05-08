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Haberler Fotohaber Ulusal Staj Programı sonuçları için geri sayım başladı! 2024 Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 08.05.2024 15:48 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 15:55

Ulusal Staj Programı sonuçları için geri sayım başladı! 2024 Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlere kamu ve özel sektörde staj imkanı sunan Ulusal Staj Programı sonuçları hakkında yeni bir gelişme yaşanıyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından aylaşılan bilgiye göre stajyer havuzu işverenin erişimine açıldı. Kariyer Kapısı üzerinden 12 Mart tarihine kadar alınan başvuruların ardından gözler sonuçlarda olacak. Peki; 2024 Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, USP sonuçlarında son durum!

Ulusal Staj Programı sonuçları için geri sayım başladı! 2024 Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yoğun ilgiyle birlikte başvuru süresi uzatılan ve Mart ayında başvuruları tamamlanan Ulusal Staj Programı sonuçları için geri sayım başladı. Stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı. Staj tekliflerinin yıl sonuna kadar adaylarla buluşacağı programa yüz binlerce başvuru gelmişti. Peki, 2024 Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ulusal Staj Programı sonuçları için geri sayım başladı! 2024 Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARINDA GERİ SAYIM!

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi;

"UlusalStajProgramı (USP) stajyer havuzu bugün işverenlerin erişimine açıldı. 5 yıldır başarıyla yürüttüğümüz Program'da staj teklifleri yıl sonuna kadar gönderilebilecek. Gençlerimize başarılar diliyoruz. İşverenlerimiz ve tüm taraflar için hayırlı olsun."

açıklaması ile başvuru sonuçlarına dair geri sayımı başlattı.

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Ulusal Staj Programı sonuçları için geri sayım başladı! 2024 Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan duyuruda göre belge kontrolü ve değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların ilan edileceği yazarken işverenin stajyer havuzuna erişimiyle birlikte adaylar yıl sonuna kadar staj tekliflerini beklemeye başladı.

Ulusal Staj Programı sonuçları için geri sayım başladı! 2024 Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

ULUSAL STAJ PROGRAMI NEDİR?

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yapılan açıklamalar şöyle;

Gençlerimizin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Ulusal Staj Programı (USP) başlatılmıştır.

Ulusal Staj Programı sonuçları için geri sayım başladı! 2024 Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Program aracılığıyla; şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi bir değerleme yöntemi ile gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, staj imkânının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlere yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Program'a başvuru yapan öğrenciler; eğitim hayatları boyunca sergiledikleri performans, becerilerini arttırmaya yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ve başarıları göz önünde bulundurularak akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlilik puanları üzerinden değerlenmektedir. İşverenler ise öğrencilere, kimlik bilgilerini görmeden söz konusu yeterlilik alanlarında aldıkları puanlar üzerinden staj teklifi göndermektedir.

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