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Haberler Fotohaber Yağmur İstanbul’u serinletti, akşam trafiğini kilitledi 
Giriş Tarihi: 02.11.2023 20:43 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 20:44

Yağmur İstanbul’u serinletti, akşam trafiğini kilitledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da akşam saatlerinde yağmur etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yüzde 90'a ulaştı.

Mustafa KAYA
Yağmur İstanbul’u serinletti, akşam trafiğini kilitledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere 11 il için sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Beklenen yağış İstanbul'da saat 17.00'dan itibaren etkili olmaya başladı.

Yağmur İstanbul’u serinletti, akşam trafiğini kilitledi

Akşam saatlerinde İş çıkış yağışın şiddetini artırmasıyla İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasındaki ana artellerinde yoğun trafik oluştu.

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Yağmur İstanbul’u serinletti, akşam trafiğini kilitledi

Yağmurun akşam saatlerine doğru şiddetini arttırması ile birlikte vatandaşlar otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağmur İstanbul’u serinletti, akşam trafiğini kilitledi

Silivri'de de akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle D-100 karayolu ile ilçe merkezinde trafik durma noktasına geldi.

Yağmur İstanbul’u serinletti, akşam trafiğini kilitledi

Vatandaşlar yağmurun dinmesini durak ve bina girişlerine sığınarak bekledi. Etkili yağış nedeniyle bazı sokaklar göle döndü.

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