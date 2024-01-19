Giriş Tarihi: 19.01.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
16:55
Uzaya giden ilk Türk yanında ne götürdü? İşte Alper Gezeravcı’nın yanına aldığı 5 şey
Milli Uzay Programı kapsamında ilk adım atıldı. Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı, uzay yolculuğuna başladı. Ax-3 mürettebatını taşıyan Dragon kapsülü, 36 saatlik yolculuk sonrası Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) varacak. Kapsül istasyona ulaştıktan sonra Gezeravcı, bilimsel çalışmalarına başlayacak. Bu noktada Alper Gezeravcı'nın uzaya giderken yanında götürdükleri merak uyandırdı. İşte, uzaya giden ilk Türk olan Alper Gezeravcı'nın yanına aldığı 5 şey...