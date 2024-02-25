Giriş Tarihi: 25.02.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
09:18
VAN DEPREM SON DAKİKA || 25 Şubat 2024 Van’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, hangi iller etkilendi?
Son dakika Van'da bir deprem meydana geldi. Ülke genelinde son zamanlarda özellikle deprem bölgesi başta olmak üzere üst üste sarsıntılar meydana gelmeye devam ederken, bu sarsıntılara bir yenisi de Van'dan eklendi. Bölgede yaşayan vatandaşların panik olmasına neden olan deprem haberini Afad son dakika duyurdu. Peki, Van'da nerede deprem oldu, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu?