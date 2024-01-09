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Haberler Fotohaber OKULLAR YARIN TATİL Mİ? İstanbul, Çanakkale, Edirne için kar uyarısı! 10 Ocak Çarşamba okullar tatil mi, yarın okul var mı?
Giriş Tarihi: 09.01.2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 11:26

OKULLAR YARIN TATİL Mİ? İstanbul, Çanakkale, Edirne için kar uyarısı! 10 Ocak Çarşamba okullar tatil mi, yarın okul var mı?

Marmara'da sıcaklık düştü kar soğuğu başladı. Meteoroloji hava durumu uyarıları ardından yarın okullar tatil olacak mı sorusu akıllara geldi. Yılın ilk kar yağışını almaya hazırlanan İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Bilecik gibi şehirler başta olmak üzere Doğu bölgesinde birçok şehirde kar bekleniyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler kar tatili açıklaması için şehirler özelinde Valilik duyurularını takip ediyor. Peki, 10 Ocak Çarşamba okullar var mı yok mu, açıklama geldi mi? İşte, yanıtlar!

OKULLAR YARIN TATİL Mİ? İstanbul, Çanakkale, Edirne için kar uyarısı! 10 Ocak Çarşamba okullar tatil mi, yarın okul var mı?

10 Ocak Çarşamba Çanakkele, Edirne, İstanbul'da okullar tatil olacak mı en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri yağmur ve fırtınayla birlikte araştırmalara başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu verileri ile AKOM uyarıları dikkate alındığında birçok şehirde okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Peki, yarın okul var mı yok mu?

OKULLAR YARIN TATİL Mİ? İstanbul, Çanakkale, Edirne için kar uyarısı! 10 Ocak Çarşamba okullar tatil mi, yarın okul var mı?

METEOROLOJİ'DEN UYARI!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinde görülecek yağışların, Muğla ve Çanakkale çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzey ve batı, Balıkesir'in güney ve batı ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

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OKULLAR YARIN TATİL Mİ? İstanbul, Çanakkale, Edirne için kar uyarısı! 10 Ocak Çarşamba okullar tatil mi, yarın okul var mı?

Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Manisa ve Balıkesir'in yüksek kesimlerinde (1000 m üzeri) ve Çanakkale'de karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen kuvvetli yağışların sebep olacağı sel, su baskını, yıldırım, kıyı kesimlerde hortum riski ve yerel dolu yağışı, kar yağışı beklenen bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ile birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

OKULLAR YARIN TATİL Mİ? İstanbul, Çanakkale, Edirne için kar uyarısı! 10 Ocak Çarşamba okullar tatil mi, yarın okul var mı?

AKOM AÇIKLADI: İSTANBUL'DA KAR BEKLENİYOR!

"İstanbul'da önümüzdeki hafta başından itibaren soğuk hava dalgasının etkili olması beklenmektedir.

Bir süredir mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, 9-15 Ocak tarihleri arasında mevsim normallerine ve altına inerek sıcaklıkların kar değerlerine inmesi beklenmektedir."

OKULLAR YARIN TATİL Mİ? İstanbul, Çanakkale, Edirne için kar uyarısı! 10 Ocak Çarşamba okullar tatil mi, yarın okul var mı?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Devam eden fırtına ve yağışla birlikte okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Konuyla ilgili henüz valilik açıklaması bulunmuyor.

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