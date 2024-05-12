Giriş Tarihi: 12.05.2024 23:29
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
23:29
Yargı 94. Yeni bölüm fragmanı araştırılıyor! Kanal D ile Yargı fragmanı yayınlandı mı?
Yargı 94. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Kadrosunda Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Aslan, Uğur Polat, Zeyno Eracar gibi isimlerin yer aldığı dizi son bölümüyle merak uyandırdı. Akabinde ise haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Dizinin yeni bölümünde Yeliz'in peşine düşen Ilgaz tuzağa düşmek üzeredir. Üstelik kurulan tezgahın hemen başında bir psikopat durmaktadır. Peki; Kanal D ile Yargı 94. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...