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Haberler Fotohaber Vergi yapılandırma uzatıldı mı 2023? SGK açıkladı: Vergi affı borç yapılandırma son tarih ne zaman, başvuru nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 01.08.2023 10:27 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 10:31

Vergi yapılandırma uzatıldı mı 2023? SGK açıkladı: Vergi affı borç yapılandırma son tarih ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

Vergi yapılandırma 2023 son tarih ile gündemdeki yerini aldı. Tarihin en kapsamlı borç yapılandırma çalışması yeni yılla birlikte başlamıştı. 2 bin liranın altındaki borçları silen, bu miktarın üstündeki borçlara taksit sunan çalışma için tarih değişti. Vergi, prim, trafik, köprü ve otoyol, öğrenim kredisi gibi alanlarda uygulanacak vergi affı yapılandırma başvurusu güncelliğini koruyor. Ödeme kolaylığı almak isteyen vatandaşlar yeniden araştırmalara başladı. Vergi borcu yapılandırma son gün yeniden belirlendi. Peki, vergi yapılandırma uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? İşte, detaylar…

Vergi yapılandırma uzatıldı mı 2023? SGK açıkladı: Vergi affı borç yapılandırma son tarih ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

Vergi affı borç yapılandırma başvurusu ve son ödeme tarihi araştırılıyor. Kamuya olan borçlar için getirilen düzenleme gündemdeki yerini koruyor. Vergi yapılandırma son gün ne zaman sorusu yanıt arıyor. Genellikle vergi ve prim borçları için tercih edilen düzenleme kapsamı ve şartları araştırılmaya devam ediyor. Peki, 2023 vergi yapılandırma uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, nasıl yapılır?

Vergi yapılandırma uzatıldı mı 2023? SGK açıkladı: Vergi affı borç yapılandırma son tarih ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

VERGİ AFFI YAPILANDIRMA NE ZAMAN BİTİYOR?

SGK, son ödeme tarihi 31 Temmuz 2023 olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresinin 3 Ağustos 2023 saat 23:59'a kadar uzatıldığını duyurdu.

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Vergi yapılandırma uzatıldı mı 2023? SGK açıkladı: Vergi affı borç yapılandırma son tarih ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA ÖDEME PLANI

Vergi affı kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitle ödenebiliyor. 2 bin liranın üzerindeki borçlara ise 12, 18, 24,36 ve 48 ay eşit taksitler halinde ödeme imkanı tanınıyor.

Peşin ödeme halinde, yapılandırılan borcun gecikme faizi ve cezasının yüzde 90'ına kadar olan kısmı ise silinebiliyor.

Vergi yapılandırma uzatıldı mı 2023? SGK açıkladı: Vergi affı borç yapılandırma son tarih ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

VERGİ AFFI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya e-Devlet "www.turkiye.gov.tr" üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla yapılabilecek.

Vergi yapılandırma uzatıldı mı 2023? SGK açıkladı: Vergi affı borç yapılandırma son tarih ne zaman, başvuru nasıl yapılır?
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