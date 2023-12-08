YALI ÇAPKINI ALİ KİMDİR, Seyran'ın yeni sevgilisi mi? Yalı Çapkını’nın Ali’si Doğukan Çevik kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte dizileri ve filmleri!

Star TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Yalı Çapkını yeni sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Yeni bölümde yapıma Ali dahil oluyor. Yeni karakteri gören izleyiciler, role hayat veren oyuncu Doğukan Çevik hayatı hakkında detayları araştırmaya başladı. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını Ali kimdir, Ferit'e rakip mi olacak? Yalı Çapkını'nın Ali'si Doğukan Çevik kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Doğukan Çevik hakkında bilgiler…