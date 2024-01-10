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Haberler Fotohaber Yarın okullar tatil mi? 11 Ocak 2024 Perşembe okullar tatil mi, hangi illerde tatil ilan edildi? Valilik açıklaması bekleniyor!
Giriş Tarihi: 10.01.2024 10:12 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 10:12

Yarın okullar tatil mi? 11 Ocak 2024 Perşembe okullar tatil mi, hangi illerde tatil ilan edildi? Valilik açıklaması bekleniyor!

Yarın okullar tatil mi son dakika yanıt arıyor. Bazı iller için yoğun kar yağışı uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunda 8 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Geçtiğimiz gün olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edilmişti. Hal böyleyken yarın için hangi illerde okullar tatil edildi merak ediliyor. Eğitime ara verilen il ve ilçeleri öğrenmek isteyen öğrenciler ve velileri Valilik son dakika duyurularını takip ediyor. Peki, 11 Ocak Perşembe yarın okullar tatil mi, hangi illerde tatil? İstanbul, Ankara, Eskişehir, Tekirdağ'da okullar açık mı kapalı mı, açıklama geldi mi? İşte Valilik duyuruları ile okullarda son durum…

Yarın okullar tatil mi? 11 Ocak 2024 Perşembe okullar tatil mi, hangi illerde tatil ilan edildi? Valilik açıklaması bekleniyor!

Yarın okullar tatil mi, 11 Ocak Perşembe tatil olan iller hangileri sorularının yanıtı öğrenci ve öğretmenler tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu raporu yayımladı. Rapora göre, bazı illere yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Bu noktada olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların durumu sorgulanıyor. Özellikle geçtiğimiz gün bazı il ve ilçelerde tatil kararı alınması nedeniyle araştırmalar hız kazandı. Son dakika Valilik açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki; yarın okullar tatil mi, açık mı, kapalı mı, ders var mı? İşte, 10-14 Ocak hava durumu ile son gelişmeler…

Yarın okullar tatil mi? 11 Ocak 2024 Perşembe okullar tatil mi, hangi illerde tatil ilan edildi? Valilik açıklaması bekleniyor!

METEOROLOJİ'DEN 8 KENTE "YOĞUN KAR YAĞIŞI" UYARISI

Yurtta soğuk havalar kendisini iyice hissettiriyor.

Yeni haftaya girilmesiyle birlikte fırtına, sağanak ve kar yağışı yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı 10 derece birden düştü.

Birçok kentte şiddetli yağışlar ve fırtına yaşandı. Denize yakın bölgelerde su baskınları yaşanırken, deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu tahmin raporu ve haritası yayınlandı. Haritada beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 8 il sarı kodla uyarıldı.

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Yarın okullar tatil mi? 11 Ocak 2024 Perşembe okullar tatil mi, hangi illerde tatil ilan edildi? Valilik açıklaması bekleniyor!

SARI KODLA UYARILAN 8 İL

Sarı kodla uyarılan 8 il şu şekilde sıralandı;

Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova.

Yarın okullar tatil mi? 11 Ocak 2024 Perşembe okullar tatil mi, hangi illerde tatil ilan edildi? Valilik açıklaması bekleniyor!

10 OCAK SALI GÜNÜ TATİL OLAN İLLER!

10 Ocak Salı günü için birçok il ve ilçede okullar tatil edildi. Bu iller arasında Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale yer alıyor.

EDİRNE

Edirne'nin İpsala, Enez, Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kaymakamlıklar sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

Meteorolojik tahmine göre yarın kent genelinde kar yağışının etkili olması, sıcaklığın sıfırın altında 3 derece olması bekleniyor.

Yarın okullar tatil mi? 11 Ocak 2024 Perşembe okullar tatil mi, hangi illerde tatil ilan edildi? Valilik açıklaması bekleniyor!

TEKİRDAĞ

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan duyuruda Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu'da yarın tüm okulların tatil edildiği belirtilirken, Şarköy'de ise taşımalı eğitim kapsamındaki okulların yarın tatil edildiği duyuruldu.
Valilik açıklamasında; "Meteoroloji raporlarına göre yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu ilçelerimizde 10 Ocak 2024 günü (yarın) resmi ve özel tüm okullarımızda 1 gün süre ile; Şarköy ilçemizde ise 10 Ocak 2024 Çarşamba günü (yarın) taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitim- öğretime ara verilmiştir" denildi.

Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde de resmi ve özel okullar, rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerindeki kurslarda 1 gün süre ile eğitime ara verildi.

ÇANAKKALE

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

- "Olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı sebebiyle 10 Ocak 2024 Çarşamba günü, ilimiz genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verilecektir. Yine il genelinde köy okullarımızda da (bu okullarda görev yapan öğretmenlerimizin birçoğu il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için) yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecektir.

- Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararı, oluşan şartlara göre ilçe bazında Kaymakamlıklarımızca değerlendirilerek alınacak olup, bu kararlar en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.

- Ayrıca, aynı gün il genelinde hamile personeller ile engelli personeller 1 gün idari izinli sayılacaklardır."

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