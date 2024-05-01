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Haberler Fotohaber Yarın Ankara’da okullar tatil mi? 2 Mayıs Perşembe Ankara’da okullar açık mı, kapalı mı, Valilikten açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 01.05.2024 15:25 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 15:25

Yarın Ankara’da okullar tatil mi? 2 Mayıs Perşembe Ankara’da okullar açık mı, kapalı mı, Valilikten açıklama geldi mi?

Yarın Ankara'da okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları sonrası Ankara'da sağanak yağış etkili oldu. Başkent sele teslim olurken yeni uyarılar geldi. İstanbul ve Ankara dahil 28 il için daha sarı kodlu uyarı verildi. Şehirde eğitim gören öğrenciler ve velileri ise eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Konu ile ilgili Ankara Valiliği son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki; 2 Nisan Perşembe Ankara'da okullar tatil mi oldu, açık mı, kapalı mı, açıklama geldi mi? İşte haftalık hava durumu ve tüm detaylar…

Yarın Ankara’da okullar tatil mi? 2 Mayıs Perşembe Ankara’da okullar açık mı, kapalı mı, Valilikten açıklama geldi mi?

2 Mayıs Perşembe Ankara'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı başkentte yaşayan öğrenci ve öğretmenler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz akşam Ankara'da sağanak yağış etkili oldu. Başkent resmen sele teslim olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde 28 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Bu noktada olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilip verilmediği merak konusu oldu. Konu ile ilgili gözler Ankara Valiliği'nden gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki; Yarın Ankara'da okullar açık mı, kapalı mı, tatil olacak mı? İşte, 2-6 Mayıs hava durumu ile bölgeden son gelişmeler…

Yarın Ankara’da okullar tatil mi? 2 Mayıs Perşembe Ankara’da okullar açık mı, kapalı mı, Valilikten açıklama geldi mi?

ANKARA'YI SAĞANAK VURDU!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Ankara ve Eskişehir'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı apartmanların giriş katlarını su bastı.

Bazı araçlar ise ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan, metro istasyonunu su basması nedeniyle de yolcuların yaşadığı zor anların görüntüsü ortaya çıktı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, kent genelinde etkili olan sağanak yağışa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm ekiplerimiz sahada ve görevleri başında. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır." dedi.

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Yarın Ankara’da okullar tatil mi? 2 Mayıs Perşembe Ankara’da okullar açık mı, kapalı mı, Valilikten açıklama geldi mi?

Dün akşam saatlerinden itibaren Ankara'da sağanak yağış nedeniyle sel meydana gelirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni uyarılar yaptı. Bugün İstanbul ve Ankara dahil 28 il için daha sarı kodlu uyarı verilirken, sağanak fırtına ve toz aşımı konusunda uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Çorum, Amasya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın, bu akşam saatlerinde, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40 -60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yarın Ankara’da okullar tatil mi? 2 Mayıs Perşembe Ankara’da okullar açık mı, kapalı mı, Valilikten açıklama geldi mi?

ANKARA'DA SAĞANAK DEVAM EDECEK!

MGM'nin 7 günlük tahminine göre yağışlı hava, gelecek hafta başına kadar devam edecek.

Ankara'da sıcaklıkların 15 ve 23 derece arasında olması, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yarın Ankara’da okullar tatil mi? 2 Mayıs Perşembe Ankara’da okullar açık mı, kapalı mı, Valilikten açıklama geldi mi?

28 İL İÇİN SARI KODLU ALARM VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs'ta sabah saatlerinden itibaren Ankara ve Konya çevreleri ile Eskişehir'in doğusunda, öğle saatlerinden itibaren Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde gök gürültülü, aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak öngörülüyor. Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde bu gece saatlerinden, Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde ise yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.

Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren, Karabük ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak öngörülüyor. Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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