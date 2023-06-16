Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Star TV dizisi Yalı Çapkını 2. sezon yayın tarihi bekleniyor!

Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlıyor sorusu yanıt arıyor. Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, geçtiğimiz hafta sezon finali yaparak ekranlara ara verdi. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı dizinin son bölümü oldukça merak uyandırmıştı. Konusu kadar oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiren yapımın 36. bölümünde Ferit, Tarık tarafından vurulmuştu. Ferit'in akıbetini merak eden dizinini sıkı takipçileri, yeni sezon için araştırmalarına başladı. Peki, Star TV dizisi Yalı Çapkını 2. sezon yayın tarihi açıklandı mı? İşte, Yalı Çapkını yeni sezon tarihi hakkında detaylar…