VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI 2023: Öğrencilere vergisiz iPhone fiyatları kaç TL? ÖTV’siz, KDV’siz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL?

Öğrencilere vergisiz iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL araştırma konusu olmaya devam ediyor. 7 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda KDV oranları artırıldı. KDV zammı Apple ürünlerine de yansıdı ve tüm ürünlere zam yapıldı. Hatırlanacağı üzere Başkan Erdoğan, 2023 Seçimleri öncesinde öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar alımlarında bir defaya mahsus olmak üzere vergi muafiyeti sağlanacağının müjdesini vermişti. Söz konusu kampanyadan yararlanmak isteyenler Apple zamları sonrası vergisiz telefon fiyatları ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, ÖTV'siz KDV'siz iPhone 11, 12, 13, 14, Pro, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte Vergisiz iPhone fiyatları güncel liste 2023…