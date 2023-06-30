Vergi affı yapılandırma son tarih! 2023 Vergi affı borç yapılandırma uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, başvuru nasıl yapılır?

Vergi affı 2023 son tarih ile araştırılıyor. Yürürlüğe giren düzenleme ile 2 bin liranın altındaki borçlar silinirken 2 bin liranın üstündeki borçlar içinse taksitli ödeme planı sunulacak. Vergi, prim, trafik, köprü ve otoyol, öğrenim kredisi gibi alanlarda uygulanacak vergi affı yapılandırma başvurusu araştırılıyor. Ödeme kolaylığı sunan uygulama birçok vatandaşın gündeminde. Vergi borcu yapılandırma son gün belli oldu. Peki, vergi affı uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? İşte, detaylar…