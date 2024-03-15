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Haberler Fotohaber Yalı Çapkını 62. Bölüm izle! Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle kesintisiz
Giriş Tarihi: 15.03.2024 19:06 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 19:06

Yalı Çapkını 62. Bölüm izle! Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle kesintisiz

Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını 62. Bölüm izle ekranı 15 Mart 2024 Cuma akşamı erişime açılıyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizi, Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları konu ediniyor. Dram ve romantik türdeki yapımda bu hafta Ferit, her şeyi göze alarak Seyran'ı Kazım'dan çekip alır ve ikili arasında şefkatli ve sevgi dolu bir an yaşanır. İşte, 15 Mart 2024 Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Yalı Çapkını 62. Bölüm izle! Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle kesintisiz

Star TV'nin dram ve romantik türdeki dizisi Yalı Çapkını 62. bölüm izle ekranı araştırılmaya başladı. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Beril Pozam gibi isimleri buluşturan yapım, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. 62. Bölümde Halis Ağa ve Hattuç arasında sürpriz bir gelişme yaşanır. Öte yandan Ferit, Seyran'ı yeni bir başlangıç yapmak için ikna etmeye çalışır. Yeni bölümü saatler 20.00'yi gösterdiğinde Star TV ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.

Yalı Çapkını 62. Bölüm izle! Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle kesintisiz

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE!

Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturduğu Star TV dizisi Yalı Çapkını, 62. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

15 Mart 2024 Cuma akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Yalı Çapkını 62. Bölüm izlemek için tıklayınız:

https://www.startv.com.tr/canli-yayin

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Yalı Çapkını 62. Bölüm izle! Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle kesintisiz

YALI ÇAPKINI 62. BÖLÜM ÖZETİ

Orhan'ın hapisten çıkışı herkesi çok mutlu eder fakat Suna ile Kaya'nın boşanacaklarını söylemesi tüm moralleri bozar.

Yalı Çapkını 62. Bölüm izle! Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle kesintisiz

Kaya'nın Suna'ya el kaldırması evde infial yaratırken, duruma çok öfkelenen Ferit onu durdurur.

Yalı Çapkını 62. Bölüm izle! Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle kesintisiz

Kaya'nın Suna'ya el kaldırdığı haberi Seyran ve Kazım'ı çok öfkelendirir ve soluğu Korhan'ların evinde alırlar ancak Suna'dan hiç beklemedikleri bir tepki görürler.

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