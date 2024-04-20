Giriş Tarihi: 20.04.2024 22:25
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
22:25
VAN DEPREM SON DAKİKA: Başkale şiddetli sallandı! AFAD ve Kandilli verileri ile Van deprem şidddeti, büyüklüğü, merkez üssü
Son dakika Van deprem ile sallandı. İran sınırında meydana gelen sarsıntı Türkiye'de başta Van olmak üzere birçok doğu ilinden hissedildi. 4 üzeri büyüklükteki depremin merkez üssü ve büyüklüğü için AFAD son depremler listesi kontrol ediliyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Van deprem şiddeti ve derinliği belli oldu. Peki; 20 Nisan 2024 Az önce Van'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, Başkale merkezli depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgileri…