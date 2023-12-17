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Haberler Fotohaber Yarın okullar tatil mi? 18 Aralık 2023 Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı ve hangi illerde tatil ilan edildi? Valilik açıklaması bekleniyor!
Giriş Tarihi: 17.12.2023 09:35 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 09:35

Yarın okullar tatil mi? 18 Aralık 2023 Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı ve hangi illerde tatil ilan edildi? Valilik açıklaması bekleniyor!

Yarın okullar tatil mi son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yoğun kar olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Bu noktada hangi illerde okullar tatil edildi merak ediliyor. Eğitime ara verilen il ve ilçeleri öğrenmek isteyen öğrenciler ve velilerin gözü kulağı Valilik son dakika duyurularına çevrilmiş durumda. Peki, 18 Aralık Pazartesi yarın okullar tatil mi, hangi illerde tatil? İstanbul, Ankara ve İzmir okullar açık mı kapalı mı, açıklama geldi mi? İşte Valilik duyuruları ile okullarda son durum...

Yarın okullar tatil mi? 18 Aralık 2023 Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı ve hangi illerde tatil ilan edildi? Valilik açıklaması bekleniyor!

Yarın okullar tatil mi, 18 Aralık Pazartesi tatil olan iller hangileri sorularının yanıtı öğrenci ve öğretmenler tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu raporu yayımladı. Rapora göre, bazı illere sağanak yağış ve yoğun kar uyarısında bulundu. Bu noktada olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların durumu sorgulanmaya başlandı. Konu ile ilgili son dakika Valilik açıklamaları yakın takibe alınmış durumda. Peki; Yarın okullar tatil mi, açık mı, kapalı mı, ders var mı? İşte, 17-21 Aralık hava durumu ile son gelişmeler…

Yarın okullar tatil mi? 18 Aralık 2023 Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı ve hangi illerde tatil ilan edildi? Valilik açıklaması bekleniyor!

METEOROLOJİDEN 4 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu haritasını güncelledi ve 4 il için uyarılarda bulundu. 17 Aralık Pazar günü birçok ilde sağanak, kar ve kuvvetli sağanak yağış görülecek.

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Yarın okullar tatil mi? 18 Aralık 2023 Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı ve hangi illerde tatil ilan edildi? Valilik açıklaması bekleniyor!

4 İL İÇİN SARI ALARM!

Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin.

Yarın okullar tatil mi? 18 Aralık 2023 Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı ve hangi illerde tatil ilan edildi? Valilik açıklaması bekleniyor!

18 ARALIK 2023 PAZARTESİ YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

18 Aralık 2023 Pazartesi gününe ilişkin bir tatil haberi bulunmuyor. Konuyla ilgili yetkililerden açıklama geldiğinde haberimizden bulabilirsiniz.

Yarın okullar tatil mi? 18 Aralık 2023 Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı ve hangi illerde tatil ilan edildi? Valilik açıklaması bekleniyor!

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin geneli parcalı ve çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Bursa, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Kahramanmaraş, Düzce, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bursa'nın yüksekleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; bu akşam ilk saatler Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli, gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yağmur, yükseklerinde yoğun kar olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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