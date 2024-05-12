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Haberler Fotohaber Yargı 94. Yeni bölüm fragmanı araştırılıyor! Kanal D ile Yargı fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 12.05.2024 23:29 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 23:29

Yargı 94. Yeni bölüm fragmanı araştırılıyor! Kanal D ile Yargı fragmanı yayınlandı mı?

Yargı 94. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Kadrosunda Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Aslan, Uğur Polat, Zeyno Eracar gibi isimlerin yer aldığı dizi son bölümüyle merak uyandırdı. Akabinde ise haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Dizinin yeni bölümünde Yeliz'in peşine düşen Ilgaz tuzağa düşmek üzeredir. Üstelik kurulan tezgahın hemen başında bir psikopat durmaktadır. Peki; Kanal D ile Yargı 94. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Yargı 94. Yeni bölüm fragmanı araştırılıyor! Kanal D ile Yargı fragmanı yayınlandı mı?

Yargı 94. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Ilgaz, ölümünün nasıl olmasını istediğini soran ve cevap isteyen katil ile burun burunadır; adeta kendi ölümünün gözlerinin içine bakmaktadır. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler Kanal D fragman ekranı üzerinde sorgulamalara başladı. Peki; Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yargı 94. Yeni bölüm fragmanı araştırılıyor! Kanal D ile Yargı fragmanı yayınlandı mı?

YARGI 93. BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi, 93. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

12 Mayıs 2024 Pazar akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/yargi/bolumler

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Yargı 94. Yeni bölüm fragmanı araştırılıyor! Kanal D ile Yargı fragmanı yayınlandı mı?

YARGI 94. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Pazar günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Yargı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/yargi/fragmanlar

Yargı 94. Yeni bölüm fragmanı araştırılıyor! Kanal D ile Yargı fragmanı yayınlandı mı?

YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ay Yapım imzalı dizinin 93'üncü bölüm konusu şöyle;

Yargı 94. Yeni bölüm fragmanı araştırılıyor! Kanal D ile Yargı fragmanı yayınlandı mı?

Ilgaz'ın, Yeliz'in peşine kararlı düşüşü, çok hızlı bir şekilde onu bir tuzağa doğru çekmektedir. Üstelik kurulan tezgahın hemen başında, kendisine has yöntemleri olduğunu herkesin bildiği ama bir türlü ete kemiğe büründüremedikleri bir psikopat durmaktadır.

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