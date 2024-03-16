Yan Oda 2. Bölüm izle ekranı! Star TV ile Yan Oda son bölüm izle

Giriş Tarihi: 16.03.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
18:40
Star TV ekranlarının yeni dizisi Yan Oda 2. Bölüm izle ekranı 16 Mart 2024 Cumartesi akşamı aktifleşiyor. Başrollerinde Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran ve Derya Pınar Ak'ın yer aldığı dizi, kariyeri düşüşe geçen Sevgi Ersoy ile ülkenin önde gelen iş insanlarından Fikret Alabey'in ani bir şekilde evlenmesiyle gelişen olayları ele alıyor. Dram türdeki yapımda bu hafta, Şelale'yi Taylan ile aynı yatakta gören Sevgi büyük bir öfkeye kapılır ve bu sorumsuzluğu için kızını cezalandırır. İşte, 16 Mart 2024 Star TV ile Yan Oda son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…