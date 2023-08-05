Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak? Kadro yenileniyor, yeni sezon bomba gibi geliyor! Yalı Çapkını 2. Sezon tarihi belli oldu mu?

Star TV ekranlarının her Cuma akşamı yayına verdiği dizisi Yalı Çapkını yeni sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı dizinin 2. sezonu hayranları tarafından merakla bekleniyor. Sezon finali bölümüne Ferit'in Tarık tarafından vurulması damga vurmuştu. İzleyiciler dizinin yeni sezonunda neler yaşanacak merak ediyor. Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken yapımın yeni sezonunda kadroda bazı değişimler yaşanacak. Peki, Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu? İşte, Yalı Çapkını 2. sezon yayın tarihi…