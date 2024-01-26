Yalı Çapkını Pelin kimden hamile? Yalı Çapkını Pelin’in bebeğinin babası kim? Pelin’in çocuğunun babası hakkında yeni iddia!

PELİN'İN BEBEĞİNİN BABASI KİM?

Yalı Çapkını izleyicileri, Pelin'in hamilelik durumu ve bebeğinin babasıyla ilgili tartışmalara başladı. Bu da çeşitli spekülasyonların oluşmasına neden oldu.

Ferit'in Pelin ile uzun süredir devam eden bir ilişkisi vardı. Hatta ikilinin ilişkisi, Ferit'in zorla Seyran ile evlendirilmesinden sonra da devam etti. Ancak Ferit, Seyran'a aşık olduğunu anlayınca bu ilişkiyi sonlandırma kararı aldı.