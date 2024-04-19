Giriş Tarihi: 19.04.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
18:59
Yalı Çapkını 66. Bölüm izle ekranı || Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm full HD izle
Her hafta Cuma günü Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Cengiz Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı gibi isimleri buluşturuyor. Dizinin sıkı takipçileri Yalı Çapkını 66. Bölüm izle ekranı araştırması yapıyor. Yeni bölümde Seyran'ın kaçırılmasıyla büyük bir öfke ve panik yaşayan Ferit, bu işi kimin yaptığını bulmak için tüm ihtimallerin peşine düşer. İşte, Star TV canlı yayın Yalı Çapkını 66. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…