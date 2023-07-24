Veda Mektubu 20. Bölüm izle: Barış'ın yaşadığını öğrenen Aslı deliye dönüyor! Kanal D ile Veda Mektubu son bölüm izle

Veda Mektubu 20. bölüm izle ekranı gündemde! Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin 24 Temmuz Pazartesi akşamı yayınlanan 20. Bölümünde, Barış'ın yaşadığını öğrenen Aslı deliye döner. Barış Aslı ve Mehmet'in yaşadığı yere gelerek onları öldürmek ister. Karşısında Mehmet'i gören Barış silahını alır ve ateş eder. Dizinin sevenleri Kanal D dizi izle ekranı ile full HD, tek parça Veda Mektubu 20. bölüm izle linki araştırmalarına başladı. Sevilen dizi Rabia Soytürk ve Emre Kıvılcım'ı başrolde buluşturuyor. İşte, Kanal D ile Veda Mektubu son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar.