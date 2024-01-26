Yalı Çapkını Pelin kimden hamile? Yalı Çapkını Pelin’in bebeğinin babası kim? Pelin’in çocuğunun babası hakkında yeni iddia!

Giriş Tarihi: 26.01.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
15:05
Star TV'nin Cuma akşamları yayınladığı dizisi Yalı Çapkını yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı dizinin yeni bölümü için geri sayım sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Pelin'in bebeğinin babası ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İzleyiciler bir süredir Yalı Çapkını Pelin'in çocuğunun babası Ferit mi, Abidin mi yoksa Kaya mı merak ediyordu. Diziye geri döneceği belirtilen o karakterin, bebeğin gerçek babası olduğu öne sürüldü. Peki, Yalı Çapkını Pelin kimden hamile? İşte, bebeğinin babası olduğu iddia edilen o isim ve yeni bölüm özeti…