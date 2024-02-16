Giriş Tarihi: 16.02.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
16:44
Yalı Çapkını Pelin ölecek mi, Buçe Buse Kahraman diziden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını yeni bölümde Pelin'in yaşam mücadelesi!
Yalı Çapkını Pelin ölecek mi sorusu 58. bölüm ile dizi takipçilerinin radarında yerini aldı. Star TV'de Pelin'in bebeğinin babasının kim olduğunu ortaya çıkaracak sahneler beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı ve anneyle bebeğin hayatı tehlikeye girdi. Dizide oyuncu Buçe Buse Kahraman tarafından hayat verilen karakter yeni sezonda yeniden kadroya dahil olmuş ve hamileliği ile hikayede dengeleri değiştirmişti. Peki; Yalı Çapkını Pelin öldü mü, Buçe Buse Kahraman diziden ayrılıyor mu? İşte, tüm merak edilenler...