Yağmur İstanbul’u serinletti, akşam trafiğini kilitledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere 11 il için sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Beklenen yağış İstanbul'da saat 17.00'dan itibaren etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinde İş çıkış yağışın şiddetini artırmasıyla İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasındaki ana artellerinde yoğun trafik oluştu. Yağmurun akşam saatlerine doğru şiddetini arttırması ile birlikte vatandaşlar otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Silivri'de de akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle D-100 karayolu ile ilçe merkezinde trafik durma noktasına geldi. Vatandaşlar yağmurun dinmesini durak ve bina girişlerine sığınarak bekledi. Etkili yağış nedeniyle bazı sokaklar göle döndü. Yağış gece saatlerine kadar devam ederken hava sıcaklığı da 24 derecelerden 16 derecelere kadar düştü. Yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yüzde 90'a ulaştı.