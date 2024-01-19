Uzaya giden ilk Türk yanında ne götürdü? İşte Alper Gezeravcı’nın yanına aldığı 5 şey

Türk, İspanyol-Amerikan, İtalyan ve İsveçli olmak üzere çok uluslu Ax-3 mürettebatını taşıyan Crew Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yolculuğuna devam ediyor.

Kapsül, 20 Ocak Cumartesi günü Türkiye saati ile 13.15'te dünya yörüngesindeki laboratuvar olarak tanımlanan Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenecek. Buna göre uzay yolcularının ISS'e ulaşmaları yaklaşık 36 saat sürecek.