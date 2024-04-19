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Haberler Fotohaber Yalı Çapkını 66. Bölüm izle ekranı || Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm full HD izle
Giriş Tarihi: 19.04.2024 18:59 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 18:59

Yalı Çapkını 66. Bölüm izle ekranı || Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm full HD izle

Her hafta Cuma günü Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Cengiz Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı gibi isimleri buluşturuyor. Dizinin sıkı takipçileri Yalı Çapkını 66. Bölüm izle ekranı araştırması yapıyor. Yeni bölümde Seyran'ın kaçırılmasıyla büyük bir öfke ve panik yaşayan Ferit, bu işi kimin yaptığını bulmak için tüm ihtimallerin peşine düşer. İşte, Star TV canlı yayın Yalı Çapkını 66. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Yalı Çapkını 66. Bölüm izle ekranı || Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm full HD izle

Yalı Çapkını 66. Bölüm izle Star TV dizi ekranında takip edilecek! OGM Pictures imzalı dizi, Halis Ağa'nın torunu Ferit'i evlendirme isteği üzerine gelişen olayları konu alıyor. 19 Nisan tarihli bölümde Hattuç'un geçmişe dair anlattıkları, Seyran'ın başına gelebilecekler konusunda Ferit'i daha da kaygılandırır. Seyran, Mezide'nin çok kötü şeyler yapmaya hazırlandığını fark eder. Öte yandan Şehmuz ile yakalanan İfakat kapı dışarı edilir. İşte, Yalı Çapkını 66 son bölüm izle full ve tek parça linki…

Yalı Çapkını 66. Bölüm izle ekranı || Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm full HD izle

YALI ÇAPKINI 66. BÖLÜM İZLE

Star TV ekranlarında yayınlanan OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını dizisi, 66. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

19 Nisan 2024 Cuma akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/canli-yayin

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Yalı Çapkını 66. Bölüm izle ekranı || Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm full HD izle

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ

Seyran'ın kaçırılmasıyla büyük bir öfke ve panik yaşayan Ferit, bu işi kimin yaptığını bulmak için tüm ihtimallerin peşine düşer.

Yalı Çapkını 66. Bölüm izle ekranı || Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm full HD izle

Seyran'ın kaçırıldığını öğrenen Kazım, kızına sahip çıkamadıkları gerekçesiyle Korhan'ların evini basar.

Yalı Çapkını 66. Bölüm izle ekranı || Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm full HD izle

Yaşanan tüm bu gelişmeler Halis Ağa ve Ferit'in arasında büyük bir çatışma yaşanmasına neden olur.

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