Veda Mektubu dizisi final mi yaptı, neden bitti? Veda Mektubu son bölümünde neler oldu?

VEDA MEKTUBU FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar gibi isimlerin yer aldığı Veda Mektubu dizisi, 21 Ağustos Pazartesi yani bu akşam ekranlara gelecek 24. bölümü ile final yapacak.

Zengin oyuncu kadrosu ve kalplere dokunan hikayesi ile her Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkan dizinin sevenleri hikayenin nasıl bittiğini öğrenmek için ekran başında olacak.