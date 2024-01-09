Giriş Tarihi: 09.01.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
11:26
OKULLAR YARIN TATİL Mİ? İstanbul, Çanakkale, Edirne için kar uyarısı! 10 Ocak Çarşamba okullar tatil mi, yarın okul var mı?
Marmara'da sıcaklık düştü kar soğuğu başladı. Meteoroloji hava durumu uyarıları ardından yarın okullar tatil olacak mı sorusu akıllara geldi. Yılın ilk kar yağışını almaya hazırlanan İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Bilecik gibi şehirler başta olmak üzere Doğu bölgesinde birçok şehirde kar bekleniyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler kar tatili açıklaması için şehirler özelinde Valilik duyurularını takip ediyor. Peki, 10 Ocak Çarşamba okullar var mı yok mu, açıklama geldi mi? İşte, yanıtlar!