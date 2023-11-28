YARIN İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ 2023? ❄ 29 Kasım’da İstanbul’da kar tatili var mı, okular tatil olacak mı?

İstanbul'da yarın okulların tatil olup olmadığı binlerce veli ve öğrencinin gündemini meşgul etmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kuvvetli yağış ve fırtına için uyarılarda bulundu. Uzmanlar akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine girecek kent genelinde fırtınanın etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Olumsuz hava koşulları sebebiyle öğrencilerin gözü valilikten gelecek son dakikaya açıklamalarına çevrildi. Peki yarın İstanbul'da okullar tatil mi? 29 Kasım İstanbul'da kar tatili var mı, okullar tatil olacak mı? İşte, detaylar…