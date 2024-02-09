Giriş Tarihi: 09.02.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
19:01
Yalı Çapkını 57. Bölüm izle! Star TV dizi ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle full HD
Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi 9 Şubat 2024 Cuma akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı yapımda bu hafta çocuğun Serter'den olma ihtimaline inanmak istemeyen Ferit, içine düşen şüpheyi yok etmek için Pelin'den gerçeği öğrenmeye çalışır. İzleyiciler yeni bölüm için ekran başında bekliyor. İşte, 9 Şubat 2024 Star TV ile Yalı Çapkını 57. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…