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Haberler Fotohaber Vergi affı yapılandırma son tarih! 2023 Vergi affı borç yapılandırma uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, başvuru nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 30.06.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 10:01

Vergi affı yapılandırma son tarih! 2023 Vergi affı borç yapılandırma uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, başvuru nasıl yapılır?

Vergi affı 2023 son tarih ile araştırılıyor. Yürürlüğe giren düzenleme ile 2 bin liranın altındaki borçlar silinirken 2 bin liranın üstündeki borçlar içinse taksitli ödeme planı sunulacak. Vergi, prim, trafik, köprü ve otoyol, öğrenim kredisi gibi alanlarda uygulanacak vergi affı yapılandırma başvurusu araştırılıyor. Ödeme kolaylığı sunan uygulama birçok vatandaşın gündeminde. Vergi borcu yapılandırma son gün belli oldu. Peki, vergi affı uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? İşte, detaylar…

Vergi affı yapılandırma son tarih! 2023 Vergi affı borç yapılandırma uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, başvuru nasıl yapılır?

Vergi affı borç yapılandırma başvurusu ve son ödeme tarihi ile gündemdeki yerini aldı. Peşin veya taksitli olarak ödeme planı sunan düzenleme birçok borcun üzerinde etkili oluyor. Vergi borcu yapılandırma son gün ne zaman sorusu yanıt arıyor. Genellikle vergi ve prim borçları için tercih edilen düzenleme kapsamı ve şartları gündemdeki yerini koruyor. Peki, 2023 vergi affı uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, nasıl yapılır?

Vergi affı yapılandırma son tarih! 2023 Vergi affı borç yapılandırma uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, başvuru nasıl yapılır?

VERGİ AFFI YAPILANDIRMA NE ZAMAN BİTİYOR?

Vergi borcu yapılandırma düzenlemesinde son tarih 30 Haziran olarak belirlenmişti. Ancak son gün bayram dolayısıyla ertelendi.

Buna göre vergi borcu yapılandırmadan yararlanmak isteyenler 3 Temmuz mesai bitimine kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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Vergi affı yapılandırma son tarih! 2023 Vergi affı borç yapılandırma uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, başvuru nasıl yapılır?

VERGİ AFFI SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Başvuru sonrası ilk taksit ödeme tarihi de ertelenerek, 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Vergi affı yapılandırma son tarih! 2023 Vergi affı borç yapılandırma uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, başvuru nasıl yapılır?

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA ÖDEME PLANI

Vergi affı kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitle ödenebiliyor. 2 bin liranın üzerindeki borçlara ise 12, 18, 24,36 ve 48 ay eşit taksitler halinde ödeme imkanı tanınıyor.

Peşin ödeme halinde, yapılandırılan borcun gecikme faizi ve cezasının yüzde 90'ına kadar olan kısmı ise silinebiliyor.

Vergi affı yapılandırma son tarih! 2023 Vergi affı borç yapılandırma uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, başvuru nasıl yapılır?

VERGİ AFFI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya e-Devlet "www.turkiye.gov.tr" üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla yapılabilecek.

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