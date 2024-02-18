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Haberler Fotohaber Yargı İclal Savcı kimdir? Ilgaz’la geçmişi var! Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?
Giriş Tarihi: 18.02.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 11:37

Yargı İclal Savcı kimdir? Ilgaz’la geçmişi var! Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

Kanal D ekranlarının Ay Yapım imzalı dizisi Yargı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Dram, aksiyon, psikolojik gerilim, polisiye ve suç türündeki yapıma İclal Savcı karakteriyle dahil olan oyuncu Defne Kayalar hayatı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Ilgaz ile eskiden tanışan yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı merak konusu oldu. Peki, Yargı İclal Savcı kimdir, Ilgaz'ın eski sevgilisi mi? Yargı'nın İclal Savcı'sı Defne Kayalar kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Defne Kayalar hakkında bilgiler…

Yargı İclal Savcı kimdir? Ilgaz’la geçmişi var! Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

Kanal D'nin dram, aksiyon, psikolojik gerilim, polisiye ve suç türündeki dizisi Yargı yeni bölümleriyle ekran macerasına devam ediyor. Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'i buluşturan diziye yeni bir isim dahil oldu. Defne Kayalar, İclal Savcı karakterine hayat verecek. Oyuncu ve rolü hakkında bilgi edinmek isteyenler, ''Yargı İclal Savcı kimdir, Ilgaz'ın eski sevgilisi mi?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan karakterin gelişiyle neler yaşanacağı merak ediliyor. Peki, Defne Kayalar kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Yargı'nın İclal Savcı'sı Defne Kayalar hayatı hakkında merak edilenler…

Yargı İclal Savcı kimdir? Ilgaz’la geçmişi var! Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

YARGI YENİ BÖLÜM İLE EKRANLARDA!

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği Kanal D ekranlarında yayınlanan dizisi Yargı, 18 Şubat Pazar akşamı 83. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde İclal Savcı karakteri izleyicilerin dikkatini çekecek.

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Yargı İclal Savcı kimdir? Ilgaz’la geçmişi var! Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

YARGI İCLAL SAVCI KİMDİR?

Defne Kayalar, Uluslararası Emmy Ödüllü Yargı dizisinin kadrosuna dahil oldu. Ödüllü oyuncu, dizide adliyeye yeni gelen İclal Savcı karakterine hayat verecek.

Ilgaz ile eskiden tanışan İclal Savcı'nın nasıl bir hikaye ile diziye dahil olacağı sorusu bu pazar yayınlanacak yeni bölümde cevap bulacak.

Yargı İclal Savcı kimdir? Ilgaz’la geçmişi var! Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

DEFNE KAYALAR KİMDİR?

31 Mayıs 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Defne Kayalar, Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü'nden mezun olmuştur,

Ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nde asistanlık yapmıştır.

Yargı İclal Savcı kimdir? Ilgaz’la geçmişi var! Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

2003 yılında Uğur Yücel ile birlikte Alacakaranlık dizisinin yapımcılığını üstlenen Defne Kayalar, 2004 yılında da Yazı Tura filminin yapımcılığını yapmıştır.

2010 yılında Keskin Bıçak adlı dizide rol almış, 2013 yılında ise 20 Dakika dizisinde kendisine yer bulmuştur. 2014 yılında Medcezir dizisinde sezon sonu konuk oyuncu olarak "Sedef Kaya" karakterini canlandırmıştır ve daha sonra ana karakterlerden biri olmuştur.

2015 yılında ise yönetmenliğini eşi Ali Bilgin'in üstlendiği Delibal filmiyle beyaz perdeye geri dönmüştür. 2017'de Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde yer alan Kayalar, 2021 yılında oldukça beğeni toplayan Menajerimi Ara dizisinde yer almıştır.

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