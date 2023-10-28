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Haberler Fotohaber Yalı Çapkını günü mü değişti? Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam mı, ne zaman yayınlanacak? 26 Ekim Star TV yayın akışı
Giriş Tarihi: 28.10.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 10:01

Yalı Çapkını günü mü değişti? Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam mı, ne zaman yayınlanacak? 26 Ekim Star TV yayın akışı

Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Yalı Çapkını günü mü değişti, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak soruları yanıt arıyor. Hatırlanacağı üzere başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizinin 42. bölümü 3 günlük milli yas nedeniyle yayınlanmamıştı. Yeni haftaya girilmesiyle beraber Star TV yayın akışı araştırmaları başladı. Normalde Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan dram ve romantik türdeki yapımı, 26 Ekim Star TV yayın akışı Perşembe listesinde görenler Yalı Çapkını günü mü değişti merak ediyor. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam mı, 27 Ekim Cuma akşamı var mı yok mu? İşte, yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar…

YALI ÇAPKINI günü mü değişti, 27 Ekim Cuma akşamı var mı? Star TV yayın akışı ile Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bugün mü?

Yalı Çapkını günü mü değişti, 27 Ekim Cuma akşamı var mı yok mu soruları gündemdeki yerini aldı. İzleyiciler, yeni haftaya girilmesiyle birlikte Star TV yayın akışı kontrollerine başladı. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Beril Pozam gibi isimleri buluşturan dizi, cuma akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen dizinin 42. bölümü 3 günlük milli yas sebebiyle ekranlara gelmedi. Bu kapsamda Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam mı sorularına yanıt aranırken 42. bölümün Star TV yayın akışı Perşembe listesinde yer alması kafalarda soru işaretleri bıraktı. Peki, Yalı Çapkını yayın günü mü değişti, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 27 Ekim 2023 Star TV yayın akışı ile detaylı bilgiler…

YALI ÇAPKINI günü mü değişti, 27 Ekim Cuma akşamı var mı? Star TV yayın akışı ile Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bugün mü?

YALI ÇAPKINI GÜN MÜ DEĞİŞTİRDİ, 27 EKİM CUMA AKŞAMI VAR MI YOK MU?

Türkiye'de, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hastane saldırısı nedeniyle 3 günlük milli yas ilan edilmişti. Perşembe günü başlayan ulusal yas, Cumartesi günü sona ermişti.

Yas sebebiyle üç gün boyunca dizilerin yeni bölümleri ekranlara gelmedi ve tekrar bölümleri yayına verildi. Her Cuma günü Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Yalı Çapkını yeni bölümü de yayınlanmadı.

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YALI ÇAPKINI günü mü değişti, 27 Ekim Cuma akşamı var mı? Star TV yayın akışı ile Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bugün mü?

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK, BU AKŞAM MI?

Star TV tarafından yapılan açıklamaya göre, milli yas nedeniyle ertelenen Yalı Çapkını dizisi bu hafta iki yeni bölümüyle birden izleyici karşısına çıkacak.

Buna göre dram ve romantik türdeki yapımın 42. bölümü 26 Ekim Perşembe akşamı, 43. bölümü ise 27 Ekim Cuma akşamı ekranlarda olacak.

YALI ÇAPKINI günü mü değişti, 27 Ekim Cuma akşamı var mı? Star TV yayın akışı ile Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bugün mü?

STAR TV YAYIN AKIŞI | 26 EKİM PERŞEMBE

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:30 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Yalı Çapkını-Özel Bölüm

20:00 Yalı Çapkını-Yeni Bölüm

01:00 Yerli Dizi Tekrar/ Sinema

03:00 Güzel Köylü

05:00 Aramızda Kalsın

YALI ÇAPKINI günü mü değişti, 27 Ekim Cuma akşamı var mı? Star TV yayın akışı ile Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bugün mü?

STAR TV YAYIN AKIŞI | 27 EKİM CUMA

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:30 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Yalı Çapkını-Özel Bölüm

20:00 Yalı Çapkını-Yeni Bölüm

01:00 Yerli Dizi Tekrar/ Sinema

03:00 Güzel Köylü

05:00 Aramızda Kalsın

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