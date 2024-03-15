Yalı Çapkını 62. Bölüm izle! Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle kesintisiz

Star TV'nin dram ve romantik türdeki dizisi Yalı Çapkını 62. bölüm izle ekranı araştırılmaya başladı. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Beril Pozam gibi isimleri buluşturan yapım, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. 62. Bölümde Halis Ağa ve Hattuç arasında sürpriz bir gelişme yaşanır. Öte yandan Ferit, Seyran'ı yeni bir başlangıç yapmak için ikna etmeye çalışır. Yeni bölümü saatler 20.00'yi gösterdiğinde Star TV ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.