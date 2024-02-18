Yargı İclal Savcı kimdir? Ilgaz’la geçmişi var! Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

Giriş Tarihi: 18.02.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
11:37
Kanal D ekranlarının Ay Yapım imzalı dizisi Yargı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Dram, aksiyon, psikolojik gerilim, polisiye ve suç türündeki yapıma İclal Savcı karakteriyle dahil olan oyuncu Defne Kayalar hayatı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Ilgaz ile eskiden tanışan yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı merak konusu oldu. Peki, Yargı İclal Savcı kimdir, Ilgaz'ın eski sevgilisi mi? Yargı'nın İclal Savcı'sı Defne Kayalar kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Defne Kayalar hakkında bilgiler…