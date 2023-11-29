Giriş Tarihi: 29.11.2023 13:36
Güncelleme Tarihi: 29.11.2023
14:39
YARIN OKULLAR TATİL Mİ? MEB ve Valilik açıklamaları ile 30 Kasım 2023 yarın tatil olan okullar listesi!
Türkiye genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları sebebiyle birçok ilçede okullarda eğitim öğretime ara verilmişti. Bazı kesimlerde yoğun kar yağışı etkili olurken, bazı bölgelerde ise sel ve su baskınları etkisini sürdürüyor. Meteoroloji 29 Kasım 2023 akşam saatlerinde gerçekleşecek olan yoğun sağanak yağış, şiddetli rüzgar ve fırtına gibi hava etkenleri için uyarıda bulunmuştu. Etkisini 30 Kasım tarihinde de sürdürmesi beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle yarın okullar tatil olacak mı merak ediliyor. Peki, 30 Kasım okul var mı? İşte, MEB ve Valilik açıklamaları ile yarın tatil olan okullar listesi!