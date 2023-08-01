Vergi yapılandırma uzatıldı mı 2023? SGK açıkladı: Vergi affı borç yapılandırma son tarih ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

Vergi yapılandırma 2023 son tarih ile gündemdeki yerini aldı. Tarihin en kapsamlı borç yapılandırma çalışması yeni yılla birlikte başlamıştı. 2 bin liranın altındaki borçları silen, bu miktarın üstündeki borçlara taksit sunan çalışma için tarih değişti. Vergi, prim, trafik, köprü ve otoyol, öğrenim kredisi gibi alanlarda uygulanacak vergi affı yapılandırma başvurusu güncelliğini koruyor. Ödeme kolaylığı almak isteyen vatandaşlar yeniden araştırmalara başladı. Vergi borcu yapılandırma son gün yeniden belirlendi. Peki, vergi yapılandırma uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? İşte, detaylar…