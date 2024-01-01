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Haberler Fotohaber Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yayınlanmadı? 31 Aralık Kanal D yayın akışı ile Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 01.01.2024 12:20 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 12:20

Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yayınlanmadı? 31 Aralık Kanal D yayın akışı ile Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi tarihte?

Pazar akşamları izleyici karşısına çıkan Kanal D dizisi Yargı bu akşam var mı yok mu sorusu gündemdeki yerini aldı. 31 Aralık Pazar Kanal D yayın akışı Pazar listesine göz atan izleyiciler, dizi saatinde Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel bölümü ile karşılaştı. Bu noktada başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılan ''Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, neden yok?'' soruları 31 Aralık Kanal D yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Yargı bu akşam var mı yok mu, yeni bölüm ne zaman? İşte, 31 Aralık 2023 Kanal D yayın akışı ve yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar...

Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok? 31 Aralık 2023 Kanal D yayın akışı ile Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün?

Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt arıyor. Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Aslan, Hüseyin Avni Danyal gibi isimleri buluşturan dizi, son olarak 77. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sevilen yapımın yeni bölümü 31 Aralık 2023 Kanal D yayın akışı Pazar listesinde yer almadı. Dizi saatlerinde Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel bölümünün yer aldığını gören seyirciler, Yargı bugün var mı, yok mu, neden yok sorularına yanıt aramaya başladı. Yeni bölüm tarihi için araştırmalar sürüyor. Peki, Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, açıklama geldi mi? İşte, 31 Aralık 2023 Kanal D yayın akışı ile detaylı bilgiler…

Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok? 31 Aralık 2023 Kanal D yayın akışı ile Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün?

YARGI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

31 Aralık 2023 Pazar tarihli Kanal D yayın akışına göz atan seyirciler, dizi saatinde Şarkılar Bizi Söyler programının yılbaşı özel bölümü ile karşılaştı.

Bunun üzerine Yargı dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı büyük bir merak konusu oldu.

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Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok? 31 Aralık 2023 Kanal D yayın akışı ile Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün?

YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

31 Aralık Pazar Kanal D yayın akışına göre, Yargı dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek.

Dizinin yeni bölümünün 7 Ocak 2023 Pazar akşamı izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Yeni bölüm tarihi ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok? 31 Aralık 2023 Kanal D yayın akışı ile Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün?

KANAL D YAYIN AKIŞI | 31 ARALIK 2023 PAZAR

07.00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.30 Set Ekstra

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Şarkılar Bizi Söyler

01.30 Panik Odası

Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok? 31 Aralık 2023 Kanal D yayın akışı ile Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün?

YARGI 77. BÖLÜM ÖZETİ

Ceylin ve Ilgaz'ı Seçil'in anlattıklarıyla fitili ateşlenen davada hiç beklemedikleri ölümler karşılamıştır. Ayrı ayrı çıktıkları yollardan karşılarına şimdiye kadar hiç görmedikleri organize bir kötülük şebekesi çıkmıştır.

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