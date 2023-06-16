Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Star TV dizisi Yalı Çapkını 2. sezon yayın tarihi bekleniyor!

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Beril Pozam'ın yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin yeni sezon yayın tarihi henüz belli olmadı.

Ancak yaz sezonunun Eylül ayında sona erecek olması sebebiyle sevilen yapımın 2. sezonunun da Eylül ayıyla birlikte ekranlara dönmesi bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.