Giriş Tarihi: 17.03.2024 17:21
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
17:25
YARGI 87. BÖLÜM bekleniyor|| “Tuğçe ölüyor mu?” Kanal D ile Yargı yeni bölüm canlı izle ekranı
Her Pazar günü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisi bu akşam 87. Bölümü ile yayınlanıyor. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı yapımın son bölümünde izleyici nefesleri tutmuştu. 86. Bölümde Tuğçe'nin saha görevlerine başlamasıyla yaşananlar izleyiciyi şok etti. Bir kadına yapılanlara engel olmaya çalışırken başından aldığı darbeyle yere yığılan Tuğçe'nin bundan sonraki durumunun ne olacağı yeni bölümde belli olacak. Yayımlanan fragmanla birlikte "Yargı canlı izle" araştırmaları yapılmaya başladı. Tuğçe ölüyor mu, yaşıyor mu? Bu soruların cevabı için Kanal D ile Yargı 87. Bölüm canlı izle