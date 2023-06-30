Vergi affı yapılandırma son tarih! 2023 Vergi affı borç yapılandırma uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, başvuru nasıl yapılır?

Vergi affı borç yapılandırma başvurusu ve son ödeme tarihi ile gündemdeki yerini aldı. Peşin veya taksitli olarak ödeme planı sunan düzenleme birçok borcun üzerinde etkili oluyor. Vergi borcu yapılandırma son gün ne zaman sorusu yanıt arıyor. Genellikle vergi ve prim borçları için tercih edilen düzenleme kapsamı ve şartları gündemdeki yerini koruyor. Peki, 2023 vergi affı uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, nasıl yapılır?