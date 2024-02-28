Giriş Tarihi: 28.02.2024 06:01
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
06:01
Yan Oda konusu, oyuncuları, karakterleri | Star TV dizisi Yan Oda ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli mi?
Star TV yeni dizisi Yan Oda konusu ve oyuncuları ile gündemde. İlk tanıtımların yayınlandığı dizide isim değişikliğine gidildi. 'Yandaki Oda' şeklinde duyurulan yapım yeni adını aldı. Şevval Sam, Caner Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı yapımın yayın tarihi için geri sayım başladı. Peki; Yan Oda dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? İşte, diziye dair merak edilenler...