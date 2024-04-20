VAN DEPREM SON DAKİKA: Başkale şiddetli sallandı! AFAD ve Kandilli verileri ile Van deprem şidddeti, büyüklüğü, merkez üssü

Son dakika Van deprem haberi az önce geldi. Khoy, West Azarbaijan (İran) merkez üssünde gerçekleşen 4 üzeri büyüklükteki sarsıntı ülkemizde birçok ilden hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar detaylı bilgi edinmek için arama motorlarına yöneldi. Şiddetli sarsıntının büyüklük, derinlik, şiddet ve konum bilgileri için 20 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi kontrol ediliyor. Van'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. İşte, ayrıntılı bilgiler...