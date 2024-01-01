Giriş Tarihi: 01.01.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
12:20
Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yayınlanmadı? 31 Aralık Kanal D yayın akışı ile Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi tarihte?
Pazar akşamları izleyici karşısına çıkan Kanal D dizisi Yargı bu akşam var mı yok mu sorusu gündemdeki yerini aldı. 31 Aralık Pazar Kanal D yayın akışı Pazar listesine göz atan izleyiciler, dizi saatinde Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel bölümü ile karşılaştı. Bu noktada başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılan ''Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, neden yok?'' soruları 31 Aralık Kanal D yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Yargı bu akşam var mı yok mu, yeni bölüm ne zaman? İşte, 31 Aralık 2023 Kanal D yayın akışı ve yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar...