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Haberler Fotohaber Yargı’dan yürek sızlatan fragman! Eren komiserin gözyaşları sel oldu… Yargı Tuğçe öldü mü?
Giriş Tarihi: 12.03.2024 23:31 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 23:31

Yargı’dan yürek sızlatan fragman! Eren komiserin gözyaşları sel oldu… Yargı Tuğçe öldü mü?

Kanal D ekranlarının Ay Yapım imzalı dizisi Yargı 87. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı yapım, son bölümüyle izleyicilerini üzmüştü. Final sahnesinde bir kadını tecavüze uğramaktan son anda kurtaran Tuğçe, bayıltılmış ve ardından tecavüze uğradığı düşünülmüştü. Şoke eden bu sahne sonrası gelecek bölümde neler yaşanacağı büyük merak konusuydu. Yargı yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Fragmana Eren Komiser'in ''Parçalamışlar kızımı Igaz!'' sözleri ve gözyaşları damga vurdu. Peki, Tuğçe öldü mü, Merve Ateş diziden ayrıldı mı? İşte, Kanal D ile Yargı 87. bölüm fragmanı izle!

Yargı’dan yürek sızlatan fragman! Eren komiserin gözyaşları sel oldu… Yargı Tuğçe öldü mü?

Kanal D'nin dram, aksiyon, psikolojik gerilim, polisiye ve suç türündeki dizisi Yargı, 12 Mart Salı akşamı 87. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Aslan, Uğur Polat gibi isimleri buluşturan yapım 86. bölümü ile milyonları hem üzmüş hem de merakta bırakmıştı. Şoke eden final sahnesinin akabinde merakla beklenen Yargı 87. bölüm fragmanı yayınlandı. Gelecek bölümde, kızına yapılanları öğrenince deliye dönen Eren, ağlamaya başlar. Ceylin ve Ilgaz, Tuğçe'ye yapılanları öğrendikten sonra adeta kahrolur. Ilgaz'dan yardım isteyen Eren'in ''Parçalamışlar kızımı'' sözleri yürekleri yakar. Peki, Tuğçe öldü mü, Merve Ateş diziden ayrıldı mı? İşte, Kanal D ile Yargı yeni bölüm fragmanı izle…

Yargı’dan yürek sızlatan fragman! Eren komiserin gözyaşları sel oldu… Yargı Tuğçe öldü mü?

YARGI TUĞÇE'YE NE OLDU?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi her Pazar akşamı izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Uluslararası Emmy ödüllü Ay Yapım imzalı dizinin son bölümünde şoke eden olaylar yaşanmıştı.

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Yargı’dan yürek sızlatan fragman! Eren komiserin gözyaşları sel oldu… Yargı Tuğçe öldü mü?

86. bölümün final sahnesinde Tuğçe bir bilinmeze sürüklenmişti. Bir kadını tecavüze uğramaktan son anda kurtaran Tuğçe bayıltılmış ve arkadan duyulan seslerle onun tecavüze uğradığı düşünülmüştü.

Tuğçe'nin ilk saha görevinde böyle bir durumla karşılaşması izleyiciyi hem üzmüş hem de kızdırmıştı.

Yargı’dan yürek sızlatan fragman! Eren komiserin gözyaşları sel oldu… Yargı Tuğçe öldü mü?

YARGI'DAN ŞOKE EDEN FRAGMAN! TUĞÇE ÖLDÜ MÜ?

''Tuğçe tecavüze mi uğradı?" sorusu akıllarda yer alırken Yargı 87. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yeni bölüm fragmanında Eren komiserin yakarışları ve Tuğçe'nin denizdeki görüntüsü herkesi korkuttu. Eren'in "Parçalamışlar kızımı Ilgaz" sözleri ve tüm yaşananlar Tuğçe'nin öldürüldüğü ihtimalini akıllara getirdi.

Yargı’dan yürek sızlatan fragman! Eren komiserin gözyaşları sel oldu… Yargı Tuğçe öldü mü?

Ancak Tuğçe'nin ölüp ölmediği henüz netlik kazanmadı. Merve Ateş'in diziden ayrılıp ayrılmadığına ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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