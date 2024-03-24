Yaban Çiçekleri nerede çekiliyor, hangi ilde? ATV yeni dizisi Yaban Çiçekleri çekim yerleri gündemde!

YABAN ÇİÇEKLERİ KONUSU

Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'yı ilk kez bir araya getiren dizi, eski aşıkların yıllar sonra bir araya gelmesi ve ortaya çıkan sırlar sonrasında hayatlarının değişmesini ekrana taşıyacak.

Aşkları çocukken başlayan ama yarım kalan Kılıç ve Ela'nın yeniden karşılaşmasını konu alan dizide aşklarına gölge düşüren aile sırlarına, aşılmaz gibi görünen tüm engellere rağmen ikili yeni bir sayfa açıp tertemiz bir başlangıç yapabilecek midir?