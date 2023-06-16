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Haberler Fotohaber Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Star TV dizisi Yalı Çapkını 2. sezon yayın tarihi bekleniyor!
Giriş Tarihi: 16.06.2023 14:33 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 14:33

Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Star TV dizisi Yalı Çapkını 2. sezon yayın tarihi bekleniyor!

Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlıyor sorusu yanıt arıyor. Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, geçtiğimiz hafta sezon finali yaparak ekranlara ara verdi. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı dizinin son bölümü oldukça merak uyandırmıştı. Konusu kadar oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiren yapımın 36. bölümünde Ferit, Tarık tarafından vurulmuştu. Ferit'in akıbetini merak eden dizinini sıkı takipçileri, yeni sezon için araştırmalarına başladı. Peki, Star TV dizisi Yalı Çapkını 2. sezon yayın tarihi açıklandı mı? İşte, Yalı Çapkını yeni sezon tarihi hakkında detaylar…

Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlıyor? Star TV dizisi Yalı Çapkını 2. sezon yayın tarihi açıklandı mı?

Yalı Çapkını 2. Sezon yayın tarihi araştırılıyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam, Emre Altuğ gibi isimleri buluşturan Yalı Çapkını, 36. Bölümüyle sezonu kapattı. Sevilen dizinin sezon finali bölümüne Ferit'in Seyran ile kaçmaya çalışırken vurulması damga vurdu. Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlıyor sorusu yapımın hayranları tarafından yanıt aramaya başladı. Yeni sezonda neler yaşanacak şimdiden merak konusu. Peki, Star TV dizisi Yalı Çapkını 2. sezon yayın tarihi belli oldu mu? İşte, Yalı Çapkını 2. Sezon (37. Bölüm) yayın tarihi ve son bölüm özeti…

Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlıyor? Star TV dizisi Yalı Çapkını 2. sezon yayın tarihi açıklandı mı?

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturduğu OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını dizisi yeni sezonu ile gündemde. Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizinin 2. Sezon yayın tarihi merak ediliyor.

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Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlıyor? Star TV dizisi Yalı Çapkını 2. sezon yayın tarihi açıklandı mı?

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Beril Pozam'ın yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin yeni sezon yayın tarihi henüz belli olmadı.

Ancak yaz sezonunun Eylül ayında sona erecek olması sebebiyle sevilen yapımın 2. sezonunun da Eylül ayıyla birlikte ekranlara dönmesi bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlıyor? Star TV dizisi Yalı Çapkını 2. sezon yayın tarihi açıklandı mı?

YALI ÇAPKINI 36. BÖLÜM İZLE!

Aşağıdaki link aracılığıyla Yalı Çapkını 36. bölümünü (sezon finali) izleyebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler/36-bolum-sezon-finali

Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlıyor? Star TV dizisi Yalı Çapkını 2. sezon yayın tarihi açıklandı mı?

YALI ÇAPKINI 36. BÖLÜM (SEZON FİNALİ) ÖZETİ

Ferit, Seyran'ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar.

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