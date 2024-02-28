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Haberler Fotohaber Yan Oda konusu, oyuncuları, karakterleri | Star TV dizisi Yan Oda ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli mi?
Giriş Tarihi: 28.02.2024 06:01 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 06:01

Yan Oda konusu, oyuncuları, karakterleri | Star TV dizisi Yan Oda ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli mi?

Star TV yeni dizisi Yan Oda konusu ve oyuncuları ile gündemde. İlk tanıtımların yayınlandığı dizide isim değişikliğine gidildi. 'Yandaki Oda' şeklinde duyurulan yapım yeni adını aldı. Şevval Sam, Caner Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı yapımın yayın tarihi için geri sayım başladı. Peki; Yan Oda dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? İşte, diziye dair merak edilenler...

Yan Oda konusu, oyuncuları, karakterleri | Star TV dizisi Yan Oda ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli mi?

Yan Oda dizisi ne zaman başlıyor sorusu dizi takipçilerinin gündeminde. 1. bölüm yayın tarihi beklenen yapım fragmanlarıyla takip ediliyor. Dizinin hangi gün yayınlanacağı noktasında araştırmalar devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosu sosyal medyada konuşulmaya başladı. İşte, Star TV'nin yeni dizisi Yan Oda oyuncuları ve konusu...

Yan Oda konusu, oyuncuları, karakterleri | Star TV dizisi Yan Oda ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli mi?

YAN ODA DİZİ KONUSU

Ünlü bir program sunucusuyken kariyeri düşüşe geçen Sevgi Ersoy (Şevval Sam), ülkenin önde gelen iş insanlarından Fikret Alabey'le (Caner Cindoruk) ani bir şekilde evlenir. Bu beklenmedik evlilik herkeste bir şok etkisi yaratır. Daha önce Sevgi'nin de Fikret'in de başlarından mutsuz birer evlilik geçmiştir. Artık ikinci baharlarını yaşamak isteyen ikilinin bu hayallerine kavuşması hiç de kolay olmayacaktır.

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Yan Oda konusu, oyuncuları, karakterleri | Star TV dizisi Yan Oda ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli mi?

Çünkü ikisinin evlenmesi, birbirinden çok farklı ailelerinin de bir araya gelmesi demektir. Birbirine taban tabana zıt bu iki ailenin aynı çatı altında yaşamaya başlaması, Sevgi ve Fikret'in beklediğinden daha büyük sorunlar yaratacak, başta bu evliliğe büyük tepki gösteren anneleri olmak üzere tüm aile fertlerinin hayatlarını değiştirecektir. En çok da birbirlerinin yan odalarında yaşamak zorunda kalan çocukları; Taylan (Onur Seyit Yaran) ve Şelale'nin (Derya Pınar Ak)…

Yan Oda konusu, oyuncuları, karakterleri | Star TV dizisi Yan Oda ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli mi?

YAN ODA OYUNCULARI

  • Şevval Sam
  • Caner Cindoruk
  • Onur Seyit Yaran
  • Derya Pınar Ak
  • Melek Baykal
  • Nazan Kesal
  • Derya Karadaş
  • Nezaket Erden
Yan Oda konusu, oyuncuları, karakterleri | Star TV dizisi Yan Oda ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli mi?

YAN ODA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Star TV yeni dizisi Yan Oda 1. bölüm yayın tarihi henüz belli olmadı. Fragmanlar 'yakında' etiketi ile paylaşılıyor.

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