Yargı’dan yürek sızlatan fragman! Eren komiserin gözyaşları sel oldu… Yargı Tuğçe öldü mü?

86. bölümün final sahnesinde Tuğçe bir bilinmeze sürüklenmişti. Bir kadını tecavüze uğramaktan son anda kurtaran Tuğçe bayıltılmış ve arkadan duyulan seslerle onun tecavüze uğradığı düşünülmüştü.

Tuğçe'nin ilk saha görevinde böyle bir durumla karşılaşması izleyiciyi hem üzmüş hem de kızdırmıştı.