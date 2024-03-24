Giriş Tarihi: 24.03.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
11:18
Yaban Çiçekleri nerede çekiliyor, hangi ilde? ATV yeni dizisi Yaban Çiçekleri çekim yerleri gündemde!
ATV'nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri çekim yerleri ile gündemdeki yerini aldı. Aslıhan Malbora ve Akın Akınözü'nü ilk kez bir araya getiren yapım her hafta Pazartesi günleri ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Eski aşıkların hikayesine odaklanacak dizide heyecan dorukta olacak. Peki; Yaban Çiçekleri nerede çekiliyor, hangi ilde/ilçede? İşte, diziye dair merak edilenler...