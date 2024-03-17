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Haberler Fotohaber YARGI 87. BÖLÜM bekleniyor|| “Tuğçe ölüyor mu?” Kanal D ile Yargı yeni bölüm canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 17.03.2024 17:21 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 17:25

YARGI 87. BÖLÜM bekleniyor|| “Tuğçe ölüyor mu?” Kanal D ile Yargı yeni bölüm canlı izle ekranı

Her Pazar günü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisi bu akşam 87. Bölümü ile yayınlanıyor. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı yapımın son bölümünde izleyici nefesleri tutmuştu. 86. Bölümde Tuğçe'nin saha görevlerine başlamasıyla yaşananlar izleyiciyi şok etti. Bir kadına yapılanlara engel olmaya çalışırken başından aldığı darbeyle yere yığılan Tuğçe'nin bundan sonraki durumunun ne olacağı yeni bölümde belli olacak. Yayımlanan fragmanla birlikte "Yargı canlı izle" araştırmaları yapılmaya başladı. Tuğçe ölüyor mu, yaşıyor mu? Bu soruların cevabı için Kanal D ile Yargı 87. Bölüm canlı izle

YARGI 87. BÖLÜM bekleniyor|| “Tuğçe ölüyor mu?” Kanal D ile Yargı yeni bölüm canlı izle ekranı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi bu haftada birçok gizemle izleyici ekran başında meraklandırmaya devam ediyor. Yekta ve Laçin evleniyor mu, Tuğçe ölecek mi, İclal Savcı gerçeklerin peşinden gitmeye devam mı edecek? İşte, Yargı yeni bölüm canlı izle ekranı

YARGI 87. BÖLÜM bekleniyor|| “Tuğçe ölüyor mu?” Kanal D ile Yargı yeni bölüm canlı izle ekranı

YARGI YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Yargı dizisi 87. Bölümü aşağıdaki link ile canlı izleyebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

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YARGI 87. BÖLÜM bekleniyor|| “Tuğçe ölüyor mu?” Kanal D ile Yargı yeni bölüm canlı izle ekranı

YARGI 87. BÖLÜM ÖZETİ

Eren, kızına yapılanları öğrenince deliye döner ve ağlamaya başlar. Ceylin ve Ilgaz, Tuğçe'ye yapılanları öğrendikten sonra adeta kahrolur. Eren, Ilgaz'dan yardım ister. Peki, Tuğçe'ye ne oldu?

Eren, deniz kenarında Efe savcı ile birlikte denizden çıkartılan kişiyi beklemektedirler.

YARGI 87. BÖLÜM bekleniyor|| “Tuğçe ölüyor mu?” Kanal D ile Yargı yeni bölüm canlı izle ekranı

Balık adamların çıkarttığı kişi Tuğçe'dir. Bu durum hem Eren'i, hem de Efe savcıyı derinden yaralar. Bu acı haberi Ilgaz'a vermek de acılı baba Eren'e düşer. Ilgaz, aldığı bu haberle adeta yıkılır.

Bu arada hem düğün, hem de boşanma olayları tarafları zorlamaktadır. Aylin ile Osman'ın boşanma olayı küçük kızları Elif'i çok etkiler. Yekta ile Laçin'in evlilik olayı ise, şaşırtan bir olayla son bulur.

YARGI 87. BÖLÜM bekleniyor|| “Tuğçe ölüyor mu?” Kanal D ile Yargı yeni bölüm canlı izle ekranı

Ceylin, Yekta'nın nikahına gitmeden Ilgaz'la plan yapmak için yanına gider. Ancak Ilgaz, Yekta'nın dosyada adı geçtiği için nikaha gitmek istemediğini söyler. Ceylin dava dosyası hakkında bilgi vermek istemeyen Ilgaz'a bozulur.

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