Yalı Çapkını 67. bölüm fragmanı! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yalı Çapkını 67. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Hattuç'un geçmişe dair anlattıkları, Seyran'ın başına gelebilecekler konusunda herkesi endişelendirir. Seyran, Mezide'nin çok kötü şeyler yapmaya hazırlandığını fark eder. Öte yandan Şehmuz ile yakalanan İfakat kapı dışarı edilir. Bu sahneler sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler Star TV fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?