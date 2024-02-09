Yalı Çapkını 58. yeni bölüm fragmanı: Star TV Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı?

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak sorularının yanıtı için arama motorları çalıştırılmaya başlandı. Star TV'nin dram ve romantik türündeki dizisi son bölümüyle yine izleyicileri merakta bıraktı. Fikriye'nin söyledikleriyle aklı karışan Suna, kalbinin en derininde sakladığı bir hayale yeniden tutunur. Serter, çocuğun kendisinden olabileceğini Halis Ağa'ya söyler. Bu gelişme Pelin ve bebeği için kritik bir süreci başlatır. Yeni bölümde olacakları görmek isteyenler yapımın yeni sahneleri için bekleyişe geçti. İşte, Star TV ile Yalı Çapkını 58. Bölüm fragmanı izle ekranı!