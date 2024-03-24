Giriş Tarihi: 24.03.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
10:36
Yaban Çiçekleri konusu, oyuncuları, karakterleri | ATV'nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri oyuncuları kimler, ne anlatıyor?
ATV ekranlarının yeni iddialı yapımı 25 Mart Pazartesi günü izleyicisi ile buluşuyor. Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'yı bir araya getiren yapım güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosu ile geliyor. Yaban Çiçekleri konusu, oyuncuları ve karakterleri en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Eski aşıkların hikayesini anlatacak yapım fragmanları ile ses getirdi. Peki; Yaban Çiçekleri oyuncuları kimler, konusu nedir, ne anlatıyor? İşte, diziye dair merak edilenler...