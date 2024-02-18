Yargı İclal Savcı kimdir? Ilgaz’la geçmişi var! Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

2003 yılında Uğur Yücel ile birlikte Alacakaranlık dizisinin yapımcılığını üstlenen Defne Kayalar, 2004 yılında da Yazı Tura filminin yapımcılığını yapmıştır.

2010 yılında Keskin Bıçak adlı dizide rol almış, 2013 yılında ise 20 Dakika dizisinde kendisine yer bulmuştur. 2014 yılında Medcezir dizisinde sezon sonu konuk oyuncu olarak "Sedef Kaya" karakterini canlandırmıştır ve daha sonra ana karakterlerden biri olmuştur.

2015 yılında ise yönetmenliğini eşi Ali Bilgin'in üstlendiği Delibal filmiyle beyaz perdeye geri dönmüştür. 2017'de Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde yer alan Kayalar, 2021 yılında oldukça beğeni toplayan Menajerimi Ara dizisinde yer almıştır.