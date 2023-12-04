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Haberler Fotohaber SON DAKİKA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 5 Aralık Salı okullar tatil mi, var mı ve hangi illerde tatil? Gözler Valilik açıklamalarında!
Giriş Tarihi: 04.12.2023 23:25 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 23:25

SON DAKİKA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 5 Aralık Salı okullar tatil mi, var mı ve hangi illerde tatil? Gözler Valilik açıklamalarında!

Yarın okullar tatil mi son dakika gelişmeler ile yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı iller için sağanak uyarısı geldi. Vatandaşların su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Öte yandan megakent İstanbul'da yer yer sağanak yağış etkili oluyor. Bu noktada hangi illerde okullar tatil edildi merak ediliyor. Eğitime ara verilen il ve ilçeleri öğrenmek isteyen öğrenciler ve velilerin gözü kulağı Valilik son dakika duyurularına çevrilmiş durumda. Peki, 5 Aralık Salı yarın okullar tatil mi, hangi illerde tatil? İstanbul, Ankara ve İzmir okullar açık mı kapalı mı, açıklama geldi mi? İşte Valilik duyuruları ile okullarda son durum...

SON DAKİKA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 5 Aralık Salı okullar tatil mi, var mı ve hangi illerde tatil? Gözler Valilik açıklamalarında!

Yarın okullar tatil mi, 5 Aralık Salı tatil olan iller hangileri sorularının yanıtı öğrenci ve öğretmenler tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu raporu yayımladı. Rapora göre, bazı illere sağanak yağış uyarısında bulundu. Bu noktada olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların durumu sorgulanıyor. Özellikle kıyı kesimlerde meydana gelebilecek deniz taşkınlarından dolayı araştırmalar hız kazandı. Konu ile ilgili son dakika Valilik açıklamaları yakın takibe alındı. Peki; yarın okullar tatil mi, açık mı, kapalı mı, ders var mı? İşte, 5-8 Aralık hava durumu ile bölgeden son gelişmeler…

SON DAKİKA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 5 Aralık Salı okullar tatil mi, var mı ve hangi illerde tatil? Gözler Valilik açıklamalarında!

METEOROLOJİDEN 4 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 il için sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, 5 Aralık Salı günü öğle saatlerinden itibaren Hatay'ın doğusu ile Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'da kuvvetli yağış bekleniyor.

Su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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SON DAKİKA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 5 Aralık Salı okullar tatil mi, var mı ve hangi illerde tatil? Gözler Valilik açıklamalarında!

SARI KODLA UYARILAN 4 İL

Sarı kodla uyarılan 4 il şu şekilde sıralandı;

Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa.

SON DAKİKA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 5 Aralık Salı okullar tatil mi, var mı ve hangi illerde tatil? Gözler Valilik açıklamalarında!

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

5 Aralık 2023 Salı gününe ilişkin bir tatil haberi bulunmuyor. Konuyla ilgili yetkililerden açıklama geldiğinde haberimizden bulabilirsiniz.

SON DAKİKA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 5 Aralık Salı okullar tatil mi, var mı ve hangi illerde tatil? Gözler Valilik açıklamalarında!

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahmin raporlarına göre, yurdun batı kesiminde hafta boyunca sağanak yağışlı ve rüzgarlı hava etkisini gösterecek. Yağışların salı günü etkisini kaybetmesi; ancak diğer günlerde devam etmesi bekleniyor.

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