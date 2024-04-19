Giriş Tarihi: 19.04.2024 23:35
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
23:35
Yalı Çapkını 67. bölüm fragmanı! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 67. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Kadrosunda Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Cengiz Tekindor, Emre Altuğ, Beril Pozam, Diren Polatoğulları gibi isimlerin yer aldığı dizi son bölümüyle merak uyandırdı. Dizinin yeni bölümünde Seyran kaçırılır. Hattuç'un anlattıkları, Seyran'ın başına gelebilecekler konusunda herkesi kaygılandırır. Seyran'ı kurtarmak için büyük bir operasyon başlatılır. Bu sahneler sonrası haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Peki; Star TV ile Yalı Çapkını 67. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...