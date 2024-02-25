VAN DEPREM SON DAKİKA || 25 Şubat 2024 Van’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, hangi iller etkilendi?

Son dakika Van deprem haberi ile sarsıldı. Tuşba ilçesinde gerçekleşen deprem sonrasında vatandaşlar depremin büyüklüğü, derinliği, şiddeti gibi ayrıntıları araştırıyor. Peki, 25 Şubat 2024 Cumartesi Van depremi kaç büyüklüğünde oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD verileri ile ayrıntıları...