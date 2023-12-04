SON DAKİKA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 5 Aralık Salı okullar tatil mi, var mı ve hangi illerde tatil? Gözler Valilik açıklamalarında!

Giriş Tarihi: 04.12.2023 23:25 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 23:25

Yarın okullar tatil mi son dakika gelişmeler ile yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı iller için sağanak uyarısı geldi. Vatandaşların su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Öte yandan megakent İstanbul'da yer yer sağanak yağış etkili oluyor. Bu noktada hangi illerde okullar tatil edildi merak ediliyor. Eğitime ara verilen il ve ilçeleri öğrenmek isteyen öğrenciler ve velilerin gözü kulağı Valilik son dakika duyurularına çevrilmiş durumda. Peki, 5 Aralık Salı yarın okullar tatil mi, hangi illerde tatil? İstanbul, Ankara ve İzmir okullar açık mı kapalı mı, açıklama geldi mi? İşte Valilik duyuruları ile okullarda son durum...