Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yayınlanmadı? 31 Aralık Kanal D yayın akışı ile Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi tarihte?

YARGI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

31 Aralık 2023 Pazar tarihli Kanal D yayın akışına göz atan seyirciler, dizi saatinde Şarkılar Bizi Söyler programının yılbaşı özel bölümü ile karşılaştı.

Bunun üzerine Yargı dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı büyük bir merak konusu oldu.