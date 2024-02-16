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Haberler Fotohaber Yandaki Oda ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Star TV’nin yeni projesi Yandaki Oda oyuncuları kimler, konusu nedir?
Giriş Tarihi: 16.02.2024 14:53 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 14:53

Yandaki Oda ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Star TV’nin yeni projesi Yandaki Oda oyuncuları kimler, konusu nedir?

Star TV ekranlarının yeni dizisi Yandaki Oda için geri sayım devam ediyor. Başrollerinde Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran ve Derya Pınar Ak'ın yer aldığı dizi, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı'nın üstlendiği dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtımı gören izleyiciler yeni yapımın oyuncu kadrosu, konusu ve hikayesi gibi detayları araştırmaya başlandı. Peki, Yandaki Oda dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, Star TV'nin yeni dizisi Yandaki Oda oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.

Yandaki Oda ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Star TV’nin yeni projesi Yandaki Oda oyuncuları kimler, konusu nedir?

Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Yandaki Oda dizisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak gibi oyuncuları buluşturan dizinin ilk tanıtımı görücüye çıktı. Bu noktada dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncuları merak edilip araştırılmaya başlandı. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan OGM Pictures imzalı dizi; sürpriz bir evlilik yapan ünlü bir iş insanı Fikret Alabey ile sunucu Verda Yaldız'ın aileleriyle aynı evde yaşamasıyla başlayan olayları ekrana taşıyacak. Peki, Yandaki Oda dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Star TV'nin yeni dizisi Yandaki Oda oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, diziye dair tüm detaylar…

Yandaki Oda ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Star TV’nin yeni projesi Yandaki Oda oyuncuları kimler, konusu nedir?

YANDAKİ ODA DİZİSİNDEN İLK TANITIM YAYINLANDI!

Senaryosunu Barış Günger'in kaleme aldığı OGM Pictures Kül Masalı dizisi, Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı'nın oturduğu dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Yandaki Oda tanıtımı izlemek için:

https://www.startv.com.tr/dizi/yandaki-oda/fragmanlar/yandaki-oda-ilk-tanitim

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Yandaki Oda ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Star TV’nin yeni projesi Yandaki Oda oyuncuları kimler, konusu nedir?

YANDAKİ ODA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerinde Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Onur Seyit Yaran ve Derya Pınar Ak'ın yer aldığı Yandaki Oda dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Yandaki Oda ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Star TV’nin yeni projesi Yandaki Oda oyuncuları kimler, konusu nedir?

YANDAKİ ODA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yandaki Oda dizisi, sürpriz bir evlilik yapan ünlü bir iş insanı Fikret Alabey (Caner Cindoruk) ile sunucu Verda Yaldız'ın (Şevval Sam) aileleriyle aynı evde yaşamasıyla başlayan olayları ekrana taşıyacak.

Birbirine zıt iki karakterdeki her iki ailenin yan yana odalarda kalan çocukları Taylan (Onur Seyit Yaran) ile Şelale'nin (Derya Pınar Ak) hikâyesinin etrafında gelişecek olaylarda iki muhteşem oyuncu Melek Baykal ile Nazan Kesal da diziye büyük güç katacak.

Yandaki Oda ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Star TV’nin yeni projesi Yandaki Oda oyuncuları kimler, konusu nedir?

İzleyiciyle buluşmak için gün sayan dizinin konusu şöyle;

Ünlü bir program sunucusuyken kariyeri düşüşe geçen Sevgi Ersoy, ülkenin önde gelen iş insanlarından Fikret Alabey'le ani bir şekilde evlenir. Bu beklenmedik evlilik herkeste bir şok etkisi yaratır. Daha önce Sevgi'nin de Fikret'in de başlarından mutsuz birer evlilik geçmiştir. Artık ikinci baharlarını yaşamak isteyen ikilinin bu hayallerine kavuşması hiç de kolay olmayacaktır. Çünkü ikisinin evlenmesi, birbirinden çok farklı ailelerinin de bir araya gelmesi demektir. Birbirine taban tabana zıt bu iki ailenin aynı çatı altında yaşamaya başlaması, Sevgi ve Fikret'in beklediğinden daha büyük sorunlar yaratacak, başta bu evliliğe büyük tepki gösteren anneleri olmak üzere tüm aile fertlerinin hayatlarını değiştirecektir. En çok da birbirlerinin yan odalarında yaşamak zorunda kalan çocukları; Taylan ve Şelale'nin…

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