Giriş Tarihi: 18.03.2024 01:15
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
01:15
Yargı 88. Bölüm fragmanı bekleniyor || “Tuğçe’ye bunu yapanlar yakalanacak mı?” Yargı yeni bölümde neler yaşanacak?
Kanal D ekranlarında yayımlanan başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nu buluşturan Yargı dizisi son olarak 87. Bölümüyle ekranlara geldi. 87.bölümde Tuğçe'nin başına gelenler ekran başındakilerin yüreklerini sızlattı. Tuğçe'nin operasyonda başına gelenler sonucu yoğun bakıma kaldırıldı. Kızının başına gelenlerden dolayı büyük bir öfke yaşayan Eren komiser suçluları yakalamak için yeni bir plan yapıyor. Bundan sonar Eren'in hamlesi ne olacak, Ilgaz ve ekibi Eren'e yetişebilecek mi? Tüm bu soruların cevabı için Yargı 88. Bölüm fragmanı bekleniyor. Peki, yeni bölümde neler olacak?