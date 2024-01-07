Giriş Tarihi: 07.01.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
13:50
Yargı bugün var mı yok mu, ne zaman? Yargı yeni bölüm tarihi 7 Ocak Kanal D yayın akışı ile gündemde!
Her hafta Pazar günü Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı bugün var mı yok mu araştırılmaya başladı. Yılbaşı arası veren birçok yapımla birlikte başlayan araştırmalar bütün dizilerin özelinde gerçekleşiyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerinde yer aldığı dizinini 78. Bölüm sorgulamaları başladı. 7 Ocak Kanal D yayın akışı listesi gündemde. Peki, Yargı'nın yeni bölümü ne zaman, neden yok? İşte, ayrıntılar…