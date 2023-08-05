Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak? Kadro yenileniyor, yeni sezon bomba gibi geliyor! Yalı Çapkını 2. Sezon tarihi belli oldu mu?

Star TV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen Yalı Çapkını dizisi, Haziran ayında sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti. Gerçek bir hayat hikayesinden ekranlara uyarlanan yapım, yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Dizinin sevenleri Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Hatırlanacağı üzere sezon finalinde Tarık, Nalan ile birlikte gitmeye çalışan Ferit'i silahla vurmuştu. Dizinin yeni sezonunda kadroda bazı ayrılıklar yaşanacak ve yeni isimler dahil olacak. Seyran ve Ferit'i nelerin beklediği ise büyük bir merak konusu… Peki, Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman, belli oldu mu? İşte, Yalı Çapkını yeni sezon tarihi ve konu hakkında detaylar...