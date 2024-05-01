Yarın Ankara’da okullar tatil mi? 2 Mayıs Perşembe Ankara’da okullar açık mı, kapalı mı, Valilikten açıklama geldi mi?

Dün akşam saatlerinden itibaren Ankara'da sağanak yağış nedeniyle sel meydana gelirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni uyarılar yaptı. Bugün İstanbul ve Ankara dahil 28 il için daha sarı kodlu uyarı verilirken, sağanak fırtına ve toz aşımı konusunda uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Çorum, Amasya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın, bu akşam saatlerinde, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40 -60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.