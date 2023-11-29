YARIN OKULLAR TATİL Mİ? MEB ve Valilik açıklamaları ile 30 Kasım 2023 yarın tatil olan okullar listesi!

METEOROLOJİ UYARDI!

Yağışların, Kıyı Ege, Marmara'nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli olması sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Rüzgârın, Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.