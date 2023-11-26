Yarın Afyonkarahisar’da okullar tatil mi? 27 Kasım Pazartesi Afyonkarahisar’da okullar açık mı, kapalı mı? Gözler Valilik açıklamasında!

Yarın Afyonkarahisar'da okullar tatil mi, Afyon'da kar tatili olacak mı soruları yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. Rapora göre, yarın birçok ilde sağanak yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil olma ihtimali bulunuyor. Bu noktada ise öğrenciler ve velileri, ''27 Kasım Pazartesi Afyon'da okul var mı yok mu?'' sorusunu gündeme taşıdı. Afyonkarahisar Valiliği tarafından konuya dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, 27 Kasım Pazartesi Afyonkarahisar'da okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, haftalık hava durumu ile Afyonkarahisar kar tatili son durum…