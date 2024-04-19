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Haberler Fotohaber Yalı Çapkını 67. bölüm fragmanı! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 19.04.2024 23:35 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 23:35

Yalı Çapkını 67. bölüm fragmanı! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yalı Çapkını 67. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Kadrosunda Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Cengiz Tekindor, Emre Altuğ, Beril Pozam, Diren Polatoğulları gibi isimlerin yer aldığı dizi son bölümüyle merak uyandırdı. Dizinin yeni bölümünde Seyran kaçırılır. Hattuç'un anlattıkları, Seyran'ın başına gelebilecekler konusunda herkesi kaygılandırır. Seyran'ı kurtarmak için büyük bir operasyon başlatılır. Bu sahneler sonrası haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Peki; Star TV ile Yalı Çapkını 67. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Yalı Çapkını 67. bölüm fragmanı! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yalı Çapkını 67. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Hattuç'un geçmişe dair anlattıkları, Seyran'ın başına gelebilecekler konusunda herkesi endişelendirir. Seyran, Mezide'nin çok kötü şeyler yapmaya hazırlandığını fark eder. Öte yandan Şehmuz ile yakalanan İfakat kapı dışarı edilir. Bu sahneler sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler Star TV fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yalı Çapkını 67. bölüm fragmanı! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YALI ÇAPKINI 66. BÖLÜM İZLE

Star TV ekranlarında yayınlanan OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını dizisi, 66. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

19 Nisan 2024 Cuma akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler

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Yalı Çapkını 67. bölüm fragmanı! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YALI ÇAPKINI 67. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Cuma günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/fragmanlar

Yalı Çapkını 67. bölüm fragmanı! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ

Seyran'ın kaçırılmasıyla büyük bir öfke ve panik yaşayan Ferit, bu işi kimin yaptığını bulmak için tüm ihtimallerin peşine düşer.

Yalı Çapkını 67. bölüm fragmanı! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Seyran'ın kaçırıldığını öğrenen Kazım, kızına sahip çıkamadıkları gerekçesiyle Korhan'ların evini basar.

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