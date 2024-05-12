Yargı 93. Bölüm izle! Kanal D dizi ekranı ile Yargı son bölüm full izle

YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ay Yapım imzalı dizinin 93'üncü bölüm konusu şöyle;

Ilgaz'ın, Yeliz'in peşine kararlı düşüşü, çok hızlı bir şekilde onu bir tuzağa doğru çekmektedir. Üstelik kurulan tezgahın hemen başında, kendisine has yöntemleri olduğunu herkesin bildiği ama bir türlü ete kemiğe büründüremedikleri bir psikopat durmaktadır.