OKULLAR YARIN TATİL Mİ? İstanbul, Çanakkale, Edirne için kar uyarısı! 10 Ocak Çarşamba okullar tatil mi, yarın okul var mı?

10 Ocak Çarşamba Çanakkele, Edirne, İstanbul'da okullar tatil olacak mı en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri yağmur ve fırtınayla birlikte araştırmalara başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu verileri ile AKOM uyarıları dikkate alındığında birçok şehirde okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Peki, yarın okul var mı yok mu?