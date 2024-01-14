Yargı Metin Amir öldü mü, yaşıyor mu? Hüseyin Avni Danyal Yargı’dan ayrıldı mı, çıktı mı?

Ilgaz'ın başsavcıyı bile karşısına alarak yaptığı örgüt operasyonunda sona gelinmiş, başsavcı dahil herkesin maskesi düşmüştür. Yer yer sıcak çatışmaların yaşandığı olayda, gün aydınlanmaya başladığında herkesi şoke edecek bir ölüm beklemektedir.

Ilgaz ve Eren başta olmak üzere kaçak Nadide ve Kadir'i bir an önce yakalamak için tüm emniyet seferber olacaktır. Öte yandan Efe'ye gelecek olan sürpriz telefon tüm dengeleri alt üst edecek ve aynı zamanda hayatının tokadını atmaya yetecektir.