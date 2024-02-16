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Haberler Fotohaber Yalı Çapkını Pelin ölecek mi, Buçe Buse Kahraman diziden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını yeni bölümde Pelin'in yaşam mücadelesi!
Giriş Tarihi: 16.02.2024 16:44 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 16:44

Yalı Çapkını Pelin ölecek mi, Buçe Buse Kahraman diziden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını yeni bölümde Pelin'in yaşam mücadelesi!

Yalı Çapkını Pelin ölecek mi sorusu 58. bölüm ile dizi takipçilerinin radarında yerini aldı. Star TV'de Pelin'in bebeğinin babasının kim olduğunu ortaya çıkaracak sahneler beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı ve anneyle bebeğin hayatı tehlikeye girdi. Dizide oyuncu Buçe Buse Kahraman tarafından hayat verilen karakter yeni sezonda yeniden kadroya dahil olmuş ve hamileliği ile hikayede dengeleri değiştirmişti. Peki; Yalı Çapkını Pelin öldü mü, Buçe Buse Kahraman diziden ayrılıyor mu? İşte, tüm merak edilenler...

Yalı Çapkını Pelin ölecek mi, Buçe Buse Kahraman diziden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını yeni bölümde Pelin’in yaşam mücadelesi!

Yalı Çapkını Pelin karakterine hayat veren oyuncu Buçe Buse Kahraman yeni sezona hamile olarak dönmüş ve Ferit'in bebeğini taşıdığı iddia edilmişti. Son bölümlerde bebeğin babası konusundaki iddialar Ferit ve Serter arasında dönmeye başlamıştı. Yeni bölümde Pelin'in hastanedeki mücadelesi devam ediyor. Peki; Yalı Çapkını Pelin ölecek mi, Buçe Buse Kahraman diziden ayrıldı mı? İşte, 58. bölüm özeti...

Yalı Çapkını Pelin ölecek mi, Buçe Buse Kahraman diziden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını yeni bölümde Pelin’in yaşam mücadelesi!

YALI ÇAPKINI PELİN ÖLECEK Mİ?

Buçe Buse Kahraman'ın hayat verdiği Pelin karakteri son bölümde hastaneye kaldırıldı. Doktor anne ve bebek arasında seçim yapılacak bir noktada olduklarını söylediğinde zorlu süreç başladı.

Pelin'in bebeğini kaybettiği yönünde söylemler fragmanda yer alırken Pelin'e ne olacağı merak konusu.

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Yalı Çapkını Pelin ölecek mi, Buçe Buse Kahraman diziden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını yeni bölümde Pelin’in yaşam mücadelesi!

Fragmanda Pelin'in ailesinin çağırıldığı ve her şeye hazırlıklı olması söylenirken annesinin de sinir krizi geçirdiği görülüyor.

Ancak Pelin öldü mü sorusu yeni bölümler ile netleşecek.

Yalı Çapkını Pelin ölecek mi, Buçe Buse Kahraman diziden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını yeni bölümde Pelin’in yaşam mücadelesi!

BUÇE BUSE KAHRAMAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Yalı Çapkını'nda Pelin karakterine hayat veren oyuncu Buçe Buse Kahraman'ın diziden ayrıldığına yönelik herhangi bir paylaşımı bulunmuyor.

Yalı Çapkını Pelin ölecek mi, Buçe Buse Kahraman diziden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını yeni bölümde Pelin’in yaşam mücadelesi!

YALI ÇAPKINI 58. BÖLÜM ÖZETİ

Fenalaşan Pelin apar topar hastaneye kaldırılırken, yaşananlardan Serter'i sorumlu tutan Ferit, ona çok öfkelidir. Pelin ve bebeği yaşam mücadelesi verirken, çocuğun kimden olduğunun ortaya çıkmasını isteyen Halis Ağa babalık testinin yaptırılması için talimat verir.

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