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Haberler Fotohaber Yan Oda 2. Bölüm izle ekranı! Star TV ile Yan Oda son bölüm izle
Giriş Tarihi: 16.03.2024 18:40 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 18:40

Yan Oda 2. Bölüm izle ekranı! Star TV ile Yan Oda son bölüm izle

Star TV ekranlarının yeni dizisi Yan Oda 2. Bölüm izle ekranı 16 Mart 2024 Cumartesi akşamı aktifleşiyor. Başrollerinde Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran ve Derya Pınar Ak'ın yer aldığı dizi, kariyeri düşüşe geçen Sevgi Ersoy ile ülkenin önde gelen iş insanlarından Fikret Alabey'in ani bir şekilde evlenmesiyle gelişen olayları ele alıyor. Dram türdeki yapımda bu hafta, Şelale'yi Taylan ile aynı yatakta gören Sevgi büyük bir öfkeye kapılır ve bu sorumsuzluğu için kızını cezalandırır. İşte, 16 Mart 2024 Star TV ile Yan Oda son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Yan Oda 2. Bölüm izle ekranı! Star TV ile Yan Oda son bölüm izle

Star TV'nin dram türdeki dizisi Yan Oda 2. bölüm izle ekranı araştırılmaya başladı. Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Melek Baykal, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak gibi isimleri buluşturan yapım, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. 2. Bölümde Cevale ile Nurcihan arasında yaşananlar iplerin daha da gerilmesine neden olur. Cevale evden gitmek isterken Sevgi ve Fikret problemi çözmek için çabalar. Yeni bölümü saatler 20.00'yi gösterdiğinde Star TV ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, Star TV ile Yan Oda son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.

Yan Oda 2. Bölüm izle ekranı! Star TV ile Yan Oda son bölüm izle

YAN ODA SON BÖLÜM İZLE!

Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı'nın oturduğu, Star TV dizisi Yan Oda, 2. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

16 Mart 2024 Cumartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Yan Oda 2. Bölüm izlemek için tıklayınız:

https://www.startv.com.tr/canli-yayin

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Yan Oda 2. Bölüm izle ekranı! Star TV ile Yan Oda son bölüm izle

YAN ODA 2. BÖLÜM ÖZETİ

Şelale'yi Taylan ile aynı yatakta gören Sevgi büyük bir öfkeye kapılır.

Kızının yanlış bir şey yapmadığından emin olmaya çalışırken, bu sorumsuzluğu için onu cezalandırır.

Yan Oda 2. Bölüm izle ekranı! Star TV ile Yan Oda son bölüm izle

Sevgi'nin öfkesi altında ezilen Şelale, duruma isyan eder ve annesinin yaptığı yanlışları haykırır.

Yan Oda 2. Bölüm izle ekranı! Star TV ile Yan Oda son bölüm izle

Soluğu Taylan'ın yanında alan Sevgi ona da hesap sormak ister, fakat Taylan'ın geri adım atmamasıyla ikili arasında kılıçlar çekilir.

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