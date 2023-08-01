Vergi yapılandırma uzatıldı mı 2023? SGK açıkladı: Vergi affı borç yapılandırma son tarih ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

Vergi affı borç yapılandırma başvurusu ve son ödeme tarihi araştırılıyor. Kamuya olan borçlar için getirilen düzenleme gündemdeki yerini koruyor. Vergi yapılandırma son gün ne zaman sorusu yanıt arıyor. Genellikle vergi ve prim borçları için tercih edilen düzenleme kapsamı ve şartları araştırılmaya devam ediyor. Peki, 2023 vergi yapılandırma uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, nasıl yapılır?