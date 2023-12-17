Yarın okullar tatil mi? 18 Aralık 2023 Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı ve hangi illerde tatil ilan edildi? Valilik açıklaması bekleniyor!

Yarın okullar tatil mi son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yoğun kar olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Bu noktada hangi illerde okullar tatil edildi merak ediliyor. Eğitime ara verilen il ve ilçeleri öğrenmek isteyen öğrenciler ve velilerin gözü kulağı Valilik son dakika duyurularına çevrilmiş durumda. Peki, 18 Aralık Pazartesi yarın okullar tatil mi, hangi illerde tatil? İstanbul, Ankara ve İzmir okullar açık mı kapalı mı, açıklama geldi mi? İşte Valilik duyuruları ile okullarda son durum...