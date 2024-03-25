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Haberler Fotohaber Yaban Çiçekleri ilk bölüm tıkla-canlı izle || ATV’nin merakla beklenen yeni dizisi Yaban Çiçekleri 1. bölüm canlı izle
Giriş Tarihi: 25.03.2024 20:20 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 20:20

Yaban Çiçekleri ilk bölüm tıkla-canlı izle || ATV’nin merakla beklenen yeni dizisi Yaban Çiçekleri 1. bölüm canlı izle

ATV'nin her pazartesi yayınlanacak olan dizisi Yaban Çiçekleri bu akşam ilk bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Yayımlandığı andan itibaren tanımıyla büyük yankı uyandıran Yaban Çiçekleri dizisinin başrollerini Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora paylaşıyor. Dizinin ilk bölümü heyecanla beklenirken "Yaban Çiçekleri canlı izle" araştırması sürüyor. Aşkları çocukken başlayan ama yarım kalan Kılıç ve Ela'nın yeniden karşılaşmasını konu alan dizide aşklarına gölge düşüren aile sırlarına, aşılmaz gibi görünen tüm engellere rağmen ikili yeni bir sayfa açıp tertemiz bir başlangıç yapabilecek midir? Tüm bunların cevabı için Yaban Çiçekleri ilk bölüm ATV ile canlı izle ekranı

Yaban Çiçekleri ilk bölüm tıkla-canlı izle || ATV’nin merakla beklenen yeni dizisi Yaban Çiçekleri 1. bölüm canlı izle

Yaban Çiçekleri ekran macerasına hazırlanıyor. Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, kadrosu ve hikayesiyle merak uyandıran yeni dizi "Yaban Çiçekleri" tanıtım görüntüleriyle de sosyal medyaya konu oldu. Oyuncu kadrosu ve hikayesi dikkat çeken dizinin ilk bölümü bu akşam başlıyor. Heyecanla beklenen Yaban Çiçekleri dizisi 1. bölüm canlı izle ekranı

Yaban Çiçekleri ilk bölüm tıkla-canlı izle || ATV’nin merakla beklenen yeni dizisi Yaban Çiçekleri 1. bölüm canlı izle

YABAN ÇİÇEKLERİ 1. BÖLÜM CANLI İZLE

Yaban Çiçekleri dizisinin ilk bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/canli-yayin

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Yaban Çiçekleri ilk bölüm tıkla-canlı izle || ATV’nin merakla beklenen yeni dizisi Yaban Çiçekleri 1. bölüm canlı izle

YABAN ÇİÇEKLERİ 1. BÖLÜM ÖZETİ

"Ben her şeyi mahvettim Kılıç!"

Osman Fevzi ve Nurten Ataman'ın evlilik yıldönümü yemeği için herkes Ataman'ların evinde toplanır. Kılıç, İhsan ve Kenan fırsattan istifade Fevzi'ye otel konusunu açarlar. Fevzi Ataman, arazileri vermemekte ısrarcıdır. Kenan babasına çıkışır ve Fevzi dayanamayıp oğluna tokat atar. Bu olaydan sonra herkes evlerine dağılır.

Yaban Çiçekleri ilk bölüm tıkla-canlı izle || ATV’nin merakla beklenen yeni dizisi Yaban Çiçekleri 1. bölüm canlı izle

Ama kimsenin beklemediği bir şey olur. Ataman'ların evinden bir silah sesi duyulur. Osman Fevzi vurulmuş, Nurten de elinde silahla başında bekler vaziyettedir. Kenan ne olduğunu anlamaya çalışırken kız kardeşi Ela'ya da nasıl anlatacağını düşünür. Bu konuda Kılıç ona yardım eder. Böylelikle yıllar sonra Kılıç ve Ela tekrar karşı karşıya gelir.

Yaban Çiçekleri ilk bölüm tıkla-canlı izle || ATV’nin merakla beklenen yeni dizisi Yaban Çiçekleri 1. bölüm canlı izle

YABAN ÇİÇEKLERİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Akın Akınözü-Kılıç Tütüncü: Kılıç; kasabasında güçlü ve mutlu olmayı seven, çekici, esprili ve dinamik bir adamdır. Tüm enerjisiyle tam bir alfa erkektir. İş konusunda aşırı hırslı ve ayrıntıcıdır ve iyi bir iş insanıdır. Çevresine karşı ise yardımseverdir.

Aslıhan Malbora-Ela Ataman: Ela kasabada yetişmesine rağmen şehirli kodlara sahip, güçlü, kendine güvenen, aklı başında ve enerjik bir kızdır. İnatçılığı sayesinde avukatlık mesleğinde çok büyük başarılar elde eder.

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