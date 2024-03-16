Yan Oda 3. bölüm fragmanı izle! Star TV ile Yan Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte gelecek hafta olacaklar

Yan Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları yanıt aramaya başlado. Star TV'nin OGM Pictures imzalı yeni dizisi son bölümüyle izleyicileri merakta bıraktı. Dram türdeki dizide bu hafta, birlikte yaşamak zorunda kalan iki ailenin fertleri arasında gerginlik tohumları son sürat filizlenir. Cevale'nin isteğiyle Sevgi için kına gecesi yapılır. Öte yandan Taylan çok büyük çatışmalara neden olacak bir adım atar. Yeni bölümde olacakları görmek isteyenler yapımın yeni sahneleri için bekleyişe geçti. İşte, Star TV ile Yan Oda 3. Bölüm fragmanı izle ekranı!