Yarın okullar tatil mi? 11 Ocak 2024 Perşembe okullar tatil mi, hangi illerde tatil ilan edildi? Valilik açıklaması bekleniyor!

TEKİRDAĞ

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan duyuruda Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu'da yarın tüm okulların tatil edildiği belirtilirken, Şarköy'de ise taşımalı eğitim kapsamındaki okulların yarın tatil edildiği duyuruldu.

Valilik açıklamasında; "Meteoroloji raporlarına göre yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu ilçelerimizde 10 Ocak 2024 günü (yarın) resmi ve özel tüm okullarımızda 1 gün süre ile; Şarköy ilçemizde ise 10 Ocak 2024 Çarşamba günü (yarın) taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitim- öğretime ara verilmiştir" denildi.

Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde de resmi ve özel okullar, rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerindeki kurslarda 1 gün süre ile eğitime ara verildi.

ÇANAKKALE

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

- "Olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı sebebiyle 10 Ocak 2024 Çarşamba günü, ilimiz genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verilecektir. Yine il genelinde köy okullarımızda da (bu okullarda görev yapan öğretmenlerimizin birçoğu il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için) yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecektir.

- Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararı, oluşan şartlara göre ilçe bazında Kaymakamlıklarımızca değerlendirilerek alınacak olup, bu kararlar en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.

- Ayrıca, aynı gün il genelinde hamile personeller ile engelli personeller 1 gün idari izinli sayılacaklardır."