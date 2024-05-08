Ulusal Staj Programı sonuçları için geri sayım başladı! 2024 Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

ULUSAL STAJ PROGRAMI NEDİR?

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yapılan açıklamalar şöyle;

Gençlerimizin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Ulusal Staj Programı (USP) başlatılmıştır.