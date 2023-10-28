Yalı Çapkını günü mü değişti? Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam mı, ne zaman yayınlanacak? 26 Ekim Star TV yayın akışı

Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Yalı Çapkını günü mü değişti, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak soruları yanıt arıyor. Hatırlanacağı üzere başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizinin 42. bölümü 3 günlük milli yas nedeniyle yayınlanmamıştı. Yeni haftaya girilmesiyle beraber Star TV yayın akışı araştırmaları başladı. Normalde Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan dram ve romantik türdeki yapımı, 26 Ekim Star TV yayın akışı Perşembe listesinde görenler Yalı Çapkını günü mü değişti merak ediyor. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam mı, 27 Ekim Cuma akşamı var mı yok mu? İşte, yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar…