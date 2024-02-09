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Haberler Fotohaber Yalı Çapkını 57. Bölüm izle! Star TV dizi ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle full HD
Giriş Tarihi: 09.02.2024 19:01 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 19:01

Yalı Çapkını 57. Bölüm izle! Star TV dizi ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle full HD

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi 9 Şubat 2024 Cuma akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı yapımda bu hafta çocuğun Serter'den olma ihtimaline inanmak istemeyen Ferit, içine düşen şüpheyi yok etmek için Pelin'den gerçeği öğrenmeye çalışır. İzleyiciler yeni bölüm için ekran başında bekliyor. İşte, 9 Şubat 2024 Star TV ile Yalı Çapkını 57. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Yalı Çapkını 57. Bölüm izle! Star TV dizi ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle full HD

Star TV'nin dram ve romantik türündeki dizisi Yalı Çapkını 57. bölüm izle ekranı araştırılmaya başladı. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Beril Pozam gibi isimleri buluşturan yapım, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. 57. Bölümde Serter, çocuğunun kendisinden olabileceğini Halis Ağa'yı anlatır. Bu gelişme Pelin ve bebeği için kritik bir süreci başlatır. Yeni bölümü saatler 20.00'yi gösterdiğinde Star TV ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.

Yalı Çapkını 57. Bölüm izle! Star TV dizi ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle full HD

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE!

Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği OGM Pictures imzalı Star TV dizisi Yalı Çapkını dizisi, 57. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

9 Şubat 2024 Cuma akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Yalı Çapkını 57. Bölüm izlemek için tıklayınız: https://www.startv.com.tr/canli-yayin

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Yalı Çapkını 57. Bölüm izle! Star TV dizi ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle full HD

YALI ÇAPKINI 57. BÖLÜM ÖZETİ

Çocuğun Serter'den olma ihtimaline inanmak istemeyen Ferit, içine düşen şüpheyi yok etmek için Pelin'den gerçeği öğrenmeye çalışır.

Yalı Çapkını 57. Bölüm izle! Star TV dizi ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle full HD

Çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Pelin'in böyle bir baskıya maruz kalmasına gönlü razı olmayan Seyran, tüm yaşanılanlara rağmen yine de ona destek olmaya çalışır.

Yalı Çapkını 57. Bölüm izle! Star TV dizi ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle full HD

Şikayetini geri çekmesi karşılığında babasının şartlarını kabul etmeye mecbur kalan Seyran, kendini bir çıkmaza düşmüş hisseder.

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