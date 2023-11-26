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Haberler Fotohaber Yarın Afyonkarahisar’da okullar tatil mi? 27 Kasım Pazartesi Afyonkarahisar’da okullar açık mı, kapalı mı? Gözler Valilik açıklamasında!
Giriş Tarihi: 26.11.2023 15:28 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 15:32

Yarın Afyonkarahisar’da okullar tatil mi? 27 Kasım Pazartesi Afyonkarahisar’da okullar açık mı, kapalı mı? Gözler Valilik açıklamasında!

Yarın Afyonkarahisar'da okullar tatil mi, Afyon'da kar tatili olacak mı soruları yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. Rapora göre, yarın birçok ilde sağanak yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil olma ihtimali bulunuyor. Bu noktada ise öğrenciler ve velileri, ''27 Kasım Pazartesi Afyon'da okul var mı yok mu?'' sorusunu gündeme taşıdı. Afyonkarahisar Valiliği tarafından konuya dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, 27 Kasım Pazartesi Afyonkarahisar'da okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, haftalık hava durumu ile Afyonkarahisar kar tatili son durum…

Yarın Afyonkarahisar’da okullar tatil mi? 27 Kasım Pazartesi Afyonkarahisar’da okullar açık mı, kapalı mı? Gözler Valilik açıklamasında!

27 Kasım Pazartesi Afyonkarahisar'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu tahmin raporunu paylaştı. 67 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Rapora göre, yarın yurdun bazı kesimlerinde kar yağışı etkili olması bekleniyor. Yetkililer olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyarırken "27 Kasım Pazartesi Afyonkarahisar'da okullar açık mı, kapalı mı, kar tatili olacak mı?" soruları kentte yaşayan öğrenci ve öğretmenlerin gündemine geldi. Afyon kar tatili ile ilgili gözler valilikten gelecek açıklamalara çevrildi. Peki; Afyonkarahisar Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi? İşte hava durumu raporu ve konu ile ilgili son gelişmeler…

Yarın Afyonkarahisar’da okullar tatil mi? 27 Kasım Pazartesi Afyonkarahisar’da okullar açık mı, kapalı mı? Gözler Valilik açıklamasında!

SARI VE TURUNCU KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD, sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılan illeri tek tek sıraladı. Uyarı yapılan illerde sağanak, kuvvetli rüzgar ve yer yer kar yağışının etkili olması bekleniyor.

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Yarın Afyonkarahisar’da okullar tatil mi? 27 Kasım Pazartesi Afyonkarahisar’da okullar açık mı, kapalı mı? Gözler Valilik açıklamasında!

İŞTE TURUNCU KOD VERİLEN İLLER

Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce,

Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa,

Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak.

Yarın Afyonkarahisar’da okullar tatil mi? 27 Kasım Pazartesi Afyonkarahisar’da okullar açık mı, kapalı mı? Gözler Valilik açıklamasında!

BAKAN YERLİKAYA'DAN HAVA DURUMU UYARISI

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, yarın ülke genelinde beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 44 ilde "turuncu", 20 ilde "sarı" uyarı olmak üzere 64 il için meteorolojik uyarı yaptığına dikkati çeken Yerlikaya, şunları kaydetti:

Yerlikaya; "81 ilimizde İl AFAD Merkezlerimiz, 7/24 esasına göre ilgili TAMP grupları ile teyakkuz haline geçirilmiştir. Vatandaşlarımızdan ricamız, uyarıları hassasiyetle dikkate almaları.

Özellikle turuncu uyarı verilen illerimizde yaşayan hemşehrilerimizin çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını bir kez daha önemle hatırlatmak istiyorum."

Yarın Afyonkarahisar’da okullar tatil mi? 27 Kasım Pazartesi Afyonkarahisar’da okullar açık mı, kapalı mı? Gözler Valilik açıklamasında!

27 KASIM PAZARTESİ AFYONKARAHİSAR'DA OKULLAR TATİL Mİ, AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Afyonkarahisar'da pazartesi gününün parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Kar yağışının görüleceği kentte 27 Kasım Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili Afyonkarahisar Valiliği kar tatili duyuruları yakından takip ediliyor.

Afyonkarahisar'da okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

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