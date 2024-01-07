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Giriş Tarihi: 07.01.2024 13:50 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 13:50

Yargı bugün var mı yok mu, ne zaman? Yargı yeni bölüm tarihi 7 Ocak Kanal D yayın akışı ile gündemde!

Her hafta Pazar günü Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı bugün var mı yok mu araştırılmaya başladı. Yılbaşı arası veren birçok yapımla birlikte başlayan araştırmalar bütün dizilerin özelinde gerçekleşiyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerinde yer aldığı dizinini 78. Bölüm sorgulamaları başladı. 7 Ocak Kanal D yayın akışı listesi gündemde. Peki, Yargı'nın yeni bölümü ne zaman, neden yok? İşte, ayrıntılar…

Yargı bugün var mı yok mu? 7 Ocak 2024 Kanal D yayın akışı ile Yargı yeni bölüm ne zaman, neden yok?

Dizilerin bu akşam ekranlarda olup olmayacağı araştırılmaya başladı. Medya ilgilileri ve dizi takipçileri Yargı bugün var mı yok mu sorusuna yanıt arıyor. Kanal D yayın akışı 7 Ocak 2024 programı konuyla ilgili sorulara yanıt veriyor. Ceylin ve Ilgaz'ı neler bekliyor merak ediliyor. Peki, yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?

Yargı bugün var mı yok mu? 7 Ocak 2024 Kanal D yayın akışı ile Yargı yeni bölüm ne zaman, neden yok?

YARGI BUGÜN VAR MI YOK MU?

Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yargı her hafta Pazar günü yeni bölümleri ile ekrana geliyor. Dizi son olarak 77. bölümünü yayımlandı. Şimdi gözler Yargı 78. bölüm için Kanal D yayın akışı listesinde!

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Yargı bugün var mı yok mu? 7 Ocak 2024 Kanal D yayın akışı ile Yargı yeni bölüm ne zaman, neden yok?

KANAL D YAYIN AKIŞI 7 OCAK 2024

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda İle Omuz Omuza

14:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Cehennem

22:45 Yargı

01:00 Yabancı Sinema Cehennem

02:45 Poyraz Karayel

04:00 5N1K

04:40 Dönence

Yargı bugün var mı yok mu? 7 Ocak 2024 Kanal D yayın akışı ile Yargı yeni bölüm ne zaman, neden yok?

YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yargı, bu hafta ekranlara gelmeyecek. Dizi saatinde ekranlarda yabancı sinema filmi olacak.

Resmi açıklama gelmemekle birlikte Yargı yeni bölümün haftaya Pazar yani 14 Ocak tarihinde ekranlara gelmesi bekleniyor.

Yargı bugün var mı yok mu? 7 Ocak 2024 Kanal D yayın akışı ile Yargı yeni bölüm ne zaman, neden yok?

SON BÖLÜMDE YARGI'DA NELER OLDU?

Ceylin ve Ilgaz'ı Seçil'in anlattıklarıyla fitili ateşlenen davada hiç beklemedikleri ölümler karşılamıştır. Ayrı ayrı çıktıkları yollardan karşılarına şimdiye kadar hiç görmedikleri organize bir kötülük şebekesi çıkmıştır.

Kadir'in elinde kuklaya dönüşen Osman ve Çınar'ı zor günler beklemektedir. Önce Merdan, sonra da Ceylin'in dahil olmasıyla birlikte her şey olduğu gibi ortaya serilmek zorunda kalacaktır. Gün sonunda verilmesi artık mecbur olan kararlar başta Aylin ve Parla olmak üzere herkesin dünyasını derinden sarsacaktır.

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