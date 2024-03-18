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Haberler Fotohaber Yargı 88. Bölüm fragmanı bekleniyor || “Tuğçe’ye bunu yapanlar yakalanacak mı?” Yargı yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 18.03.2024 01:15 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 01:15

Yargı 88. Bölüm fragmanı bekleniyor || “Tuğçe’ye bunu yapanlar yakalanacak mı?” Yargı yeni bölümde neler yaşanacak?

Kanal D ekranlarında yayımlanan başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nu buluşturan Yargı dizisi son olarak 87. Bölümüyle ekranlara geldi. 87.bölümde Tuğçe'nin başına gelenler ekran başındakilerin yüreklerini sızlattı. Tuğçe'nin operasyonda başına gelenler sonucu yoğun bakıma kaldırıldı. Kızının başına gelenlerden dolayı büyük bir öfke yaşayan Eren komiser suçluları yakalamak için yeni bir plan yapıyor. Bundan sonar Eren'in hamlesi ne olacak, Ilgaz ve ekibi Eren'e yetişebilecek mi? Tüm bu soruların cevabı için Yargı 88. Bölüm fragmanı bekleniyor. Peki, yeni bölümde neler olacak?

Yargı 88. Bölüm fragmanı bekleniyor || “Tuğçe’ye bunu yapanlar yakalanacak mı?” Yargı yeni bölümde neler yaşanacak?

Tuğçe'nin başına gelenler bu haftaki bölüme damga vururken ekran başında izleyiciler yeni bölümde neler olacağını heyecanla bekliyor. 88. Bölümde Tuğçe'nin başına gelenlerin suçluları cezasını çekecek mi? Peki Yargı 88. Bölüm fragmanı yayımlandı mı? İşte detaylar…

Yargı 88. Bölüm fragmanı bekleniyor || “Tuğçe’ye bunu yapanlar yakalanacak mı?” Yargı yeni bölümde neler yaşanacak?

YARGI 88. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Son olarak 87. bölümü yayımlanan Yargı dizisinin yeni bölümünden kareler görmek isteyenler yeni bölüm fragman araştırmalarına başladılar. Yargı yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı. Yayımlandığında yer vereceğiz.

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Yargı 88. Bölüm fragmanı bekleniyor || “Tuğçe’ye bunu yapanlar yakalanacak mı?” Yargı yeni bölümde neler yaşanacak?

YARGI SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

Yargı dizisi 87. Bölümü aşağıdaki link ile tek parça izleyebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/yargi/bolumler/yargi-son-bolum

Yargı 88. Bölüm fragmanı bekleniyor || “Tuğçe’ye bunu yapanlar yakalanacak mı?” Yargı yeni bölümde neler yaşanacak?

YARGI 87. BÖLÜM ÖZETİ

Eren, kızına yapılanları öğrenince deliye döner ve ağlamaya başlar. Ceylin ve Ilgaz, Tuğçe'ye yapılanları öğrendikten sonra adeta kahrolur. Eren, Ilgaz'dan yardım ister. Peki, Tuğçe'ye ne oldu?

Eren, deniz kenarında Efe savcı ile birlikte denizden çıkartılan kişiyi beklemektedirler.

Yargı 88. Bölüm fragmanı bekleniyor || “Tuğçe’ye bunu yapanlar yakalanacak mı?” Yargı yeni bölümde neler yaşanacak?

Balık adamların çıkarttığı kişi Tuğçe'dir. Bu durum hem Eren'i, hem de Efe savcıyı derinden yaralar. Bu acı haberi Ilgaz'a vermek de acılı baba Eren'e düşer. Ilgaz, aldığı bu haberle adeta yıkılır.

Bu arada hem düğün, hem de boşanma olayları tarafları zorlamaktadır. Aylin ile Osman'ın boşanma olayı küçük kızları Elif'i çok etkiler. Yekta ile Laçin'in evlilik olayı ise, şaşırtan bir olayla son bulur.

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