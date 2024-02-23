Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Yalı Çapkını Kont Ziya kimdir? Yalı Çapkını’nın Kont Ziya’sı Tamer Levent kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
Giriş Tarihi: 23.02.2024 12:47 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 12:47

Yalı Çapkını Kont Ziya kimdir? Yalı Çapkını’nın Kont Ziya’sı Tamer Levent kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı diziye Sakla Beni oyuncusu konuk oluyor. Dram ve romantik türdeki yapıma Sakla Beni dizisinde Kont Ziya karakterine hayat veren Tamer Levent geliyor. Yalıya gelerek Halis Ağa ile görüşen karakterin dizide nelere sebep olacağı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını Kont Ziya kimdir? Yalı Çapkını'nın Kont Ziya'sı Tamer Levent kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Tamer Levent hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler…

Yalı Çapkını Kont Ziya kimdir? Yalı Çapkını’nın Kont Ziya’sı Tamer Levent kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Star TV'nin dram ve romantik türdeki dizisi Yalı Çapkını yeni bölümleriyle ekran macerasına devam ediyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i buluşturan diziye konuk oyuncu geliyor. Sakla Beni oyuncusu Tamer Levent, Kont Ziya karakteriyle yeni bölümde yer alacak. Oyuncu ve rolü hakkında bilgi edinmek isteyen dizinin sıkı takipçileri ise bu noktada ''Yalı Çapkını Kont Ziya kimdir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 59. Bölümde izleyici karşısına çıkacak olan yeni karakterin amacı merak uyandırıyor. Peki, Tamer Levent kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Yalı Çapkını'nın Kont Ziya'sı Tamer Levent hayatı hakkında merak edilenler…

Yalı Çapkını Kont Ziya kimdir? Yalı Çapkını’nın Kont Ziya’sı Tamer Levent kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM İLE EKRANLARDA!

Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, 23 Şubat Cuma akşamı 59. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

OGM Pictures imzalı dizinin yeni bölümünde Kont Ziya karakteri izleyicilerin dikkatini çekecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yalı Çapkını Kont Ziya kimdir? Yalı Çapkını’nın Kont Ziya’sı Tamer Levent kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

YALI ÇAPKINI KONT ZİYA KİMDİR?

Sakla Beni'nin Kont Ziya'sı Tamer Levent, Yalı Çapkını dizisine konuk oldu.

Yayınlanan tanıtımda Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) Kont Ziya'yı araması üzerine Kont Ziya'nın yalıya gelmesi izleyiciyi şaşırttı.

Yalı Çapkını ve Sakla Beni oyuncularının konuk olmaları sosyal medyada çok konuşuldu.

Yalı Çapkını Kont Ziya kimdir? Yalı Çapkını’nın Kont Ziya’sı Tamer Levent kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Yaşananlar ve ortaya çıkan gerçeklerle zorlu bir süreçten geçen Ferit, Seyran'a hissettiği sevginin ne denli büyük olduğunu daha iyi fark eder. Orhan'ı hapisten kurtarabilmek için geçmişteki anlaşmazlıkları bir kenara bırakan Halis Ağa, Kont Ziya ile bir araya gelir. Fikriye'nin söylediklerinden etkilenen Suna, Ferit ile Seyran arasındaki ilişkinin gidişatını değiştirebilecek önemli hamleler yapar. Babasının baskılarına isyan eden Seyran, Kazım'ın onun için hazırladığı sürprizle şaşkınlığa uğrar. Orhan'ın hapisten kurtulmasını isteyen Seyran, bu meseleyi çözebilmek için kalbinin sesini susturmayı göze alırken, onunla yeni bir başlangıç hayali kuran Ferit, şok olacağı bir gelişmeyle karşı karşıya kalır.

Yalı Çapkını Kont Ziya kimdir? Yalı Çapkını’nın Kont Ziya’sı Tamer Levent kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

TAMER LEVENT KİMDİR?

13 Ekim 1950 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Tamer Levent, 1971 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne seviye sınavı ile girdi. Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümünden 1977 yılında mezun oldu.

1982 yılında Seynan Levent'le evlendi. 1984 yılında oğlu Efe ve 1985 yılında kızı Hazel dünyaya geldi.

25 Mart 1994 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. 10 Ağustos 1994 yılına kadar yürüttüğü bu görev esnasında Türkiye'de çok ses getiren Sanata Evet projesini hayata geçirdi.

Tiyatro kültürünün tanımlanması ve yaygınlaşması doğrultusunda teorik ve uygulamalı çalışmalar yaptı. 2003 yılında Çorlu Belediyesi tarafından adına sahne (Çorlu Belediyesi Tamer Levent Sahnesi) açılan Tamer Levent, Türkiye'de eğitimde drama ve yaratıcı drama çalışmalarını başlattı. Sahneye koyduğu, Ülkü Ayvaz'ın Yeniden Yaratma adlı oyunuyla Devlet Tiyatroları'nın ilk Rusya turnesini gerçekleştirdi.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde, Eskişehir Anadolu Üniversitesinde, New York Üniversitesi Tiyatro Bölümünde, Berlin Yüksek Sanat Okulu Tiyatro Bölümünde; İngiltere Yorkshire Bretton Hall College'de ve Warwick Üniversitesinde "Yaratıcı Oyunculuk" dersleri verdi.

Belçika, Lüksemburg ve Macaristan'da Avrupa Parlamentosu'yla birlikte düzenlenen tiyatro buluşmalarının prensiplerinin oluşturulduğu komitelerde ve organizasyonlarda bulundu, seri atölye çalışmaları yönetti. Fransa ve Tunus'ta uzun süreli atölye çalışmaları yaparak sonuçlarını birer gösteri hâline dönüştüren Tamer Levent, radyo ve televizyonlarda da dizi programlar, drama çalışmaları gerçekleştirdi.

TRT Radyo-1'de Gecenin İçinden programında izleyicilerle canlı iletişim programı yaptı. Çin ve Hindistan belgeselleri gerçekleştirdi. Dünyanın pek çok ülkesinde drama atölyeleri yönetti. Bernarda Alba'nın Evi isimli tiyatro oyununun baleye uyarlanmasında, Binnaz Aydan'ın koreografisini yaptığı TV programının reji ve tekst çalışmasını yaptı.

Tamer Levent ayrıca FIA (Uluslararası Aktörler Federasyonu) Türkiye Temsilcisidir. IATA (Uluslararası Amatör Tiyatrolar Birliği) yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. Yerli ve yabancı dergilerde yazıları yayımlandı. Oyunculuk ve yönetmenlik çalışmalarının yanı sıra TOBAV (Devlet Tiyatro Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı) Genel Başkanlığını yürüten Tamer Levent, 1984 yılında kurduğu Sanat Kurumu Deneme Sahnesi'nde drama çalışmaları başlatmıştır.

SON DAKİKA