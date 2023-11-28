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Haberler Fotohaber YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ 2023? ❄ 29 Kasım'da İstanbul'da kar tatili var mı, okular tatil olacak mı?
Giriş Tarihi: 28.11.2023 19:07 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 19:09

YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ 2023? ❄ 29 Kasım'da İstanbul'da kar tatili var mı, okular tatil olacak mı?

İstanbul'da yarın okulların tatil olup olmadığı binlerce veli ve öğrencinin gündemini meşgul etmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kuvvetli yağış ve fırtına için uyarılarda bulundu. Uzmanlar akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine girecek kent genelinde fırtınanın etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Olumsuz hava koşulları sebebiyle öğrencilerin gözü valilikten gelecek son dakikaya açıklamalarına çevrildi. Peki yarın İstanbul'da okullar tatil mi? 29 Kasım İstanbul'da kar tatili var mı, okullar tatil olacak mı? İşte, detaylar…

YARIN İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ 2023? ❄ 29 Kasım’da İstanbul’da kar tatili var mı, okular tatil olacak mı?

Yarın İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı binlerce veli ve öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre yarın mega kenti sağanak yağış etkisi altına alacak. Peki 29 Kasım'da İstanbul'da okullar tatil mi, kar tatili var mı? Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? İşte, ayrıntılar…

YARIN İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ 2023? ❄ 29 Kasım’da İstanbul’da kar tatili var mı, okular tatil olacak mı?

YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
29 Kasım'da İstanbul'da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında resmi bir açıklama geldiği zaman habere eklenecek.

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YARIN İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ 2023? ❄ 29 Kasım’da İstanbul’da kar tatili var mı, okular tatil olacak mı?

İSTANBUL VALİSİ UYARIDA BULUNDU!

İstanbul Valiliği şu uyarıyı yaptı; "Bu gece saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'nda, Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklenmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

YARIN İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ 2023? ❄ 29 Kasım’da İstanbul’da kar tatili var mı, okular tatil olacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.

YARIN İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ 2023? ❄ 29 Kasım’da İstanbul’da kar tatili var mı, okular tatil olacak mı?
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