Giriş Tarihi: 16.02.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
14:53
Yandaki Oda ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Star TV’nin yeni projesi Yandaki Oda oyuncuları kimler, konusu nedir?
Star TV ekranlarının yeni dizisi Yandaki Oda için geri sayım devam ediyor. Başrollerinde Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran ve Derya Pınar Ak'ın yer aldığı dizi, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı'nın üstlendiği dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtımı gören izleyiciler yeni yapımın oyuncu kadrosu, konusu ve hikayesi gibi detayları araştırmaya başlandı. Peki, Yandaki Oda dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, Star TV'nin yeni dizisi Yandaki Oda oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.