Giriş Tarihi: 16.03.2024 23:07
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
23:08
Yan Oda 3. bölüm fragmanı izle! Star TV ile Yan Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte gelecek hafta olacaklar
Yan Oda 3. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Star TV'nin dram türdeki yeni dizisi, son olarak 2. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerini Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran ve Derya Pınar Ak'ın paylaştığı yapımın son bölümünde Sevgi, Şelale ve Taylan'ı aynı yatakta yakalar. Büyük bir öfkeye kapılan Sevgi, bu sorumsuzluğu için kızını cezalandırır. Duruma isyan eden Şelale ise annesinin yaptığı yanlışları haykırır. Gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorlarına yöneldi. Peki; Star TV ile Yan Oda fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...