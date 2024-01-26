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Haberler Fotohaber Yalı Çapkını Pelin kimden hamile? Yalı Çapkını Pelin'in bebeğinin babası kim? Pelin'in çocuğunun babası hakkında yeni iddia!
Giriş Tarihi: 26.01.2024 15:04 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 15:05

Yalı Çapkını Pelin kimden hamile? Yalı Çapkını Pelin'in bebeğinin babası kim? Pelin'in çocuğunun babası hakkında yeni iddia!

Star TV'nin Cuma akşamları yayınladığı dizisi Yalı Çapkını yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı dizinin yeni bölümü için geri sayım sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Pelin'in bebeğinin babası ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İzleyiciler bir süredir Yalı Çapkını Pelin'in çocuğunun babası Ferit mi, Abidin mi yoksa Kaya mı merak ediyordu. Diziye geri döneceği belirtilen o karakterin, bebeğin gerçek babası olduğu öne sürüldü. Peki, Yalı Çapkını Pelin kimden hamile? İşte, bebeğinin babası olduğu iddia edilen o isim ve yeni bölüm özeti…

Yalı Çapkını Pelin kimden hamile? Yalı Çapkını Pelin’in bebeğinin babası kim? Pelin’in çocuğunun babası hakkında yeni iddia!

Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle ekran macerasına devam ediyor. Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan dizide Pelin karakterinin çocuğunun babasının kim olduğu gizemini koruyor. Pelin, Ferit'ten hamile olduğunu söylese de SeyFer hayranları buna inanmak istemiyor. Konu ile ilgili tartışmalar Ferit, Abidin, Kaya üzerinden yürütülürken flaş bir gelişme yaşandı. O karakterin yapıma geri döndüğü belirtildi. Aylar sonra hamile bir şekilde ortaya çıkan Pelin'in bebeğinin babasının kimden olduğu bir kez daha araştırma konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını Pelin kimden hamile? Yalı Çapkını Pelin'in çocuğu kim? İşte detaylar.

Yalı Çapkını Pelin kimden hamile? Yalı Çapkını Pelin’in bebeğinin babası kim? Pelin’in çocuğunun babası hakkında yeni iddia!

Her Cuma akşamı Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle ekran yolculuğuna devam ediyor.

Ünlü Psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenilerek ekranlara uyarlanan dizi, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'u başrolde buluşturuyor.

Buçe Buse Kahraman'ın hayat verdiği Pelin ve Toprak Sağlam'ın canlandırdığı Zerrin karakterleri yeni sezonda hikayeye yeniden dahil edildi. Pelin'in bir anda hamile olarak Ferit'in karşısına çıkması birçok spekülasyonu da beraberinde getirdi.

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Yalı Çapkını Pelin kimden hamile? Yalı Çapkını Pelin’in bebeğinin babası kim? Pelin’in çocuğunun babası hakkında yeni iddia!

PELİN'İN BEBEĞİNİN BABASI KİM?

Yalı Çapkını izleyicileri, Pelin'in hamilelik durumu ve bebeğinin babasıyla ilgili tartışmalara başladı. Bu da çeşitli spekülasyonların oluşmasına neden oldu.

Ferit'in Pelin ile uzun süredir devam eden bir ilişkisi vardı. Hatta ikilinin ilişkisi, Ferit'in zorla Seyran ile evlendirilmesinden sonra da devam etti. Ancak Ferit, Seyran'a aşık olduğunu anlayınca bu ilişkiyi sonlandırma kararı aldı.

Yalı Çapkını Pelin kimden hamile? Yalı Çapkını Pelin’in bebeğinin babası kim? Pelin’in çocuğunun babası hakkında yeni iddia!

Tabi bu karar sonrası ikili bir daha birlikte olmadı. Ferit'i kaybettiğini anlayan Pelin, yurt dışına gitme kararı aldı. 6 ay sonra ise karnı burnunda dönünce olanlar oldu.

Pelin, Ferit'ten hamile olduğunu iddia ediyor etmesine ama bazı spekülasyonlar ve dizide yaşanan gelişmeler bu iddiaya gölge düşürüyor.

Yalı Çapkını Pelin kimden hamile? Yalı Çapkını Pelin’in bebeğinin babası kim? Pelin’in çocuğunun babası hakkında yeni iddia!

PELİN'İN ÇOCUĞUNUN BABASI FERİT Mİ, ABİDİN Mİ YOKSA KAYA MI?

Bazı izleyiciler, Pelin ve Abidin'in gizemli bir ilişki yaşadığını ve bebeğin aslında Ferit'ten değil, Abidin'den olabileceğini iddia etti.

Pelin'in hamileliğini öğrendikten sonra Abidin'in verdiği tepkiler, kafaların iyice karışmasına neden oldu. İzleyiciler, Abidin'le Pelin'in işbirliği yaptığını bile iddia etti.

Bazı izleyiciler ise Pelin'in Kaya'dan hamile olduğunu düşündüklerini belirtti.

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