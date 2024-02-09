Yalı Çapkını 58. yeni bölüm fragmanı: Star TV Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 09.02.2024 23:20
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
23:20
Yalı Çapkını 58. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Star TV ekranlarında yayınlanan dram ve romantik türündeki dizi, son olarak 57. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı yapımın son bölümünde özgürlüğüne kavuşmak için Kazım'dan gelecek iyi haberi bekleyen Orhan'ın başı hapishanede büyük bir belaya girer. Gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorlarına yöneldi. Peki; Star TV ile Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...