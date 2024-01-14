Yargı Metin Amir öldü mü, yaşıyor mu? Hüseyin Avni Danyal Yargı’dan ayrıldı mı, çıktı mı?

Giriş Tarihi: 14.01.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
11:55
Kanal D dizisi Yargı yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölüm fragmanında Hüseyin Avni Danyal'ın hayat verdiği Metin Amir karakterine cenaze töreninin düzenlendiği görülüyor. Ilgaz ve Ceylin başta olmak üzere herkes gözyaşlarına boğulurken Yargı Metin Amir öldü mü, yaşıyor mu sorusu akıllara geldi. Şok sahneler sonrası dizinin sıkı takipçileri 78. bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. ''Yargı'nın Metin Amir'i Hüseyin Avni Danyal diziden ayrıldı mı, çıktı mı?'' soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Yeni bölüm için heyecan dorukta. Peki, Yargı Metin Amir öldü mü, yaşıyor mu? İşte, yanıtı!