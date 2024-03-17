YARGI 87. BÖLÜM bekleniyor|| “Tuğçe ölüyor mu?” Kanal D ile Yargı yeni bölüm canlı izle ekranı

Balık adamların çıkarttığı kişi Tuğçe'dir. Bu durum hem Eren'i, hem de Efe savcıyı derinden yaralar. Bu acı haberi Ilgaz'a vermek de acılı baba Eren'e düşer. Ilgaz, aldığı bu haberle adeta yıkılır.

Bu arada hem düğün, hem de boşanma olayları tarafları zorlamaktadır. Aylin ile Osman'ın boşanma olayı küçük kızları Elif'i çok etkiler. Yekta ile Laçin'in evlilik olayı ise, şaşırtan bir olayla son bulur.