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Haberler Fotohaber Yaban Çiçekleri konusu, oyuncuları, karakterleri | ATV'nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri oyuncuları kimler, ne anlatıyor?
Giriş Tarihi: 24.03.2024 10:35 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 10:36

Yaban Çiçekleri konusu, oyuncuları, karakterleri | ATV'nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri oyuncuları kimler, ne anlatıyor?

ATV ekranlarının yeni iddialı yapımı 25 Mart Pazartesi günü izleyicisi ile buluşuyor. Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'yı bir araya getiren yapım güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosu ile geliyor. Yaban Çiçekleri konusu, oyuncuları ve karakterleri en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Eski aşıkların hikayesini anlatacak yapım fragmanları ile ses getirdi. Peki; Yaban Çiçekleri oyuncuları kimler, konusu nedir, ne anlatıyor? İşte, diziye dair merak edilenler...

Yaban Çiçekleri konusu, oyuncuları, karakterleri | ATV’nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri oyuncuları kimler, ne anlatıyor?

Yaban Çiçekleri konusu ile oldukça romantik bir hikayeye başlıyor. Yeni dizide, başrol oyuncularının yanı sıra usta ve genç isimlerin bir araya geldiği oyuncu kadrosu oldukça zengin. Kılıç ve Ela'nın hikayesine odaklanacak yapım heyecan yaratıyor. Peki; Yaban Çiçekleri oyuncuları kimler, hangi karakteri kim oynuyor? İşte, detaylar...

Yaban Çiçekleri konusu, oyuncuları, karakterleri | ATV’nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri oyuncuları kimler, ne anlatıyor?

YABAN ÇİÇEKLERİ BAŞLIYOR!

ATV ekranlarının yeni dizisi Yaban Çiçekleri 1. bölüm ile 25 Mart Pazartesi günü yayında olacak. Aslıhan Malbora ve Akın Akınözü'nün başrollerini paylaştığı yapımda eski aşıklar Kılıç ve Ela'nın hikayesine odaklanılacak.

İşte, Yaban Çiçekleri oyuncuları ve konusu...

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Yaban Çiçekleri konusu, oyuncuları, karakterleri | ATV’nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri oyuncuları kimler, ne anlatıyor?

YABAN ÇİÇEKLERİ KONUSU

Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'yı ilk kez bir araya getiren dizi, eski aşıkların yıllar sonra bir araya gelmesi ve ortaya çıkan sırlar sonrasında hayatlarının değişmesini ekrana taşıyacak.

Aşkları çocukken başlayan ama yarım kalan Kılıç ve Ela'nın yeniden karşılaşmasını konu alan dizide aşklarına gölge düşüren aile sırlarına, aşılmaz gibi görünen tüm engellere rağmen ikili yeni bir sayfa açıp tertemiz bir başlangıç yapabilecek midir?

Yaban Çiçekleri konusu, oyuncuları, karakterleri | ATV’nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri oyuncuları kimler, ne anlatıyor?

YABAN ÇİÇEKLERİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Akın Akınözü-Kılıç Tütüncü: Kılıç; kasabasında güçlü ve mutlu olmayı seven, çekici, esprili ve dinamik bir adamdır. Tüm enerjisiyle tam bir alfa erkektir. İş konusunda aşırı hırslı ve ayrıntıcıdır ve iyi bir iş insanıdır. Çevresine karşı ise yardımseverdir.

Aslıhan Malbora-Ela Ataman: Ela kasabada yetişmesine rağmen şehirli kodlara sahip, güçlü, kendine güvenen, aklı başında ve enerjik bir kızdır. İnatçılığı sayesinde avukatlık mesleğinde çok büyük başarılar elde eder.

Yaban Çiçekleri konusu, oyuncuları, karakterleri | ATV’nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri oyuncuları kimler, ne anlatıyor?

Büşra Pekin-Berna Ataman: Kenan'ın karısıdır. Tam bir güç¸ aşığıdır. Hırslıdır, içten pazarlıklıdır, kötülük yapmaya meyillidir. Diğer yandan; ortamı şenlendiren, neşeli, frapan, havalı, bakımlı biridir. Berna için amaca giden her yol mubahtır.

Halil Babür-Kenan Ataman: Ela'nın abisidir. Hayata pozitif bakan, insanlara güvenen, her şeyi bildiğini sanan, biraz görgüsüz biridir. Karısı Berna'ya tutkuyla aşıktır. Büyük bir iş adamı olmaya heveslidir. Kafasının rahat olmasına ve sefasına düşkünlüğü aile içinde pasif kalmasına neden olmuştur.

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