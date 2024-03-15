Yalı Çapkını 62. Bölüm izle! Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle kesintisiz

Giriş Tarihi: 15.03.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
19:06
Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını 62. Bölüm izle ekranı 15 Mart 2024 Cuma akşamı erişime açılıyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizi, Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları konu ediniyor. Dram ve romantik türdeki yapımda bu hafta Ferit, her şeyi göze alarak Seyran'ı Kazım'dan çekip alır ve ikili arasında şefkatli ve sevgi dolu bir an yaşanır. İşte, 15 Mart 2024 Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…