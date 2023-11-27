Giriş Tarihi: 27.11.2023 13:24 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 13:31

Yarın Bayburt'ta okullar tatil mi? Kar yağışı başladı! 28 Kasım Salı Bayburt'ta okul var mı yok mu, hangi ilçelerde tatil?

Bayburt'ta okullar tatil mi araştırmaları hız kazandı. Yurdun yüksek kesimlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı için Meteoroloji Genel Müdürlüğü illerde sarı ve turuncu kodlu uyarı yapmaya başladı. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler konuyla ilgili Bayburt Valiliği son dakika duyurularını kontrol ediyor. Karadeniz'de etkili olan fırtına da kar yağışıyla birlikte devam ediyor. Peki, 28 Kasım Salı okul var mı yok mu, yarın Bayburt'ta okullar tatil mi, ders var mı, kar tatili açıklaması geldi mi?