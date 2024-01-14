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Haberler Fotohaber Yargı Metin Amir öldü mü, yaşıyor mu? Hüseyin Avni Danyal Yargı’dan ayrıldı mı, çıktı mı?
Giriş Tarihi: 14.01.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 11:55

Yargı Metin Amir öldü mü, yaşıyor mu? Hüseyin Avni Danyal Yargı’dan ayrıldı mı, çıktı mı?

Kanal D dizisi Yargı yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölüm fragmanında Hüseyin Avni Danyal'ın hayat verdiği Metin Amir karakterine cenaze töreninin düzenlendiği görülüyor. Ilgaz ve Ceylin başta olmak üzere herkes gözyaşlarına boğulurken Yargı Metin Amir öldü mü, yaşıyor mu sorusu akıllara geldi. Şok sahneler sonrası dizinin sıkı takipçileri 78. bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. ''Yargı'nın Metin Amir'i Hüseyin Avni Danyal diziden ayrıldı mı, çıktı mı?'' soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Yeni bölüm için heyecan dorukta. Peki, Yargı Metin Amir öldü mü, yaşıyor mu? İşte, yanıtı!

Yargı Metin Amir öldü mü, yaşıyor mu? Hüseyin Avni Danyal Yargı’dan ayrıldı mı, çıktı mı?

Yargı Metin Amir öldü mü sorusu dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Kanal D ekranlarının dram, aksiyon, psikolojik gerilim, polisiye ve suç türlerindeki dizisi 14 Ocak Pazar akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. 78. Bölüm fragmanında Metin Amir'in fotoğrafının olduğu bir cenaze töreni düzenlenirken Defne, Çınar ve Ilgaz'ın gözyaşları yürekleri yakıyor. Şimdi izleyiciler, ana karakterin diziden ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor. Arama motorları üzerinde araştırmalar hız kazandı. Yargı'nın Metin Amir'i Hüseyin Avni Danyal diziden ayrıldı mı, çıktı mı soruları yeni bölüm sonrası yanıt arayacak. Peki, Kanal D ile Yargı Metin Amir öldü mü, yaşıyor mu? İşte, detaylar...

Yargı Metin Amir öldü mü, yaşıyor mu? Hüseyin Avni Danyal Yargı’dan ayrıldı mı, çıktı mı?

YARGI METİN AMİR ÖLDÜ MÜ?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı Yargı dizisinin yeni bölümünde izleyicileri şoke eden bir olay yaşanıyor.

Sevilen dizinin 14 Ocak Pazar akşamı ekranlara gelen 78. Bölüm fragmanında Metin Amir, operasyondan kaçmaya çalışan Kadir'i durduruyor. Kadir ise Metin Amir'e silah çekiyor.

Yayınlanan 2. Tanıtımda ise acı haberi alan Defne, Çınar, Ilgaz ve Mercan Dede başta olmak üzere herkesin gözyaşları sel olup akıyor. Metin Amir'in fotoğrafının olduğu bir cenaze töreni düzenleniyor. Hal böyleyken Metin Amir'in akıbeti merak konusu oldu.

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Yargı Metin Amir öldü mü, yaşıyor mu? Hüseyin Avni Danyal Yargı’dan ayrıldı mı, çıktı mı?

HÜSEYİN AVNİ DANYAL YARGI'DAN AYRILIYOR MU?

Metin Amir'e cenaze töreni düzenlenmesi karaktere hayat veren Hüseyin Avni Danyal'ın diziden ayrılacağı düşüncesini akıllara getirdi. Düşünüldüğü gibi de oldu.

Metin Amir şehit olacak. Böylece Hüseyin Avni Danyal projeye ölerek veda edecek.

Yargı Metin Amir öldü mü, yaşıyor mu? Hüseyin Avni Danyal Yargı’dan ayrıldı mı, çıktı mı?

YARGI 78. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı dizisi Yargı yeni bölümü ile ekrana geliyor. Dizinin ekrana gelecek 78'inci bölümünün konusu şöyle;

"Ruhum üşüyor; nasıl iyice örtünürüm bilmiyorum."

Fernando Pessoa

Yargı Metin Amir öldü mü, yaşıyor mu? Hüseyin Avni Danyal Yargı’dan ayrıldı mı, çıktı mı?

Ilgaz'ın başsavcıyı bile karşısına alarak yaptığı örgüt operasyonunda sona gelinmiş, başsavcı dahil herkesin maskesi düşmüştür. Yer yer sıcak çatışmaların yaşandığı olayda, gün aydınlanmaya başladığında herkesi şoke edecek bir ölüm beklemektedir.

Ilgaz ve Eren başta olmak üzere kaçak Nadide ve Kadir'i bir an önce yakalamak için tüm emniyet seferber olacaktır. Öte yandan Efe'ye gelecek olan sürpriz telefon tüm dengeleri alt üst edecek ve aynı zamanda hayatının tokadını atmaya yetecektir.

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