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Haberler Fotohaber Uzaya giden ilk Türk yanında ne götürdü? İşte Alper Gezeravcı’nın yanına aldığı 5 şey
Giriş Tarihi: 19.01.2024 16:45 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 16:55

Uzaya giden ilk Türk yanında ne götürdü? İşte Alper Gezeravcı’nın yanına aldığı 5 şey

Milli Uzay Programı kapsamında ilk adım atıldı. Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı, uzay yolculuğuna başladı. Ax-3 mürettebatını taşıyan Dragon kapsülü, 36 saatlik yolculuk sonrası Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) varacak. Kapsül istasyona ulaştıktan sonra Gezeravcı, bilimsel çalışmalarına başlayacak. Bu noktada Alper Gezeravcı'nın uzaya giderken yanında götürdükleri merak uyandırdı. İşte, uzaya giden ilk Türk olan Alper Gezeravcı'nın yanına aldığı 5 şey...

Uzaya giden ilk Türk yanında ne götürdü? İşte Alper Gezeravcı’nın yanına aldığı 5 şey

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, 2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Milli Uzay Programı kapsamında "ilk insanlı uzay misyonu"nu başarıyla hayata geçirdi.

Uzaya giden ilk Türk yanında ne götürdü? İşte Alper Gezeravcı’nın yanına aldığı 5 şey

Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı SpaceX'e ait uzay aracı, 19 Ocak Cuma günü Türkiye saati ile 00.49'da NASA'nın Florida'da bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Fırlatmayı sağlayan Falcon 9 roketi, görevini tamamladıktan sonra başarıyla Dünya'ya iniş yaptı. Böylece Türkiye'nin uzay yolculuğu başlamış oldu.

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Uzaya giden ilk Türk yanında ne götürdü? İşte Alper Gezeravcı’nın yanına aldığı 5 şey

Türk, İspanyol-Amerikan, İtalyan ve İsveçli olmak üzere çok uluslu Ax-3 mürettebatını taşıyan Crew Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yolculuğuna devam ediyor.

Kapsül, 20 Ocak Cumartesi günü Türkiye saati ile 13.15'te dünya yörüngesindeki laboratuvar olarak tanımlanan Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenecek. Buna göre uzay yolcularının ISS'e ulaşmaları yaklaşık 36 saat sürecek.

Uzaya giden ilk Türk yanında ne götürdü? İşte Alper Gezeravcı’nın yanına aldığı 5 şey

UZAYDA 13 BİLİMSEL DENEY YAPILACAK

Kenetlenme işlemi gerçekleştikten sonra Gezeravcı ve 3 takım arkadaşı, halihazırda 7 astronotun bulunduğu ISS'te, bilimsel deneyler gerçekleştirecek.

Gezeravcı, uzayda kaldığı 14 gün boyunca çeşitli üniversite ve araştırma kurumlarında misyon için hazırlanan, TUA ve TÜBİTAK Uzay Komisyonunca belirlenen 13 önemli deney çalışmasını başlatacak.

Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar geniş bir yelpazeden seçilen deneyler, bilimsel literatüre katkı sağlayacak.

Uzaya giden ilk Türk yanında ne götürdü? İşte Alper Gezeravcı’nın yanına aldığı 5 şey

OCAK SONUNDA DÖNMESİ PLANLANIYOR

14 günlük görev süresinin dolmasının ardından Gezeravcı ve mürettebatın, ocak sonunda aynı uzay aracıyla dünyaya dönmesi planlanıyor.

Florida eyaletinin doğusunda ve batısında tespit edilmiş farklı iniş noktaları, dönüşte hava ve deniz yüzeyinin şartlarının uygunluğuna göre tercih edilecek.

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