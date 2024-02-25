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Haberler Fotohaber VAN DEPREM SON DAKİKA || 25 Şubat 2024 Van’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, hangi iller etkilendi?
Giriş Tarihi: 25.02.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 09:18

VAN DEPREM SON DAKİKA || 25 Şubat 2024 Van’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, hangi iller etkilendi?

Son dakika Van'da bir deprem meydana geldi. Ülke genelinde son zamanlarda özellikle deprem bölgesi başta olmak üzere üst üste sarsıntılar meydana gelmeye devam ederken, bu sarsıntılara bir yenisi de Van'dan eklendi. Bölgede yaşayan vatandaşların panik olmasına neden olan deprem haberini Afad son dakika duyurdu. Peki, Van'da nerede deprem oldu, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu?

VAN DEPREM SON DAKİKA || 25 Şubat 2024 Van’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, hangi iller etkilendi?

Son dakika Van deprem haberi ile sarsıldı. Tuşba ilçesinde gerçekleşen deprem sonrasında vatandaşlar depremin büyüklüğü, derinliği, şiddeti gibi ayrıntıları araştırıyor. Peki, 25 Şubat 2024 Cumartesi Van depremi kaç büyüklüğünde oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD verileri ile ayrıntıları...

VAN DEPREM SON DAKİKA || 25 Şubat 2024 Van’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, hangi iller etkilendi?

AFAD

#DEPREM
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Van Gölü - [06.46 km] Tuşba (Van)
Tarih:2024-02-25
Saat:08:58:04 TSİ
Enlem:38.91556 N
Boylam:43.47278 E
Derinlik:7 km

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VAN DEPREM SON DAKİKA || 25 Şubat 2024 Van’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, hangi iller etkilendi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

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VAN DEPREM SON DAKİKA || 25 Şubat 2024 Van’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, hangi iller etkilendi?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

VAN DEPREM SON DAKİKA || 25 Şubat 2024 Van’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, hangi iller etkilendi?
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