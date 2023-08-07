Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Veda Mektubu 22. bölüm izle full HD Kanal D dizi ekranı yayında: Alanur'un karşısına beklenmedik engeller çıkıyor!
Giriş Tarihi: 07.08.2023 18:30 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 18:30

Veda Mektubu 22. bölüm izle full HD Kanal D dizi ekranı yayında: Alanur'un karşısına beklenmedik engeller çıkıyor!

Veda Mektubu 22. bölüm izle full HD, tek, parça, kesintisiz olarak takip ediliyor. 7 Ağustos tarihinde yayımlanan yeni bölüm ile takip edilen dizi her hafta Pazartesi günü ekranlara geliyor. Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk gibi isimlerin yer aldığı yapımda tansiyon yükseliyor. Veda Mektubu son bölüm izle Kanal D dizi ekranında takip ediliyor. Bu hafta Alanur ve Ziya aşkını neler bekliyor? İşte, Kanal D ile Veda Mektubu 22. bölüm izle ekranı...

Veda Mektubu 22. bölüm izle full HD Kanal D dizi ekranı yayında: Alanur’un karşısına beklenmedik engeller çıkıyor!

Veda Mektubu 22. bölüm full izle araştırmaları ile arama geçmişlerindeki yerini aldı. Yeni bölümde Karlılar, Beste ile kardeş olduklarını öğrenmenin şokunu yaşamaktadırlar. Bu haber Aslı ve Mehmet'i de derinden etkilerk. Alanur, Seher'in ona verdiği zarfı Ziya'ya vermek için yola çıkmışken bir anda bayılır ve hastaneye kaldırılır. Veda Mektubu 22. bölüm izle Kanal D ile takip ediliyor. İşte, Veda Mektubu son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz...

Veda Mektubu 22. bölüm izle full HD Kanal D dizi ekranı yayında: Alanur’un karşısına beklenmedik engeller çıkıyor!

VEDA MEKTUBU İZLE

7 Ağustos tarihli bölüm için:

VEDA MEKTUBU 22. BÖLÜM FULL İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Veda Mektubu 22. bölüm izle full HD Kanal D dizi ekranı yayında: Alanur’un karşısına beklenmedik engeller çıkıyor!

VEDA MEKTUBU SON BÖLÜM ÖZETİ

Karlılar, Beste ile kardeş olduklarını öğrenmenin şokunu yaşamaktadırlar. Bu haber Aslı ve Mehmet'i de derinden etkilerken Selçuk ve Mina'nın öfkeleri elle tutulur bir hal alır. Geride kalmaya niyeti olmayan Mina, Hatice ile birlik olmaya karar verir. Selçuk ise aileden daha da uzaklaştığını fark eder…

Veda Mektubu 22. bölüm izle full HD Kanal D dizi ekranı yayında: Alanur’un karşısına beklenmedik engeller çıkıyor!

Alanur, Seher'in ona verdiği zarfı Ziya'ya vermek için yola çıkmışken bir anda bayılır, Aslı ve Beste, annelerini hemen hastaneye götürürler. Alanur için, her şey yoluna girmiş, hayatının aşkına kavuşmuşken karşısına beklenmedik engel çıkar.

Veda Mektubu 22. bölüm izle full HD Kanal D dizi ekranı yayında: Alanur’un karşısına beklenmedik engeller çıkıyor!

Aslı ve Mehmet her şeye rağmen evin içindeki dengeyi korumaya çalışırlar. Karlıların bahçesinde, geçmiş kötü günlere inat, kocaman bir düğün yapılır… Bu düğün, birilerinin mutluluğuna, birilerinin vedalarına sebep olacaktır.

SON DAKİKA