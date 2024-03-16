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Haberler Fotohaber Yan Oda 3. bölüm fragmanı izle! Star TV ile Yan Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte gelecek hafta olacaklar
Giriş Tarihi: 16.03.2024 23:07 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 23:08

Yan Oda 3. bölüm fragmanı izle! Star TV ile Yan Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte gelecek hafta olacaklar

Yan Oda 3. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Star TV'nin dram türdeki yeni dizisi, son olarak 2. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerini Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran ve Derya Pınar Ak'ın paylaştığı yapımın son bölümünde Sevgi, Şelale ve Taylan'ı aynı yatakta yakalar. Büyük bir öfkeye kapılan Sevgi, bu sorumsuzluğu için kızını cezalandırır. Duruma isyan eden Şelale ise annesinin yaptığı yanlışları haykırır. Gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorlarına yöneldi. Peki; Star TV ile Yan Oda fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Yan Oda 3. bölüm fragmanı izle! Star TV ile Yan Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte gelecek hafta olacaklar

Yan Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları yanıt aramaya başlado. Star TV'nin OGM Pictures imzalı yeni dizisi son bölümüyle izleyicileri merakta bıraktı. Dram türdeki dizide bu hafta, birlikte yaşamak zorunda kalan iki ailenin fertleri arasında gerginlik tohumları son sürat filizlenir. Cevale'nin isteğiyle Sevgi için kına gecesi yapılır. Öte yandan Taylan çok büyük çatışmalara neden olacak bir adım atar. Yeni bölümde olacakları görmek isteyenler yapımın yeni sahneleri için bekleyişe geçti. İşte, Star TV ile Yan Oda 3. Bölüm fragmanı izle ekranı!

Yan Oda 3. bölüm fragmanı izle! Star TV ile Yan Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte gelecek hafta olacaklar

YAN ODA SON BÖLÜM İZLE!

Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı'nın oturduğu, Star TV dizisi Yan Oda, 2. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

16 Mart 2024 Cumartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Yan Oda 2. Bölüm izlemek için tıklayınız:

https://www.startv.com.tr/dizi/yan-oda/bolumler

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Yan Oda 3. bölüm fragmanı izle! Star TV ile Yan Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte gelecek hafta olacaklar

YAN ODA 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Cumartesi günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Yan Oda 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanı aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Yan Oda yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız:

https://www.startv.com.tr/dizi/yan-oda/fragmanlar

Yan Oda 3. bölüm fragmanı izle! Star TV ile Yan Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte gelecek hafta olacaklar

YAN ODA 2. BÖLÜM ÖZETİ

Şelale'yi Taylan ile aynı yatakta gören Sevgi büyük bir öfkeye kapılır. Kızının yanlış bir şey yapmadığından emin olmaya çalışırken, bu sorumsuzluğu için onu cezalandırır.

Yan Oda 3. bölüm fragmanı izle! Star TV ile Yan Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte gelecek hafta olacaklar

Sevgi'nin öfkesi altında ezilen Şelale, duruma isyan eder ve annesinin yaptığı yanlışları haykırır. Soluğu Taylan'ın yanında alan Sevgi ona da hesap sormak ister, fakat Taylan'ın geri adım atmamasıyla ikili arasında kılıçlar çekilir.

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