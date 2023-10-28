Yalı Çapkını günü mü değişti? Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam mı, ne zaman yayınlanacak? 26 Ekim Star TV yayın akışı

Yalı Çapkını günü mü değişti, 27 Ekim Cuma akşamı var mı yok mu soruları gündemdeki yerini aldı. İzleyiciler, yeni haftaya girilmesiyle birlikte Star TV yayın akışı kontrollerine başladı. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Beril Pozam gibi isimleri buluşturan dizi, cuma akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen dizinin 42. bölümü 3 günlük milli yas sebebiyle ekranlara gelmedi. Bu kapsamda Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam mı sorularına yanıt aranırken 42. bölümün Star TV yayın akışı Perşembe listesinde yer alması kafalarda soru işaretleri bıraktı. Peki, Yalı Çapkını yayın günü mü değişti, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 27 Ekim 2023 Star TV yayın akışı ile detaylı bilgiler…