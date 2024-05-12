Giriş Tarihi: 12.05.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
18:34
Yargı 93. Bölüm izle! Kanal D dizi ekranı ile Yargı son bölüm full izle
Her hafta Pazar günü Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Aslan, Uğur Polat, Zeyno Eracar gibi isimleri buluşturuyor. Dizinin sıkı takipçileri Yargı 93. Bölüm izle ekranı araştırması yapıyor. Yeni bölümde Yeliz'in peşine düşen Ilgaz tuzağa düşmek üzeredir. Üstelik kurulan tezgahın hemen başında bir psikopat durmaktadır. İşte, Kanal D canlı yayın Yargı 93. Son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…