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Haberler Fotohaber Yaban Çiçekleri nerede çekiliyor, hangi ilde? ATV yeni dizisi Yaban Çiçekleri çekim yerleri gündemde!
Giriş Tarihi: 24.03.2024 11:18 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 11:18

Yaban Çiçekleri nerede çekiliyor, hangi ilde? ATV yeni dizisi Yaban Çiçekleri çekim yerleri gündemde!

ATV'nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri çekim yerleri ile gündemdeki yerini aldı. Aslıhan Malbora ve Akın Akınözü'nü ilk kez bir araya getiren yapım her hafta Pazartesi günleri ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Eski aşıkların hikayesine odaklanacak dizide heyecan dorukta olacak. Peki; Yaban Çiçekleri nerede çekiliyor, hangi ilde/ilçede? İşte, diziye dair merak edilenler...

Yaban Çiçekleri nerede çekiliyor, hangi ilde? ATV yeni dizisi Yaban Çiçekleri çekim yerleri gündemde!

Yaban Çiçekleri çekim yerleri, şehir ve semtleri ilk bölüme odaklanan dizi takipçilerinin gündeminde. Kılıç ve Ela'nın hikayesine odaklanacak yapım ilk bölümüyle takip edilecek. ATV yeni dizisi farklı şehirlerde çekilmesiyle de merak ediliyor. Peki; Yaban Çiçekleri nerede çekiliyor?

Yaban Çiçekleri nerede çekiliyor, hangi ilde? ATV yeni dizisi Yaban Çiçekleri çekim yerleri gündemde!

YABAN ÇİÇEKLERİ BAŞLIYOR!

ATV ekranlarının yeni dizisi Yaban Çiçekleri 1. bölüm ile 25 Mart Pazartesi günü yayında olacak. Aslıhan Malbora ve Akın Akınözü'nün başrollerini paylaştığı yapımda eski aşıklar Kılıç ve Ela'nın hikayesine odaklanılacak.

İşte, Yaban Çiçekleri oyuncuları ve konusu...

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Yaban Çiçekleri nerede çekiliyor, hangi ilde? ATV yeni dizisi Yaban Çiçekleri çekim yerleri gündemde!

YABAN ÇİÇEKLERİ KONUSU

Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'yı ilk kez bir araya getiren dizi, eski aşıkların yıllar sonra bir araya gelmesi ve ortaya çıkan sırlar sonrasında hayatlarının değişmesini ekrana taşıyacak.

Aşkları çocukken başlayan ama yarım kalan Kılıç ve Ela'nın yeniden karşılaşmasını konu alan dizide aşklarına gölge düşüren aile sırlarına, aşılmaz gibi görünen tüm engellere rağmen ikili yeni bir sayfa açıp tertemiz bir başlangıç yapabilecek midir?

Yaban Çiçekleri nerede çekiliyor, hangi ilde? ATV yeni dizisi Yaban Çiçekleri çekim yerleri gündemde!

YABAN ÇİÇEKLERİ OYUNCULARI

Oyuncu kadrosunda; Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Bige Önal ve Tilbe Saran ve Arif Pişkin gibi birbirinden değerli isimleri buluşturan Yaban Çiçekleri'nin yönetmen koltuğunda ise Aydın Bulut oturuyor.

Yaban Çiçekleri nerede çekiliyor, hangi ilde? ATV yeni dizisi Yaban Çiçekleri çekim yerleri gündemde!

YABAN ÇİÇEKLERİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yaban Çiçekleri çekimleri Ayvalık ve İstanbul'da gerçekleşti.

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