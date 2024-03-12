Giriş Tarihi: 12.03.2024 23:31
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
23:31
Yargı’dan yürek sızlatan fragman! Eren komiserin gözyaşları sel oldu… Yargı Tuğçe öldü mü?
Kanal D ekranlarının Ay Yapım imzalı dizisi Yargı 87. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı yapım, son bölümüyle izleyicilerini üzmüştü. Final sahnesinde bir kadını tecavüze uğramaktan son anda kurtaran Tuğçe, bayıltılmış ve ardından tecavüze uğradığı düşünülmüştü. Şoke eden bu sahne sonrası gelecek bölümde neler yaşanacağı büyük merak konusuydu. Yargı yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Fragmana Eren Komiser'in ''Parçalamışlar kızımı Igaz!'' sözleri ve gözyaşları damga vurdu. Peki, Tuğçe öldü mü, Merve Ateş diziden ayrıldı mı? İşte, Kanal D ile Yargı 87. bölüm fragmanı izle!