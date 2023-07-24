Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Veda Mektubu 20. Bölüm izle: Barış'ın yaşadığını öğrenen Aslı deliye dönüyor! Kanal D ile Veda Mektubu son bölüm izle
Giriş Tarihi: 24.07.2023 22:23 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 22:23

Veda Mektubu 20. Bölüm izle: Barış'ın yaşadığını öğrenen Aslı deliye dönüyor! Kanal D ile Veda Mektubu son bölüm izle

Veda Mektubu 20. bölüm izle ekranı gündemde! Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin 24 Temmuz Pazartesi akşamı yayınlanan 20. Bölümünde, Barış'ın yaşadığını öğrenen Aslı deliye döner. Barış Aslı ve Mehmet'in yaşadığı yere gelerek onları öldürmek ister. Karşısında Mehmet'i gören Barış silahını alır ve ateş eder. Dizinin sevenleri Kanal D dizi izle ekranı ile full HD, tek parça Veda Mektubu 20. bölüm izle linki araştırmalarına başladı. Sevilen dizi Rabia Soytürk ve Emre Kıvılcım'ı başrolde buluşturuyor. İşte, Kanal D ile Veda Mektubu son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar.

Veda Mektubu 20. Bölüm izle: Barış Mehmet’i vurdu mu? Kanal D ile Veda Mektubu son bölüm izle

Kanal D'nin final yapmaya hazırlanan dizisi Veda Mektubu 20. bölüm izle ekranı için araştırmalar başladı. Kadrosunda Rabia Soytürk ve Emre Kıvılcım'ın yanı sıra Nurgül Yeşilçay, Bennu Yıldırımlar ve Selim Bayraktar gibi isimlerin yer aldığı dizinin 24 Temmuz 2023 tarihli yeni bölümünde Aslı, Barış'ın hala yakalanmadığını anlayınca kendini kaybeder. Mehmet, Aslı'nın eski haline dönebilmesi için her şeyi yapmaya hazırdır. Son sahnede karşısında Mehmet'i gören Barış silahını alır ve ateş eder. Mehmet vuruldu mu merak konusu olur. Veda Mektubu 20. Bölüm izle linki son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler için paylaşıldı. İşte, full HD, tek parça ve kesintisiz seçenekleriyle Kanal D ile Veda Mektubu son bölüm izle ekranı ve özeti…

Veda Mektubu 20. Bölüm izle: Barış Mehmet’i vurdu mu? Kanal D ile Veda Mektubu son bölüm izle

VEDA MEKTUBU SON BÖLÜM İZLE!

İşte 24 Temmuz 2023 Pazartesi akşamı ekranlara gelen bölümü izlemek için:

VEDA MEKTUBU 20. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Veda Mektubu 20. Bölüm izle: Barış Mehmet’i vurdu mu? Kanal D ile Veda Mektubu son bölüm izle

VEDA MEKTUBU 20. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, yapımını Most Production, yapımcılığını Gül Oğuz'un üstlendiği dizisi "Veda Mektubu" yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Veda Mektubu 20. Bölüm izle: Barış Mehmet’i vurdu mu? Kanal D ile Veda Mektubu son bölüm izle

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar'ın yer aldığı, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği, hikayesini Gamestory senaryosunu ise Deniz Akçay'ın kaleme aldığı dizinin yeni bölümünün konusu şöyle;

Veda Mektubu 20. Bölüm izle: Barış Mehmet’i vurdu mu? Kanal D ile Veda Mektubu son bölüm izle

Ziya, Alanur'un senelerdir sakladığı sırla hayatında yeni bir yola girerken bu sır Alanur'un omuzlarında daha büyük bir ağırlığa sebep olur.

SON DAKİKA