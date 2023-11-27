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Haberler Fotohaber Yarın Bayburt'ta okullar tatil mi? Kar yağışı başladı! 28 Kasım Salı Bayburt'ta okul var mı yok mu, hangi ilçelerde tatil?
Giriş Tarihi: 27.11.2023 13:24 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 13:31

Yarın Bayburt'ta okullar tatil mi? Kar yağışı başladı! 28 Kasım Salı Bayburt'ta okul var mı yok mu, hangi ilçelerde tatil?

Bayburt'ta okullar tatil mi araştırmaları hız kazandı. Yurdun yüksek kesimlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı için Meteoroloji Genel Müdürlüğü illerde sarı ve turuncu kodlu uyarı yapmaya başladı. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler konuyla ilgili Bayburt Valiliği son dakika duyurularını kontrol ediyor. Karadeniz'de etkili olan fırtına da kar yağışıyla birlikte devam ediyor. Peki, 28 Kasım Salı okul var mı yok mu, yarın Bayburt'ta okullar tatil mi, ders var mı, kar tatili açıklaması geldi mi?

Yarın Bayburt’ta okullar tatil mi? Kar yağışı başladı! 28 Kasım Salı Bayburt’ta okul var mı yok mu, hangi ilçelerde tatil?

28 Kasım Salı Bayburt'ta okullar tatil mi, açık mı değil mi araştırılıyor. Meteoroloji tahminleri doğrultusunda kar yağışı başladı. Bayburt'ta da dağlar ve özellikle Demirözü ilçesi beyaza bütündü. Okullarda derslerin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, bugün Bayburt'ta okul var mı yok mu, tatil mi olacak? İşte, ayrıntılar.

Yarın Bayburt’ta okullar tatil mi? Kar yağışı başladı! 28 Kasım Salı Bayburt’ta okul var mı yok mu, hangi ilçelerde tatil?

BAYBURT'TA KAR YAĞIŞI BAŞLADI!

Kent merkezinde başlayan yağmur yüksek kesimlerde kara dönüştü. Bayburt - Erzurum kara yolu Kop Dağı Geçidinde ağır tonajlı araçların ilerlemesini güçleştiren tipi devam ediyor.

Meteoroloji Bayburt için turuncu kodlu uyarı yaptı.

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Yarın Bayburt’ta okullar tatil mi? Kar yağışı başladı! 28 Kasım Salı Bayburt’ta okul var mı yok mu, hangi ilçelerde tatil?

Orta ve Doğu Karadeniz'in parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak zamanla iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Yarın Bayburt’ta okullar tatil mi? Kar yağışı başladı! 28 Kasım Salı Bayburt’ta okul var mı yok mu, hangi ilçelerde tatil?

YARIN BAYBURT'TA OKULLAR TATİL Mİ, DERS VAR MI?

Yağışın şiddeti ve rüzgarın kuvvetine göre okulların tatil olup olmayacağı belli olacak. Bayburt Valiliği tarafından yayımlanacak açıklamalar doğrultusunda bilgiler haberimizdeki yerini alacak.

Yarın Bayburt’ta okullar tatil mi? Kar yağışı başladı! 28 Kasım Salı Bayburt’ta okul var mı yok mu, hangi ilçelerde tatil?
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