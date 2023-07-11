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Haberler Fotohaber VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI 2023: Öğrencilere vergisiz iPhone fiyatları kaç TL? ÖTV'siz, KDV'siz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 11.07.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 09:14

VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI 2023: Öğrencilere vergisiz iPhone fiyatları kaç TL? ÖTV'siz, KDV'siz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL?

Öğrencilere vergisiz iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL araştırma konusu olmaya devam ediyor. 7 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda KDV oranları artırıldı. KDV zammı Apple ürünlerine de yansıdı ve tüm ürünlere zam yapıldı. Hatırlanacağı üzere Başkan Erdoğan, 2023 Seçimleri öncesinde öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar alımlarında bir defaya mahsus olmak üzere vergi muafiyeti sağlanacağının müjdesini vermişti. Söz konusu kampanyadan yararlanmak isteyenler Apple zamları sonrası vergisiz telefon fiyatları ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, ÖTV'siz KDV'siz iPhone 11, 12, 13, 14, Pro, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte Vergisiz iPhone fiyatları güncel liste 2023…

VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI 2023: Öğrencilere vergisiz iPhone fiyatları kaç TL? ÖTV’siz, KDV’siz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL?

Vergisiz telefon fiyatları 2023 son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarında artışa gidildi. KDV zammı kararı 10 Temmuz tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu gelişme sonrası ise KDV'siz ve ÖTV'siz telefon fiyatları gündemdeki yerini aldı. 2023 Genel Seçimleri öncesinde üniversite öğrencilerine tek sefere mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar satışı yapılacağı açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız" dedi. Vergisiz iPhone fiyatları ve satışı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, iPhone 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2023 Vergisiz iphone fiyatları...

VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI 2023: Öğrencilere vergisiz iPhone fiyatları kaç TL? ÖTV’siz, KDV’siz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL?

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerine yer vermişti.

Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonu ve bilgisayardan yararlanabilecek. Ancak konuya ilişkin henüz net bir tarih açıklaması gelmedi. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

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VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI 2023: Öğrencilere vergisiz iPhone fiyatları kaç TL? ÖTV’siz, KDV’siz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL?

VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI NE KADAR?

Telefonların vergisiz fiyatı üzerinden sırasıyla %1 oranında Kültür Bakanlığı Payı, %12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve %18 oranında KDV alınıyor. Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişiyor.

Vergisiz iPhone 14 128 GB fiyatının 27 bin, iPhone 14 Pro Max 1 TB fiyatının ise 65 bin seviyelerinde olması bekleniyor.

VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI 2023: Öğrencilere vergisiz iPhone fiyatları kaç TL? ÖTV’siz, KDV’siz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL?

APPLE TÜRKİYE'DEN TÜM ÜRÜNLERİNE ZAM KARARI!

Apple, Katma Değer Vergisi'nin (KDV) yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesinden sonra ürünlerinin fiyatlarını bir kere daha artırdı. Bu zam, Apple'ın mayıs ayından bu zamana kadar yaptığı beşinci zam oldu.

Apple'ın iPhone 15 ailesini eylül ayında tanıtması bekleniyor. Bu durumun yeni fiyatlara nasıl yansıyacağı ise ilerleyen dönemde belli olacak.

VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI 2023: Öğrencilere vergisiz iPhone fiyatları kaç TL? ÖTV’siz, KDV’siz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL?

Apple Türkiye, 10 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla iPhone, iPad, MacBook ve Apple Watch dahil tüm ürünlerine zam yaptı. İşte güncel fiyat listesi…

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