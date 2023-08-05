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Haberler Fotohaber Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak? Kadro yenileniyor, yeni sezon bomba gibi geliyor! Yalı Çapkını 2. Sezon tarihi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 05.08.2023 17:02 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 17:24

Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak? Kadro yenileniyor, yeni sezon bomba gibi geliyor! Yalı Çapkını 2. Sezon tarihi belli oldu mu?

Star TV ekranlarının her Cuma akşamı yayına verdiği dizisi Yalı Çapkını yeni sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı dizinin 2. sezonu hayranları tarafından merakla bekleniyor. Sezon finali bölümüne Ferit'in Tarık tarafından vurulması damga vurmuştu. İzleyiciler dizinin yeni sezonunda neler yaşanacak merak ediyor. Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken yapımın yeni sezonunda kadroda bazı değişimler yaşanacak. Peki, Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu? İşte, Yalı Çapkını 2. sezon yayın tarihi…

Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak? Kadro yenileniyor, yeni sezon bomba gibi geliyor! Yalı Çapkını 2. Sezon tarihi belli oldu mu?

Star TV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen Yalı Çapkını dizisi, Haziran ayında sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti. Gerçek bir hayat hikayesinden ekranlara uyarlanan yapım, yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Dizinin sevenleri Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Hatırlanacağı üzere sezon finalinde Tarık, Nalan ile birlikte gitmeye çalışan Ferit'i silahla vurmuştu. Dizinin yeni sezonunda kadroda bazı ayrılıklar yaşanacak ve yeni isimler dahil olacak. Seyran ve Ferit'i nelerin beklediği ise büyük bir merak konusu… Peki, Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman, belli oldu mu? İşte, Yalı Çapkını yeni sezon tarihi ve konu hakkında detaylar...

Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak? Kadro yenileniyor, yeni sezon bomba gibi geliyor! Yalı Çapkını 2. Sezon tarihi belli oldu mu?

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Yalı Çapkını, 9 Haziran Cuma günü sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti.

Konusu ve oyuncu kadrosu ile kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yalı Çapkını dizisinin yeni sezon tarihi merak ediliyor.

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Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak? Kadro yenileniyor, yeni sezon bomba gibi geliyor! Yalı Çapkını 2. Sezon tarihi belli oldu mu?

YALI ÇAPKINI 2. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Yalı Çapkını yeni sezon tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak sevilen dizinin 15 Ağustos gibi sete çıkması ve eylül ayında yeni bölümleriyle ekranlara gelmesi bekleniyor.

Yalı Çapkını 2. sezon yayın tarihi ile ilgili kanaldan açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak? Kadro yenileniyor, yeni sezon bomba gibi geliyor! Yalı Çapkını 2. Sezon tarihi belli oldu mu?

YALI ÇAPKINI YENİ SEZONDA KADRO DEĞİŞİYOR! İŞTE AYRILAN İSİMLER

Herkesin heyecanla beklediği Yalı Çapkını dizisinde Tarık karakterine hayat veren ve Ferit ile Seyran arasındaki tansiyonu artıran Baran Bölükbaşı, projeye veda etti.

Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak? Kadro yenileniyor, yeni sezon bomba gibi geliyor! Yalı Çapkını 2. Sezon tarihi belli oldu mu?

Dizide Saffet rolünü canlandıran Ediz Akşehir de ailesiyle birlikte yeni sezonda yer almayacak.

Hatırlanacağı üzere Saffet Suna ile evlenmiş, Seyran ile evlenmek isteyen Tarık ise evde genç bir kızı hapsetmişti.

Ayrılık haberlerinin ardından izleyiciler, Tarık ve Saffet karakterlerinin hikayeleri henüz başlamadan diziden ayrılmalarına anlam veremedi.

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