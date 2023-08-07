Giriş Tarihi: 07.08.2023 18:30
Güncelleme Tarihi: 07.08.2023
18:30
Veda Mektubu 22. bölüm izle full HD Kanal D dizi ekranı yayında: Alanur'un karşısına beklenmedik engeller çıkıyor!
Veda Mektubu 22. bölüm izle full HD, tek, parça, kesintisiz olarak takip ediliyor. 7 Ağustos tarihinde yayımlanan yeni bölüm ile takip edilen dizi her hafta Pazartesi günü ekranlara geliyor. Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk gibi isimlerin yer aldığı yapımda tansiyon yükseliyor. Veda Mektubu son bölüm izle Kanal D dizi ekranında takip ediliyor. Bu hafta Alanur ve Ziya aşkını neler bekliyor? İşte, Kanal D ile Veda Mektubu 22. bölüm izle ekranı...