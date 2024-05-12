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Haberler Fotohaber Yargı 93. Bölüm izle! Kanal D dizi ekranı ile Yargı son bölüm full izle
Giriş Tarihi: 12.05.2024 18:34 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 18:34

Yargı 93. Bölüm izle! Kanal D dizi ekranı ile Yargı son bölüm full izle

Her hafta Pazar günü Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Aslan, Uğur Polat, Zeyno Eracar gibi isimleri buluşturuyor. Dizinin sıkı takipçileri Yargı 93. Bölüm izle ekranı araştırması yapıyor. Yeni bölümde Yeliz'in peşine düşen Ilgaz tuzağa düşmek üzeredir. Üstelik kurulan tezgahın hemen başında bir psikopat durmaktadır. İşte, Kanal D canlı yayın Yargı 93. Son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Yargı 93. Bölüm izle! Kanal D dizi ekranı ile Yargı son bölüm full izle

Yargı 93. Bölüm izle Kanal D dizi ekranına geliyor. Sevilen dizinin 12 Mayıs tarihli bölümünde de tansiyonu yüksek, aksiyonu bol, duygu dolu sahneler yer alıyor. Final yapmaya hazırlanan yapımın 93. Bölümünde Ilgaz, ölümünün nasıl olmasını istediğini soran ve cevap isteyen katil ile burun burunadır; adeta kendi ölümünün gözlerinin içine bakmaktadır. İşte, Yargı son bölüm izle full ve tek parça linki:

Yargı 93. Bölüm izle! Kanal D dizi ekranı ile Yargı son bölüm full izle

YARGI 93. BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi, 93. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

12 Mayıs 2024 Pazar akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

https://www.kanald.com.tr/yargi/bolumler

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Yargı 93. Bölüm izle! Kanal D dizi ekranı ile Yargı son bölüm full izle

YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ay Yapım imzalı dizinin 93'üncü bölüm konusu şöyle;

Ilgaz'ın, Yeliz'in peşine kararlı düşüşü, çok hızlı bir şekilde onu bir tuzağa doğru çekmektedir. Üstelik kurulan tezgahın hemen başında, kendisine has yöntemleri olduğunu herkesin bildiği ama bir türlü ete kemiğe büründüremedikleri bir psikopat durmaktadır.

Yargı 93. Bölüm izle! Kanal D dizi ekranı ile Yargı son bölüm full izle

Ilgaz'ın gün boyu attığı her adımının üzerinden tekrar ve tekrar pür dikkat geçen Ceylin'i çok sıkıntılı zamanlar beklemektedir. Evde Ilgaz'ı soran ve sürekli sayıklayan bir Mercan vardır üstelik…

Yargı 93. Bölüm izle! Kanal D dizi ekranı ile Yargı son bölüm full izle

Diğer taraftan da duruşma günü gelen Çınar için, içeriden çıkmasının anahtarı olan Dilan'ın bir an önce bulunması ve ifade için ikna edilmesi gerekmektedir.

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