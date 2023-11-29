Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber YARIN OKULLAR TATİL Mİ? MEB ve Valilik açıklamaları ile 30 Kasım 2023 yarın tatil olan okullar listesi!
Giriş Tarihi: 29.11.2023 13:36 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 14:39

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? MEB ve Valilik açıklamaları ile 30 Kasım 2023 yarın tatil olan okullar listesi!

Türkiye genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları sebebiyle birçok ilçede okullarda eğitim öğretime ara verilmişti. Bazı kesimlerde yoğun kar yağışı etkili olurken, bazı bölgelerde ise sel ve su baskınları etkisini sürdürüyor. Meteoroloji 29 Kasım 2023 akşam saatlerinde gerçekleşecek olan yoğun sağanak yağış, şiddetli rüzgar ve fırtına gibi hava etkenleri için uyarıda bulunmuştu. Etkisini 30 Kasım tarihinde de sürdürmesi beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle yarın okullar tatil olacak mı merak ediliyor. Peki, 30 Kasım okul var mı? İşte, MEB ve Valilik açıklamaları ile yarın tatil olan okullar listesi!

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? MEB ve Valilik açıklamaları ile 30 Kasım 2023 yarın tatil olan okullar listesi!

Yarın okullar tatil mi merak ediliyor. Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı duyuruları öğrenciler tarafından sık sık kontrol ediliyor. Olumsuz hava koşullarının doğurduğu sonuçlar neticesinde bazı şehirlerde sel ve su baskınları yaşandı. Peki, Yarın okullar tatil mi? MEB ve Valilik açıklamaları ile 30 kasım 2023 yarın tatil olan okullar belli oldu mu?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? MEB ve Valilik açıklamaları ile 30 Kasım 2023 yarın tatil olan okullar listesi!

METEOROLOJİ UYARDI!

Yağışların, Kıyı Ege, Marmara'nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli olması sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


Rüzgârın, Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YARIN OKULLAR TATİL Mİ? MEB ve Valilik açıklamaları ile 30 Kasım 2023 yarın tatil olan okullar listesi!

HAFTALIK HAVA TAHMİNİ | 29 KASIM - 5 ARALIK 2023

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı ve mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? MEB ve Valilik açıklamaları ile 30 Kasım 2023 yarın tatil olan okullar listesi!

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

30 Kasım'da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Konu hakkında resmi bir açıklama geldiği zaman haberimize eklenecek.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? MEB ve Valilik açıklamaları ile 30 Kasım 2023 yarın tatil olan okullar listesi!
SON DAKİKA