Yan Oda 2. Bölüm izle ekranı! Star TV ile Yan Oda son bölüm izle

Star TV'nin dram türdeki dizisi Yan Oda 2. bölüm izle ekranı araştırılmaya başladı. Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Melek Baykal, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak gibi isimleri buluşturan yapım, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. 2. Bölümde Cevale ile Nurcihan arasında yaşananlar iplerin daha da gerilmesine neden olur. Cevale evden gitmek isterken Sevgi ve Fikret problemi çözmek için çabalar. Yeni bölümü saatler 20.00'yi gösterdiğinde Star TV ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, Star TV ile Yan Oda son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.