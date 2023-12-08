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Haberler Fotohaber YALI ÇAPKINI ALİ KİMDİR, Seyran'ın yeni sevgilisi mi? Yalı Çapkını’nın Ali’si Doğukan Çevik kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte dizileri ve filmleri!
Giriş Tarihi: 08.12.2023 22:30 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 22:30

YALI ÇAPKINI ALİ KİMDİR, Seyran'ın yeni sevgilisi mi? Yalı Çapkını’nın Ali’si Doğukan Çevik kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte dizileri ve filmleri!

Star TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Yalı Çapkını yeni sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Yeni bölümde yapıma Ali dahil oluyor. Yeni karakteri gören izleyiciler, role hayat veren oyuncu Doğukan Çevik hayatı hakkında detayları araştırmaya başladı. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını Ali kimdir, Ferit'e rakip mi olacak? Yalı Çapkını'nın Ali'si Doğukan Çevik kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Doğukan Çevik hakkında bilgiler…

Yalı Çapkını Ali kimdir, Ferit’e rakip mi olacak? Yalı Çapkını’nın Ali’si Doğukan Çevik kimdir, kaç yaşında, nereli?

Star TV'nin dram ve romantik türündeki dizisi Yalı Çapkını yeni bölümleriyle ekran macerasına devam ediyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ ve Beril Pozam gibi isimleri buluşturan diziye yeni bir isim dahil oldu. Doğukan Çevik, Ali karakterine hayat verecek. Oyuncu ve rolü hakkında bilgi edinmek isteyen dizinin sıkı takipçileri ise bu noktada ''Yalı Çapkını Ali kimdir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan yeni karakterin amacı merak uyandırıyor. Peki, Doğukan Çevik kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Yalı Çapkını'nın Ali'si Doğukan Çevik hayatı hakkında merak edilenler…

Yalı Çapkını Ali kimdir, Ferit’e rakip mi olacak? Yalı Çapkını’nın Ali’si Doğukan Çevik kimdir, kaç yaşında, nereli?

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM İLE EKRANLARDA!

Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını, 8 Aralık Cuma akşamı 49. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

OGM Pictures imzalı dram ve romantik türlerindeki dizinin yeni bölümünde Ali karakteri izleyicilerin dikkatini çekecek.

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Yalı Çapkını Ali kimdir, Ferit’e rakip mi olacak? Yalı Çapkını’nın Ali’si Doğukan Çevik kimdir, kaç yaşında, nereli?

YALI ÇAPKINI ALİ KİMDİR?

Doğukan Çevik, Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünden itibaren Ali karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Yalı Çapkını Ali kimdir, Ferit’e rakip mi olacak? Yalı Çapkını’nın Ali’si Doğukan Çevik kimdir, kaç yaşında, nereli?

DOĞUKAN ÇEVİK KİMDİR?

Oyuncu ve tiyatrocu Doğukan Çevik, İstanbul Topkapı Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

Ayrıca Orta Direk Tiyatro Topluluğu bünyesinde aktif olarak tiyatro oyunlarında sahne almaktadır.

Yalı Çapkını Ali kimdir, Ferit’e rakip mi olacak? Yalı Çapkını’nın Ali’si Doğukan Çevik kimdir, kaç yaşında, nereli?

Güray Hocaoğulları bünyesinde oyunculuk çalışmalarını sürdürmektedir. Hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır.

Son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu dizisiyle izleyici karşısına çıkan genç oyuncu, Yalı Çapkını dizisinde boy gösterecek.

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