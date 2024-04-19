Yalı Çapkını 66. Bölüm izle ekranı || Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm full HD izle

Yalı Çapkını 66. Bölüm izle Star TV dizi ekranında takip edilecek! OGM Pictures imzalı dizi, Halis Ağa'nın torunu Ferit'i evlendirme isteği üzerine gelişen olayları konu alıyor. 19 Nisan tarihli bölümde Hattuç'un geçmişe dair anlattıkları, Seyran'ın başına gelebilecekler konusunda Ferit'i daha da kaygılandırır. Seyran, Mezide'nin çok kötü şeyler yapmaya hazırlandığını fark eder. Öte yandan Şehmuz ile yakalanan İfakat kapı dışarı edilir. İşte, Yalı Çapkını 66 son bölüm izle full ve tek parça linki…