Veda Mektubu dizisi final mi yaptı, neden bitti? Veda Mektubu son bölümünde neler oldu?

Kanal D ekranlarının Pazartesi akşamları yayına verdiği dizisi Veda Mektubu final kararı ile konuşuluyor. Başrollerinde Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım, Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar ve Bennu Yıldırımlar'ın yer aldığı dizi, bu akşam 24. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Final haberleri üzerine izleyiciler, Veda Mektubu final mi yapıyor, bitiyor mu, neden bitiyor sorularına yanıt aramaya başladı. Senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı dram türündeki yapım, 27 Şubat 2023 tarihinde yayın hayatına başlamıştı. Peki, Veda Mektubu final bölümü ne zaman, bugün mü? İşte, 21 Ağustos Kanal D yayın akışı ile Veda Mektubu dizisi final bölümü hakkında merak edilenler…