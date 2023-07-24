Veda Mektubu 20. Bölüm izle: Barış'ın yaşadığını öğrenen Aslı deliye dönüyor! Kanal D ile Veda Mektubu son bölüm izle

Kanal D'nin final yapmaya hazırlanan dizisi Veda Mektubu 20. bölüm izle ekranı için araştırmalar başladı. Kadrosunda Rabia Soytürk ve Emre Kıvılcım'ın yanı sıra Nurgül Yeşilçay, Bennu Yıldırımlar ve Selim Bayraktar gibi isimlerin yer aldığı dizinin 24 Temmuz 2023 tarihli yeni bölümünde Aslı, Barış'ın hala yakalanmadığını anlayınca kendini kaybeder. Mehmet, Aslı'nın eski haline dönebilmesi için her şeyi yapmaya hazırdır. Son sahnede karşısında Mehmet'i gören Barış silahını alır ve ateş eder. Mehmet vuruldu mu merak konusu olur. Veda Mektubu 20. Bölüm izle linki son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler için paylaşıldı. İşte, full HD, tek parça ve kesintisiz seçenekleriyle Kanal D ile Veda Mektubu son bölüm izle ekranı ve özeti…