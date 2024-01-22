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Giriş Tarihi: 22.01.2024 16:56 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 16:56

X hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? DSÖ uyardı! Covid-19’dan 20 kat daha ölümcül… X hastalığı tedavisi var mı?

İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık toplantısında Covid-19'dan 20 kat daha ölümcül olduğu varsayılan hastalık X de alındı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, hastalığa ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus, gizemli bir hastalık olarak tanımlanan X'in dünyada büyük bir salgın haline gelebileceğinin sinyalini vererek hazırlıklı olunmasını istedi. Peki; X hastalığı nedir, belirtileri nelerdir tedavisi var mı? İşte X disease ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

X hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? DSÖ uyardı! Covid-19’dan 20 kat daha ölümcül… X hastalığı tedavisi var mı?

X disease gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından gündeme taşınan X hastalığı, henüz kaynağı belirlenemeyen potansiyel salgın risklerini temsil ederek, dünya liderlerini gelecekteki sağlık krizlerine karşı stratejik bir hazırlık yapmaya çağırıyor. Bu hastalığın Covid-19'dan 20 kat daha ölümcül olduğu düşünülüyor. Peki, X hastalığı nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi var mı? İşte detaylar.

X hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? DSÖ uyardı! Covid-19’dan 20 kat daha ölümcül… X hastalığı tedavisi var mı?

İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun ana gündemi Kovid-19'dan 20 kat daha ölümcül olduğu düşünülen X hastalığıydı.

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, katıldığı oturumda hastalık hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Ghebreyesus, gizemli bir hastalık olarak tanımladığı "Hastalık X" ile ilgili konuşurken, dünyanın bu hastalığın salgın haline gelebileceğinin sinyalini vererek hazırlıklı olunmasını istedi.

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X hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? DSÖ uyardı! Covid-19’dan 20 kat daha ölümcül… X hastalığı tedavisi var mı?

20 KAT DAHA ÖLÜMCÜL

Ghebreyesus, Hastalık X'in Covid-19'dan 20 kat daha ölümcül bir hastalık olduğunu belirtti.

Ayrıca, 2021 yılının başında hastalıkla ilgili bir analiz yayınlayan DSÖ, hastalığın 75 milyon insanın ölümüne sebep olabileceğini ve her 5 yılda bir yeni bir salgın haline gelebileceğini aktardı.

Ghebreyesus, "Mayıs ayında tüm ülkelerin ortak düşmanları olan pandemiye karşı bir anlaşma yapmalarını umut ediyorum" şeklinde konuştu. Ghebreyesus, "Bilinmeyen faktörler var ve ne olacağı değil, ne zaman olacağı önemli. Bu nedenle bilmediğimiz hastalıklar için bir yer tutucuya ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

Küresel konferansta Ghebreyesus, "Covid-19 sırasında birçok kişiyi kaybettik, çünkü onları yönetemedik. Kurtarılabilirlerdi, ancak yer veya yeterli oksijen yoktu. Bu durumda ihtiyaç olduğunda genişleyebilecek bir sistem nasıl oluşturabiliriz?" ifadelerini kullandı.

X hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? DSÖ uyardı! Covid-19’dan 20 kat daha ölümcül… X hastalığı tedavisi var mı?

NET MESAJ VERİLDİ

Ghebreyesus, dünyanın bir sonraki salgına daha etkili bir şekilde tepki verebilmesi için anlaşma yoluyla ortak bir müdahalenin önemini vurguladı.

Davos'taki konuşmasında Ghebreyesus, "Olabilecek bir durumu önceden tahmin etmek, tarihimizde birçok kez yaşandığı için daha iyidir ve buna hazırlıklı olmalıyız. Hazırlıksız olmamamız gereken bazı durumlar var; bilinmeyen faktörlere karşı da hazırlıklı olabiliriz" şeklinde net bir mesaj iletti.

X hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? DSÖ uyardı! Covid-19’dan 20 kat daha ölümcül… X hastalığı tedavisi var mı?

X HASTALIĞI NEDİR?

DSÖ'nün web sitesinde, "X Hastalığı, insanlarda hastalığa neden olup olmadığı bilinmeyen bir patojenden kaynaklanan ciddi bir uluslarası salgını temsil ediyor." ifadesine yer verildi.

Amaç bilinmeyen bir "X Hastalığı"na karşı mümkün olduğunca hazırlıklı olmak.

Toronto Üniversitesi'nden biyoetik ve küresel sağlık profesörü Kerry Bowman, "X Hastalığı, Covid-19'dan daha güçlü olan çok ciddi bir hastalığın ortaya çıktığı varsayımsal bir senaryoyu temsil ediyor. Bu, hızla yayılan bir hastalık tehdidine dünyanın nasıl tepki vereceği konusunda varsayımsal bir hazırlık." dedi.

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