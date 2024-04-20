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Haberler Fotohaber VAN DEPREM SON DAKİKA: Başkale şiddetli sallandı! AFAD ve Kandilli verileri ile Van deprem şidddeti, büyüklüğü, merkez üssü
Giriş Tarihi: 20.04.2024 22:25 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 22:25

VAN DEPREM SON DAKİKA: Başkale şiddetli sallandı! AFAD ve Kandilli verileri ile Van deprem şidddeti, büyüklüğü, merkez üssü

Son dakika Van deprem ile sallandı. İran sınırında meydana gelen sarsıntı Türkiye'de başta Van olmak üzere birçok doğu ilinden hissedildi. 4 üzeri büyüklükteki depremin merkez üssü ve büyüklüğü için AFAD son depremler listesi kontrol ediliyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Van deprem şiddeti ve derinliği belli oldu. Peki; 20 Nisan 2024 Az önce Van'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, Başkale merkezli depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgileri…

VAN DEPREM SON DAKİKA: Başkale şiddetli sallandı! AFAD ve Kandilli verileri ile Van deprem şidddeti, büyüklüğü, merkez üssü

Son dakika Van deprem haberi az önce geldi. Khoy, West Azarbaijan (İran) merkez üssünde gerçekleşen 4 üzeri büyüklükteki sarsıntı ülkemizde birçok ilden hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar detaylı bilgi edinmek için arama motorlarına yöneldi. Şiddetli sarsıntının büyüklük, derinlik, şiddet ve konum bilgileri için 20 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi kontrol ediliyor. Van'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. İşte, ayrıntılı bilgiler...

VAN DEPREM SON DAKİKA: Başkale şiddetli sallandı! AFAD ve Kandilli verileri ile Van deprem şidddeti, büyüklüğü, merkez üssü

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: VAN'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre, Van'da şiddetli bir deprem meydana geldi.

Başkale ilçesinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklanırken derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

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VAN DEPREM SON DAKİKA: Başkale şiddetli sallandı! AFAD ve Kandilli verileri ile Van deprem şidddeti, büyüklüğü, merkez üssü

AFAD VERİLERİ İLE VAN DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:4.4 (Mw)

Yer:Khoy, West Azarbaijan (İran) - [61.48 km] Başkale (Van)

Tarih:2024-04-20

Saat:21:01:52 TSİ

Enlem:38.405 N

Boylam:45.13556 E

Derinlik:7 km

VAN DEPREM SON DAKİKA: Başkale şiddetli sallandı! AFAD ve Kandilli verileri ile Van deprem şidddeti, büyüklüğü, merkez üssü

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

VAN DEPREM SON DAKİKA: Başkale şiddetli sallandı! AFAD ve Kandilli verileri ile Van deprem şidddeti, büyüklüğü, merkez üssü

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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